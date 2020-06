Đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch ven biển

Mặc dù nhiều hoạt động xã hội bị đình đốn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng thời gian qua một số dự án du lịch ven biển vẫn được triển khai khẩn trương nhằm nhanh chóng đưa vào đón khách sớm nhất có thể.

Khách sạn Shilla Monogram Quangnam Danang sẽ khai trương đón khách trong tuần này. Ảnh: K.L

1. Ngày 26.6 này, khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao Shilla Monogram Quangnam Danang (phường Điện Ngọc, Điện Bàn) sẽ chính thức khai trương. Với vị trí nằm trên trục đường biển nối liền TP.Đà Nẵng và phố cổ Hội An, Shilla Monogram Quangnam Danang là khu nghỉ dưỡng quốc tế mới nhất và đầu tiên của tập đoàn khách sạn danh tiếng Hàn Quốc - The Shilla Hotels & Resorts tại Việt Nam.

Với 309 phòng lưu trú tầm nhìn hướng ra biển và bán đảo Sơn Trà, Shilla Monogram Quangnam Danang được ví như sự tổng hòa các kiến trúc sang trọng. Nổi bật là căn Monogram Villa mặt biển siêu sang trọng, cùng với đó là hệ thống 4 hồ bơi ngoài trời trải dài ra biển dành cho trẻ em, gia đình và hồ bơi vô cực dành cho người lớn. Ngoài ra, có thể kể đến câu lạc bộ trẻ em Little Monogram, nơi những vị khách tí hon được thỏa sức vui chơi và học hỏi những điều lý thú. Du khách cũng sẽ được trải nghiệm các tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao từ hệ thống các nhà hàng, quầy bar, spa, phòng xông hơi, phòng tập gym và vườn trị liệu.

Được thiết kế hình 2 cánh cung hòa vào nhau tạo hình chữ X, Shilla Monogram Quangnam Danang không chỉ chuyển tải triết lý cân bằng, hòa hợp mà còn như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, trong đó sự phối trộn ngôn ngữ thiết kế hiện đại của khối hộp cùng tạo hình cánh cung tựa cánh buồm khổng lồ căng gió ra khơi, đón lấy trọn vẹn năng lượng thiên nhiên của gió, nắng và hơi thở biển cả. Theo ông Marc Emmanuel - Tổng Quản lý Shilla Monogram Quangnam Danang, với những nét giao thoa đa quốc gia, nhà đầu tư muốn tìm sự cân bằng giữa di sản lâu đời của The Shilla và bản sắc văn hóa địa phương. “Tính cân bằng ở đây chính là sự tôn trọng và thấu hiểu về những khác biệt văn hóa, từ đó áp dụng những điều tốt đẹp của từng nền văn hóa vào sản phẩm không chỉ từ thiết kế, không gian, cách thức phục vụ mà còn ở ẩm thực và những chương trình giải trí thú vị. Chúng tôi mong muốn được đóng vai trò sứ giả đưa nghệ thuật và văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa Đà Nẵng, Quảng Nam nói riêng đến gần hơn với du khách” - ông Marc Emmanuel chia sẻ.

2. Có diện tích rộng 8,6ha cùng vị trí đắc địa khi nằm bên bãi biển An Bàng, Shantira Beach Resort &Spa (Cẩm An, TP.Hội An, thuộc Tập đoàn Hoàng Gia) như đánh dấu sự khác biệt trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong khu vực.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu nghỉ dưỡng Shantira Beach Resort &Spa.

Với thiết kế hướng đến sự trải nghiệm, chủ đầu tư không theo lối mòn trong thiết kế mà đã chấp nhận tốn kém hơn khi bố trí tất cả phòng ngủ các căn hộ resort đều có hướng nhìn ra biển, giúp du khách có thể đón bình minh trên biển ngay tại giường của mình. Dự kiến, khi hoàn thành công trình sẽ gồm 430 căn hộ resort biển và 70 căn biệt thự mặt tiền biển. Đặc biệt, chỉ cần dạo bước trong không gian resort, du khách vừa được tận hưởng những khoảnh khắc thư thái, bình yên vừa có thể trải nghiệm mọi dịch vụ đẳng cấp phục vụ nhu cầu bản thân. Điều này hoàn toàn khác biệt với dòng sản phẩm căn hộ condotel hay biệt thự tại trung tâm một số thành phố bởi không gian khép kín và riêng lẻ, du khách muốn vui chơi, giải trí phải di chuyển đến những địa điểm bên ngoài.

Ông Lê Huy Khang – Giám đốc Phát triển kinh doanh Tập đoàn Hoàng Gia Hội An cho biết, dự án đang gấp rút hoàn thành các hạng mục, trong đó hạng mục biệt thự đang hoàn thiện phần thô còn hai tòa căn hộ resort cao 11 tầng hoàn thiện xong phần móng và đang chuyển lên phần thân với tốc độ xây dựng 7 ngày/sàn. “Đây là nỗ lực phi thường của chủ đầu tư nhằm vượt qua những khó khăn vì dịch Covid-19 nhằm duy trì quá trình thi công được nhanh chóng, hiệu quả” - ông Khang nói. Dự án sẽ hoàn thành và bàn giao vào quý I.2021 đối với biệt thự và quý II.2021 đối với căn hộ resort. Việc dự án hoàn thành tiến độ sớm ra mắt thị trường sẽ mang lại nguồn cung mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, đồng thời tiếp tục tạo dựng niềm tin vững chắc nơi khách hàng đầu tư.

Số liệu thống kê từ Sở VH-TT&DL cho biết, tính đến tháng 5.2020, trên địa bàn tỉnh có 737 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 14.670 phòng; trong đó phân khúc khách sạn 5 sao gồm 7 cơ sở với 2.052 phòng; 23 khách sạn 4 sao với 2.644 phòng. Sự xuất hiện của 2 khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao Shilla Monogram Quangnam Danang và Shantira Beach Resort &Spa không chỉ bổ sung thêm số phòng đẳng cấp vào hệ thống lưu trú mà còn khẳng định sự tin cậy của nhà đầu tư với dải đất ven biển Quảng Nam. Đặc biệt là niềm tin của doanh nghiệp vào sự hồi phục của du lịch Quảng Nam.