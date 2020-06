Xót thương một hoàn cảnh ngặt nghèo

Gia đình anh Trang Xây (SN 1969, trú thôn Hà Thuận, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) vốn khó khăn nay lại rơi vào cảnh ngặt nghèo khi không may anh bị té từ trên gác nhà xuống dẫn đến bại liệt nửa người.

Anh Trang Xây rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Ảnh: C.P

Chúng tôi không khỏi xót xa khi đến thăm gia đình anh Trang Xây và chị Lê Thị Lợi. Giữa trưa nắng nóng, trong căn nhà lụp xụp, anh Xây gầy xọp nằm bất động trên giường, phần chân bị teo và dần co quắp. Chị Lợi, vợ anh cho hay, đã gần nửa tháng nay anh Xây không ăn được, chỉ uống vài ngụm sữa cầm hơi. Từ khi anh bị té đến bây giờ mọi sinh hoạt của anh đều một tay chị chăm lo. Gia đình anh Xây và chị Lợi vốn thuộc diện khó khăn của thôn Hà Thuận. Anh Xây trước đây từng bị bệnh men gan cao điều trị trong thời gian dài. Đứa con út của anh năm nay 6 tuổi, từ khi sinh ra đã bị mắc căn bệnh dư hậu môn. Gia đình anh đã phải chạy chữa khắp nơi để phẫu thuật cho con được sống. Mọi chuyện vừa êm xuôi cũng là lúc tai họa ập đến với anh.

Hơn một năm trước, trong lúc đang dội bồn nước trên gác, không may anh Xây bị trượt chân té xuống đất. Bệnh viện chẩn đoán anh bị dập tủy sống lưng, khả năng sẽ bại liệt suốt đời. Suốt 4 tháng ròng chị Lợi một mình chạy đi chạy về vừa nuôi con vừa nuôi chồng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng nhưng tình hình anh Xây vẫn không khả quan. Chị đành xin bác sĩ đưa chồng về nhà để tiện bề chăm sóc nhưng tình trạng của anh Xây cứ ngày một xấu đi. Anh Xây làm nghề thợ hồ và là trụ cột kinh tế của gia đình. Nay không may anh bị tai nạn, một mình chị Lợi vừa lo kinh tế vừa chăm sóc chồng bại liệt. Chị Lợi tâm sự: “Mấy năm nay tôi ở nhà giữ con. Từ khi chồng bị tai nạn, tôi đi bán bắp và trứng dạo để kiếm tiền thuốc thang nhưng chẳng đủ đâu vào đâu. Cũng may nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ nên mới cầm cự được đến hôm nay”.

Rất mong các nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay hỗ trợ để anh Xây có điều kiện chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Lê Thị Lợi, thôn Hà Thuận, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0763663803. Hoặc Phòng Hành chính - trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNN chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp anh Trang Xây).