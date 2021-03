Đề xuất mở tuyến du lịch Đà Nẵng - Cù Lao Chàm: Nhiều âu lo

(QNO) - Ngày 23.2.2021, UBND TP.Đà Nẵng có Công văn số 977 gửi Bộ GTVT đề xuất mở tuyến vận tải khách đường thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam, bổ sung 2 tuyến vận tải khách bằng đường thủy nội địa đến đảo Cù Lao Chàm (Hội An) và đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Thông tin này khiến doanh nghiệp vận chuyển du lịch Cù Lao Chàm và các cơ quan chuyên môn âu lo.

Cù Lao Chàm. Ảnh: V.LỘC

Lo lắng

Trước đó, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật, Sở GTVT Đà Nẵng đề nghị Bộ GTVT xem xét, bổ sung 2 tuyến vận tải khách đường thủy Đà Nẵng - Cù Lao Chàm và Đà Nẵng - Lý Sơn vào danh mục các tuyến vận tải khách đường thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam (được quy định tại Thông tư số 16 ngày 30.7.2013, Thông tư số 36 ngày 12.9.2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT). Theo lãnh đạo TP.Đà Nẵng, việc đề xuất mở 2 tuyến vận tải khách đường thủy nói trên nhằm góp phần thúc đẩy phát triển vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển theo Chỉ thị số 37 ngày 29.9.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe đề xuất của TP.Đà Nẵng, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã thống nhất chủ trương, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ GTVT sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36 của Bộ trưởng Bộ GTVT, đưa 2 tuyến vận tải khách Đà Nẵng - Cù Lao Chàm và Đà Nẵng - Lý Sơn vào danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam, trình Bộ GTVT ký ban hành.

Phần lớn du khách đến Cù Lao Chàm thông qua các công ty lữ hành Đà Nẵng. Ảnh: V.LỘC

Thông tin trên khiến nhiều doanh nghiệp vận chuyển du lịch Cù Lao Chàm lo lắng. Theo ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Hội Du lịch Cù Lao Chàm, dù chưa có văn bản chính thức nhưng việc mở tuyến du lịch từ Đà Nẵng vào Cù Lao Chàm sẽ khiến doanh nghiệp vốn đã lao đao do dịch bệnh thời gian qua càng lún sâu hơn vào khó khăn.

“Gần năm qua doanh nghiệp hầu như không hoạt động do ảnh hưởng dịch bệnh, chưa kể việc đầu tư chuyển đổi tàu từ SI sang SB rất tốt kém, nếu bây giờ Đà Nẵng mở thêm tuyến, việc đón khách của doanh nghiệp Cù Lao Chàm chắc chắn càng khó khăn hơn. Chúng tôi đang theo dõi tình hình trước khi có văn bản đề xuất TP.Hội An trình tỉnh hướng can thiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho anh em doanh nghiệp” - ông Hùng cho biết.

Tính đến năm 2020, tuyến vận chuyển du lịch Cửa Đại - Cù Lao Chàm có khoảng 43 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, mỗi năm đưa hàng trăm nghìn lượt khách ra đảo. Riêng năm 2019 có hơn 420 nghìn lượt khách tham quan du lịch Cù Lao Chàm, phần lớn được doanh nghiệp lữ hành Đà Nẵng đưa vào. Do đó, việc mở tuyến du lịch trực tiếp từ Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm cũng đồng nghĩa doanh nghiệp Hội An sẽ bị cắt một phần nguồn khách từ Đà Nẵng.



Tính toán kỹ

Đây không phải lần đầu tiên TP.Đà Nẵng đề xuất mở tuyến du lịch tới Cù Lao Chàm. Tháng 4.2019, UBND TP.Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 2162 về phát triển điểm đến, sản phẩm dịch vụ trên tuyến du lịch đường thủy nội địa Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2021, trong đó có lộ trình mở tuyến du lịch sông Hàn đi Cù Lao Chàm.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, đến nay Hội An cũng như UBND tỉnh vẫn chưa có buổi làm việc hoặc nhận bất kỳ văn bản nào liên quan đến việc mở tuyến du lịch đường thủy Đà Nẵng - Cù Lao Chàm của TP.Đà Nẵng hay Cục Giao thông đường thủy (Bộ GTVT). Vì vậy, khi nào có văn bản đề nghị hay làm việc trực tiếp giữa Đà Nẵng với Quảng Nam hoặc Bộ GTVT với UBND tỉnh, TP.Hội An mới có ý kiến.

“Bây giờ cũng chưa biết phía Đà Nẵng tổ chức đưa đón khách, phương tiện ra sao, thị trường khách nào..., tất cả mới chỉ là thông tin trên báo chí. Sau khi thành phố nắm hết phương án, chương trình của phía Đà Nẵng thì sẽ có quan điểm chính thức về vấn đề này” - ông Lanh nói.

Cầu cảng tại Cù Lao Chàm chưa thể đón tàu trọng tải lớn hoặc nhiều tàu thuyền cùng thời điểm. Ảnh: V.LỘC

Trong vài năm gần đây khách gia tăng đã gây áp lực khá lớn lên nguồn tài nguyên của Cù Lao Chàm, nhất là nước ngọt, bên cạnh đó là việc xử lý rác thải tại chỗ. Năm 2015, UBND TP.Hội An ban hành quy định “Cấm quay đầu” với các doanh nghiệp vận chuyển du lịch, đồng thời khống chế số lượng khách ra đảo mỗi ngày 3.000 người. Nhiều ý kiến cho rằng, với đặc thù là khu dự trữ sinh quyển, nếu việc vận chuyển khách từ Đà Nẵng ra Cù Lao Chàm bằng tàu lớn sẽ không phù hợp, bởi hệ sinh thái san hô và cỏ biển nơi đây dễ bị tổn thương.

Theo ông Lê Văn Trí - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT Quảng Nam), Đà Nẵng không thể đơn phương mở tuyến du lịch đường thủy Đà Nẵng - Cù Lao Chàm mà phải có ý kiến của cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Nam, bởi Cù Lao Chàm khác đảo Lý Sơn vì diện tích nhỏ, chưa kể còn là khu quân sự, đặc biệt là vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới.

“Trước đây Cù Lao Chàm đã không cho tàu thuyền ra nhiều, bây giờ phát sinh thêm lượng tàu thuyền mới từ Đà Nẵng vào chắc chắn áp lực cầu cảng sẽ cao hơn, chưa kể nếu phương tiện lớn phải nâng cấp cầu cảng nên chuyện này phải nghiên cứu, tính toán kỹ” - ông Trí bày tỏ.