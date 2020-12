(QNO) - Dịch bệnh, bão lũ đã tạm yên, những hy vọng về một trạng thái bình thường mới trong du lịch bắt đầu nhen nhóm. Tuy nhiên, khách vẫn chưa đến nhiều như mong đợi.

Phố cổ Hội An thưa vắng khách. Ảnh: KHÁNH LINH

Du lịch trầm lắng

Nhóm khoảng 10 phụ nữ ngồi chuyện trò rôm rả trong một quán cà phê ven đường phía bờ bắc cầu Cửa Đại. Thỉnh thoảng, một vài người nhướng nhìn ra phía đường khi thấy có khách lạ rẽ vào con đường dẫn ra rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An). “Sáng nào họ cũng ngồi đây chờ xem có khách nào đi thuyền thúng thì bắt mối chở kiếm vài đồng, nhưng ít khách lắm” - chủ quán nhìn nhóm phụ nữ nói nhỏ.

Hơn tháng nay khu rừng dừa mở cửa trở lại nhưng hầu như khá vắng khách, bình quân khoảng 200 lượt một ngày, phần lớn khách lẻ. Ông Nguyễn Hùng Linh - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh cho biết, việc mở cửa chủ yếu để giữ môi trường vệ sinh rừng dừa sạch sẽ, sẵn sàng cho dịp cuối năm, bởi thời điểm hiện tại mưa gió khó mong chờ khách đông được.

Chờ khách. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2020 ước đạt 1,467 triệu lượt, giảm 81% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 763 nghìn lượt, giảm 83,6%. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2020 ước đạt 1.068 tỷ đồng, giảm 82,7% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 2.510 tỷ đồng.

Tại phố cổ Hội An, sau gần 3 tuần tái mở cửa, mặc dù giá vé đã giảm 50% nhưng lượng khách tham quan vẫn chưa như kỳ vọng. Trên các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Nguyễn Thái Học hay điểm bùng binh Chùa Cầu, hoạt động du lịch khá buồn tẻ. Phần lớn shop lưu niệm, nhà hàng đóng cửa. Phố cổ vắng hiu.

Theo ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An, trong điều kiện cuối năm và mưa bão như hiện nay, khách mua vé chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt, trước thông tin dịch Covid-19 đang xuất hiện tại TP.Hồ Chí Minh và khách Sài Gòn về Quảng Nam bị cách ly, nhiều đoàn hủy tour, tình hình đón khách càng thêm bi đát.

Tương tự, hoạt động du lịch tại Khu đền tháp Mỹ Sơn thời điểm hiện tại cũng khá vắng vẻ, bình quân một ngày chỉ vài chục khách mua vé tham quan, nhân viên phải chia ca ra làm.

Tạo sự kiện thu hút khách

Từ cuối tháng 11, ngành du lịch Quảng Nam phối hợp các bên liên quan triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi, kích cầu giai đoạn 2 dành cho khách nội địa. Nổi bật như phối hợp Sở Du lịch TP.Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế xây dựng chương trình kích cầu du lịch “Một điểm đến nhiều trải nghiệm” với nhiều gói sản phẩm dịch vụ ưu đãi của 3 địa phương. Phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhằm kết nối liên vùng trao đổi khách.

Bên cạnh đó, hàng chục doanh nghiệp lớn như VinWonders Nam Hội An, Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, Khu nghỉ dưỡng TUI Blu Nam Hội An, Khu vui chơi Ký ức Hội An, Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An cũng đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi sâu.

Du lịch Quảng Nam cần tạo sự kiện để thu hút khách. Ảnh: KHÁNH LINH

Đặc biệt, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tự chủ động đứng ra tổ chức các sự kiện thu hút khách. Có thể kể đến sự kiện ẩm thực và âm nhạc vừa diễn ra tại nhà hàng Coco Casa (phường Cẩm An, TP.Hội An) với sự tham dự của hơn 500 khách nước ngoài, trở thành dấu ấn nổi bật của du lịch Hội An thời điểm hiện tại. Theo ông Lê Ngọc Thuận - chủ nhà hàng Coco Casa, Hội An không thiếu khách du lịch, kể cả khách nước ngoài, vấn đề là phải có sản phẩm khác biệt và phương pháp kết nối hiệu quả.

Trước đó, hồi tháng 7.2020, cũng chính ông Lê Ngọc Thuận đứng ra tổ chức Lễ hội ẩm thực và âm nhạc biển An Bàng, thu hút gần 2.000 khách nước ngoài chỉ sau hơn 1 tháng dịch bệnh Covid-19 lần 1 được khống chế. Ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An từng nhiều lần khẳng định, du lịch Hội An phải luôn tạo ra điều mới mẻ bằng những sự kiện văn hóa có chiều sâu, không cần phải lớn, để “rủ rê” khách đến.

Thực tế, thời gian qua dù thiên tai, dịch bệnh nhưng xen kẽ những “khoảng lặng”, một vài sự kiện vẫn được cộng đồng doanh nghiệp đứng ra tổ chức như Phiên chợ làng chài Tân Thành, Phiên chợ du lịch đồng quê… với lượng khách tham dự đông đảo. Dù vậy, không phải mọi thành công đều dễ dàng, bởi ngoài sản phẩm độc đáo, tổ chức chuyên nghiệp thì công tác quảng bá, kết nối du khách hết sức quan trọng, thậm chí đóng vai trò quyết định để đưa khách về.