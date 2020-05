Hỗ trợ tái định cư dự án đường Điện Biên Phủ: Một hộ vẫn chưa nhận đất, vì sao?

Nằm trong số 13 hộ được UBND TP.Tam Kỳ bố trí thêm lô phụ do bị ảnh hưởng bởi dự án đường Điện Biên Phủ, nhưng đến nay, chỉ còn hộ ông Bùi Tấn Xướng (khối phố 1, phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ) chưa nhận đất như đăng ký và ông cũng không thống nhất với việc thu tiền sử dụng đất lô phụ này theo giá năm 2019.

Hộ ông Bùi Tấn Xướng không thống nhất với việc áp dụng đơn giá năm 2019 để thu tiền sử dụng đất đối với lô phụ được bố trí, vì cho rằng lỗi của UBND TP.Tam Kỳ. Ảnh: NG.ĐOAN

Bố trí lô phụ

Thực hiện dự án xây dựng đường Điện Biên Phủ (đoạn qua phường Phước Hòa), hộ ông Huỳnh Ngọc Vinh bị giải tỏa trắng nhà ở, đất ở. Trên diện tích đất ở, nhà ở bị thu hồi của hộ ông Vinh có 3 gia đình cùng sinh sống, trong đó có hộ ông Bùi Tấn Xướng (con rể ông Vinh).

Trong quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, hộ ông Bùi Tấn Xướng có làm đơn đăng ký đất tái định cư theo diện hộ phụ do không còn nhà ở, đất ở nào khác trên địa bàn phường. Sau đó, hộ ông Huỳnh Ngọc Vinh cũng có đơn gửi UBND TP.Tam Kỳ kiến nghị được bố trí một lô đất tái định cư theo diện hộ phụ.

Trả lời tại Công văn 158 ngày 31.7.2017, UBND TP.Tam Kỳ cho rằng, không có cơ sở giải quyết nội dung đơn. Không thống nhất với văn bản trả lời này, hộ ông Huỳnh Ngọc Vinh khiếu nại. Vụ việc được UBND TP.Tam Kỳ giải quyết lần đầu tại Quyết định số 11018 ngày 18.10.2017, theo đó, không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Huỳnh Ngọc Vinh.

Tại cuộc đối thoại với hộ ông Bùi Tấn Xướng do Thanh Tra tỉnh chủ trì, ý kiến các ngành liên quan của tỉnh cho rằng, việc cho bố trí lô phụ đối với các trường hợp như hộ ông Huỳnh Ngọc Vinh do bị ảnh hưởng bởi dự án đường Điện Biên Phủ đã thể hiện sự quan tâm của tỉnh. Đây là chính sách mở, tạo điều kiện cho các hộ phụ ra ở riêng, căn cứ tình hình thực tế quỹ đất của địa phương. Lỗi một phần do hộ ông Xướng không thống nhất với vị trí lô đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ giới thiệu, mà yêu cầu ở vị trí đẹp hơn. Việc giao đất và xác định đơn giá đất để giao cho hộ ông Xướng theo nội dung Thông báo số 975 của UBND TP.Tam Kỳ là đúng quy định.

Không thống nhất với kết quả giải quyết khiếu nại trên, ông Huỳnh Ngọc Vinh tiếp tục gửi đơn và đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2 tại Quyết định số 902 ngày 14.3.2018. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận nội dung khiếu nại của ông Huỳnh Ngọc Vinh về đề nghị bố trí một lô tái định cư theo diện hộ phụ. Đồng thời yêu cầu UBND TP.Tam Kỳ bố trí lô tái định cư theo diện hộ phụ cho hộ ông Huỳnh Ngọc Vinh theo quy định.

Thực hiện Quyết định 902, Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ giới thiệu lô đất dự kiến bố trí tái định cư tại Khu dân cư Đồng Hành (xã Tam Ngọc) nhưng gia đình ông Vinh không thống nhất. Theo đề nghị của hộ ông Vinh, UBND TP.Tam Kỳ đã thống nhất bố trí lô đất ở thứ hai (thuộc diện hộ phụ) cho gia đình ông tại Khu dân cư thu nhập thấp phường Trường Xuân.

Sau khi ông Bùi Tấn Xướng có đơn đăng ký đất ở theo diện hộ phụ, ngày 6.6.2019, UBND TP.Tam Kỳ ban hành Thông báo số 945 về việc bố trí đất ở cho hộ ông Bùi Tấn Xướng ở vị trí lô đất số 07, khu O15 (Khu dân cư - tái định cư và nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp TP.Tam Kỳ, địa điểm phường Trường Xuân), có diện tích 90m2, đơn giá giao đất theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

Đến ngày 17.6.2019, UBND TP.Tam Kỳ ban hành Thông báo số 975 thay thế Thông báo số 945, nêu rõ đơn giá giao đất là 9,5 triệu đồng/m2 đối với lô đất số 07. Hộ ông Bùi Tấn Xướng không thống nhất với đơn giá này. Vừa qua, tại cuộc đối thoại liên quan đến khiếu nại của hộ ông Xướng với Thanh tra tỉnh, ông Xướng cho rằng, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để xây dựng đường Điện Biên Phủ đối với hộ ông Huỳnh Ngọc Vinh được thực hiện năm 2016; nhưng việc thu tiền sử dụng đất lô phụ đối với hộ ông lại tính theo giá đất năm 2019 là không đúng, không công bằng với các hộ nằm trong cùng một dự án.

Nhiều nguyên nhân

Theo lý giải của ông Nguyễn Ngọc Trai - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ, cơ sở pháp lý để áp dụng cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đường Điện Biên Phủ là Quyết định 43 ngày 22.12.2014 của UBND tỉnh. Năm 2016, theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 11 của Quyết định 43 thì không xét bố trí lô phụ cho hộ ông Huỳnh Ngọc Vinh bởi lẽ hộ ông bị thu hồi 124m2 đất ở và đã được bố trí một lô với diện tích 142m2, vượt 18m2.

Sau khi có Quyết định 902 của UBND tỉnh, UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất xem xét, đề xuất bố trí đất, nhưng hộ ông Xướng chỉ thống nhất bố trí lô đất tại phường Trường Xuân. Do thành phố không đủ đất bố trí nên hộ ông phải chờ. Khi xây dựng hoàn thiện hạ tầng dự án Khu dân cư - tái định cư và nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp thành phố theo chủ trương điều chỉnh quy hoạch, UBND TP.Tam Kỳ phải chờ phê duyệt giá đất của UBND tỉnh. Ngày 11.6.2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1738 phê duyệt giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 52 lô đất thuộc dự án này.

“Sau khi có Quyết định 902 của UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ tham mưu UBND TP.Tam Kỳ áp dụng bố trí lô phụ cho 12 trường hợp tương tự hộ ông Vinh. Đến nay, 12/13 hộ dân đã thống nhất nhận đất, đã giao đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” - ông Trai cho biết.

Từ kết quả xác minh, Thanh tra tỉnh cho rằng, việc chậm trễ bố trí đất cho hộ ông Xướng xuất phát từ nhiều lý do: giải quyết khiếu nại qua nhiều năm; chậm đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư - tái định cư và nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp TP.Tam Kỳ; chậm trình phê duyệt đơn giá đất tái định cư, cũng như việc gia đình ông Vinh không thống nhất các thửa đất dự kiến sẽ bố trí của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ.