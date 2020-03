Gia đình nạn nhân khiếu nại

Cho rằng việc thụ lý, giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn đối với vụ tai nạn giao thông gây ra cái chết của con gái có nhiều điểm bất thường, thiếu khách quan, bà Dương Thị Lan trú thôn 2, xã Phước Năng (Phước Sơn) có đơn khiếu nại gửi các cấp.

Bà Dương Thị Lan (ngồi giữa) cho rằng kết luận điều tra vụ tai nạn gây ra cái chết cho con gái bà của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn thiếu khách quan. Ảnh: C.Đ

Tai nạn thương tâm

Khoảng 18 giờ ngày 20.7.2019, Nguyễn Đình Toản (SN 1976, trú tổ dân phố số 9, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) điều khiển ô tô khách giường nằm BKS: 47B - 019.28 từ địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đi về Đắk Nông (theo hành trình Hải Dương - Đắk Nông).

Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, Toản điều khiển xe đến đoạn đường cong về bên trái (theo hướng Đà Nẵng - Kon Tum) đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 2, xã Phước Mỹ (Phước Sơn) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 92P1 - 056.84 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, hai người đi trên xe máy là Lộc Gia Quỳnh (SN 2006, trú thôn 2, xã Phước Năng) và Lường Thị Thu Thùy (SN: 2004, trú tại thôn 2, cùng xã) tử vong tại chỗ.

Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện và kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn kết luận: Lỗi trực tiếp dẫn đến tai nạn là do người điều khiển xe máy 92P1 - 056.84 khi điều khiển xe trong đoạn đường cong không làm chủ tay lái dẫn đến xe máy trượt qua phần đường dành cho phương tiện chạy ngược chiều, va chạm vào bên hông tài và mặt ngoài lốp trước bên tài của ô tô khách 47B - 019.28. Hai người ngồi trên xe máy là Lộc Gia Quỳnh và Lường Thị Thu Thùy ngã qua phần đường của xe ô tô khách nên bị các lốp xe bên tài của xe cán qua người dẫn đến tử vong. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, không đủ cơ sở xác định ai là người trực tiếp điều khiển xe máy 92P1 - 056.84. Lộc Gia Quỳnh và Lường Thị Thu Thùy chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và đã chết sau tai nạn nên không xác định trách nhiệm hình sự. Cháu Thùy tự ý lấy xe máy đi, không xin phép gia đình và không xác định ai là người trực tiếp điều khiển xe máy ở thời điểm xảy ra tai nạn nên không có cơ sở xử lý về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn, do không có dữ liệu về tốc độ của ô tô khách nên không có cơ sở cơ sở để xác định tốc độ của xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Vì vậy, không có cơ sở để xác định có lỗi vi phạm về tốc độ của người điều khiển ô tô khách hay không. Tuy nhiên, lỗi về tốc độ của ô tô khách không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn.

Không khách quan?

Sau 4 tháng điều tra, ngày 19.11.2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn ra Quyết định số 17/QĐ không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn giao thông nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn có Thông báo số 98/TB kết quả giải quyết tin báo tội phạm đối với vụ tai nạn này gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Phước Sơn, Công an xã Phước Mỹ, bà Dương Thị Lan (thôn 3, xã Phước Năng, mẹ cháu Quỳnh) và ông Lường Văn Thọ (trú thôn 2, xã Phước Năng, cha cháu Thùy).

Theo kết luận số 17/KLXL ngày 19.11.2019 kết luận xử lý tin báo về tội phạm, đại diện chủ ô tô khách và Nguyễn Đình Toản đã hỗ trợ gia đình cháu Lường Thị Thu Thùy 75 triệu đồng; gia đình cháu Thùy đã viết giấy bãi nại, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có yêu cầu gì về sau.

Trong khi đó, bà Dương Thị Lan có đơn khiếu nại cho rằng, sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phước Sơn thụ lý, giải quyết có nhiều điểm bất thường, không khách quan, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích chính đáng của gia đình bà.

Theo đơn gửi đến Báo Quảng Nam, sau khi nhận được Thông báo số 98/TB, bà Lan đến Công an huyện Phước Sơn đề nghị cung cấp Quyết định số 17/QĐ về việc không khởi tố vụ án hình sự nhưng không được đáp ứng, đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật tố tụng hình sự. Bà phải đến Viện KSND huyện Phước Sơn để trích sao quyết định này. Trên cơ sở đó, bà có đơn khiếu nại đối với Quyết định số 17/QĐ nhưng Công an huyện Phước Sơn lại có Thông báo số 14/TB ngày 16.1.2020 cho rằng nội dung đã vượt quá thời hiệu khiếu nại.

Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Lan nói, Cơ quan CSĐT đã không giải thích thỏa đáng được cơ chế gây ra cái chết cho con bà. Rồi Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn cũng không có kết quả giám định hành trình của xe khách... “Đáng nói, chủ xe có mặt tại hiện trường vụ tai nạn nhưng lại nói là người của công ty bảo hiểm, luôn đề nghị gia đình làm bãi nại trong lúc tang gia. Tôi gửi đơn khiếu nại đến cơ quan cấp trên với mong muốn làm rõ sự thật về vụ việc” - bà Lan nói.

Trung tá Bùi Thế Tiên - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Phước Sơn cho rằng, bà Lan có đơn khiếu nại về hành vi tố tụng chứ không khiếu nại về quyết định tố tụng. Nhận được đơn, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã giải thích cụ thể các nội dung liên quan. Đồng thời khẳng định, việc không giao quyết định không khởi tố vụ án hình sự cho gia đình bà Lan là đúng quy định pháp luật.

Theo ông Tiên, trong quá trình kiểm tra đơn khiếu nại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn nhận thấy, thời gian kể từ ngày bà Lan nhận được Thông báo kết quả giải quyết tin báo vụ tai nạn trên (ngày 25.11.2019) đến ngày bà Lan làm đơn khiếu nại gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn (ngày 3.1.2020) đã vượt quá thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Không thống nhất với Thông báo trả lời của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn, bà Dương Thị Lan đang tiếp tục có đơn gửi đến các cơ quan cấp trên đề nghị can thiệp, giải quyết...