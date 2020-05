Chung tay vì du lịch Quảng Nam

Diễn đàn ấn tượng Việt Nam với chủ đề “Quảng Nam – an toàn, mến khách” diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An hôm qua 28.5 (do Báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Sở VH-TT&DL cùng Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức) một lần nữa cho thấy tâm huyết của những người làm du lịch với việc kích cầu khách nội địa để “nhịp đập” du lịch Quảng Nam bình thường trở lại.

Nghi thức bắt tay cam kết kích cầu du lịch Quảng Nam tại diễn đàn du lịch ấn tượng Việt Nam. Ảnh: T.L

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khẳng định, xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua Quảng Nam đã chủ động đề ra các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt để phục hồi, phát triển du lịch sau dịch Covid-19 với phương châm “An toàn và mến khách”. Trong đó, tập trung vào các nhóm giải pháp như kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp du lịch hoạt động; thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, nhất là sản phẩm du lịch mới; làm tốt công tác môi trường du lịch, tạo môi trường an toàn, đảm bảo an ninh trật tự phát triển du lịch; xây dựng chương trình kích cầu du lịch; tăng cường quảng bá, xúc tiến; tích cực khôi phục thị trường khách, góp phần phục hồi, phát triển du lịch ngay trong năm 2020…

Tại sự kiện, nhiều cam kết kích cầu, khuyến mãi được các doanh nghiệp và địa phương đưa ra. Cụ thể, đến thời điểm hiện tại đã có 62 doanh nghiệp du lịch tại Quảng Nam tham gia chương trình kích cầu du lịch “Quảng Nam an toàn, mến khách”; trong đó có 35 cơ sở lưu trú, 9 doanh nghiệp lữ hành, 3 đơn vị vận chuyển, 8 khu, điểm du lịch và 7 cơ sở ăn uống, mua sắm, quà tặng, chăm sóc sắc đẹp.

Ngoài ra, còn có thể kể đến Hiệp hội Du lịch Quảng Nam với gói khuyến mãi “Thank you” tri ân các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch; ba địa phương Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng với chương trình liên kết kích cầu “Điểm đến Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam an toàn và mến khách”. Hội An, Mỹ Sơn cam kết giảm 50% giá vé tham quan các điểm du lịch cho khách đoàn…

Ông Đặng Thanh Thủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinpearl cho hay: “Đơn vị chúng tôi đã tính tới phương án kích cầu ngay khi dịch bệnh được cơ bản kiểm soát. Chương trình đại khuyến mãi kéo dài đến ngày 15.6 tạo cơ hội cho khách hàng được hoàn 100% giá trị tiền phòng thông qua hình thức ghi nhận tín dụng để sử dụng và các dịch vụ tại chỗ như miễn phí vé máy bay khứ hồi, vui chơi không giới hạn ở các khu giải trí, safari của đơn vị”.

Theo ông Chu Việt Cường - thành viên HĐQT Công ty CP Hàng không Vietjet, sau khi dịch bệnh qua đi, thu nhập kinh tế của người dân trong nước bị ảnh hưởng rất nhiều, nên việc giảm giá vé hàng không sẽ tạo điều kiện cho du khách được thoải mái hơn trong các chuyến đi. “Thực tế thì người Việt Nam rất thích đi du lịch nhưng trong tâm lý của một bộ phận du khách, nhiều điểm đến trong nước mang phong cách sang trọng, đắt đỏ quá nên thường e ngại. Đây là cơ hội tuyệt vời để Quảng Nam, nhất là Hội An tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ tốt nhất với giá tiết kiệm nhất cho khách nội địa” - ông Chu Việt Cường nói.

Ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH-TT&DL nhìn nhận, lâu nay Hội An tập trung nhiều giải pháp, chương trình hấp dẫn nhưng thiên về dòng thị trường khách quốc tế. Qua dịch bệnh này ngành du lịch địa phương cải tạo lại sản phẩm phù hợp với khách trong nước, trong đó hướng đến làm mới sản phẩm đặc trưng về văn hóa xứ Quảng để thu hút cả dòng khách khu vực phía Bắc, phía Nam lẫn khách của các tỉnh, thành lân cận.

Còn ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam khẳng định: “Các gói kích cầu được tung ra rất ưu đãi và sẽ được đảm bảo tiêu chí giảm giá nhưng không giảm chất lượng để chăm lo khách nội địa một cách trọn vẹn. Đây cũng là cơ hội để du lịch Quảng Nam tái cơ cấu thị trường khách du lịch, tái cơ cấu sản phẩm, hướng đến bảo vệ môi trường, bảo vệ văn hóa và hướng đến du lịch xanh trong tương lai gần”.