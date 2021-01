Doanh nghiệp đồng hành phục hồi du lịch

(QNO) - Ngày càng có nhiều doanh nghiệp du lịch Hội An tự bỏ kinh phí, xây dựng sản phẩm cùng với chính quyền thành phố và ngành du lịch vực dậy, phục hồi hoạt động đón khách tham quan.

Sự đồng hành của doanh nghiệp đã giúp Hội An “bừng sáng” trở lại. Ảnh: VĨNH LỘC

1. Chương trình “Hội An show - Tri ân” sắp diễn ra cuối tuần tới tại khu vực chùa Cầu trở thành sự kiện tiếp theo của sự hợp tác công - tư trong lĩnh vực du lịch. Theo ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, trong tổng kinh phí 5 tỷ đồng đầu tư cho show diễn, cộng đồng doanh nghiệp Hội An đóng góp khoảng 800 triệu đồng bằng nhiều hình thức, từ tiền mặt đến ủng hộ phòng khách sạn cho ê kíp dàn dựng chương trình. “Trước tình hình khó khăn hiện nay thật sự chúng tôi không dám vận động doanh nghiệp nhưng nhiều anh em đã tự nguyện ủng hộ, đóng góp từng trăm nghìn đồng mong góp sức vào sự hồi phục du lịch Hội An” - ông Thanh nói.

Trước đó, từ cuối tháng 9.2020, phiên chợ làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An) đã chính thức mở cửa sau thời gian dịch bệnh. Với gần 100 gian hàng là đồ cũ thanh lý, ẩm thực, đồ sưu tầm, đặc sản, nông sản địa phương… chợ phiên Tân Thành thực sự là điểm hẹn văn hóa tạo điểm nhấn cho khách khi du lịch đến Hội An. Những người có công hình thành lên phiên chợ chính là nhóm doanh nghiệp lưu trú dọc biển Tân Thành. Họ tự bỏ kinh phí, xây dựng kế hoạch, chương trình để biến đoạn đường Nguyễn Phan Vinh vốn bình lặng trở nên sôi động vào mỗi ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Qua hơn 3 tháng triển khai, phiên chợ không chỉ là nơi giao lưu, buôn bán hàng hóa thông thường mà đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo thu hút hàng chục doanh nghiệp, du khách, người dân địa phương tham gia. Phiên chợ này cũng là minh chứng rõ nét tinh thần trách nhiệm, sự cộng đồng trách nhiệm của doanh nghiệp cùng hướng đến mục tiêu đưa hoạt động du lịch Hội An - Quảng Nam trở lại bình thường.

Thành công của sản phẩm chợ phiên làng chài Tân Thành có sự đóng góp rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp du lịch Hội An. Ảnh: VĨNH LỘC

Sau những tác động tiêu cực do thiên tai, dịch bệnh, vai trò của doanh nghiệp trong việc chung tay phục hồi du lịch rất quan trọng. Đến nay, hơn 50 doanh nghiệp du lịch đã cam kết đóng góp công sức, tiền của cùng với thành phố khôi phục hoạt động đón khách. Một số chương trình như “Thức giấc Hội An”, trình diễn áo dài, lễ hội đường phố, chợ xưa… với sự chủ động tham gia hoàn toàn từ phía doanh nghiệp đang bắt đầu tạo lan tỏa mạnh mẽ, mang đến luồng sinh khí mới cho Hội An sau những tháng ngày vắng vẻ.

2. Năm 2020, TP.Hội An bị ảnh hưởng nặng nề bởi 2 đợt dịch Covid-19 và gần 10 trận bão lụt, sạt lở khiến hoạt động tham quan, du lịch bị đứt gãy hoàn toàn. Các chỉ tiêu du lịch đều sụt giảm mạnh và đạt thấp nhất trong vòng 10 năm qua; tổng lượng khách đến Hội An chỉ đạt hơn 923 nghìn lượt, giảm 83,8% so với năm 2019. trong đó khách lưu trú ước đạt 410 nghìn lượt, giảm 78,38% và chỉ đạt 18,73% so với kế hoạch. Riêng khu phố cổ tổng lượt khách tham quan chỉ đạt gần 392 nghìn lượt, giảm 84,75%. Đến nay, dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng lượng khách đến Hội An vẫn rất ít.

Bà Trịnh Diễm Vy - Giám đốc Công ty Tổ chức sự kiện ẩm thực Hội An thừa nhận, chưa khi nào phố cổ tiêu điều như thời gian qua, dịch bệnh và thiên tai liên tiếp đã khiến hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa. “Là doanh nghiệp, đồng thời là người con của Hội An, tôi và các đồng nghiệp cảm thấy phải có trách nhiệm với địa phương nhằm khôi phục hoạt động du lịch. Sự hồi sinh của Hội An cũng chính là sự hồi sinh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn” - bà Vy chia sẻ.

Sự đồng hành của doanh nghiệp mang đến những kỳ vọng sáng sủa cho sự phục hồi của du lịch Quảng Nam. Ảnh: VĨNH LỘC

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói, sự tham gia của doanh nghiệp vào các hoạt động kích cầu du lịch rất quan trọng, mang đến sự mới mẽ cho phố cổ, đồng thời truyền tải thông điệp về điểm đến Hội An an toàn, hấp dẫn đã sẵn sàng đón khách.

“Doanh nghiệp bây giờ đã trở thành chủ thể tích cực, thậm chí tiên phong phục hồi du lịch Hội An. Nếu như trước đây, một số hoạt động như diễn xướng dân gian, Đêm phố cổ chủ yếu do nhà nước đảm nhận thì nay doanh nghiệp đã chủ động tham gia, kể cả tự đứng ra đảm đương một số chương trình lớn để Hội An trở nên mới mẽ hơn, hấp dẫn hơn” - ông Lanh nhìn nhận.

Thực tế, từ sau lễ Giáng sinh 2020 đến nay, phố cổ Hội An đã bừng sáng trở lại cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Phố xinh đẹp, sôi động hơn với những ánh đèn lồng lung linh đầy màu sắc. Đặc biệt, du khách cũng bắt đầu quay trở lại, mở ra kỳ vọng mới về những thay đổi tích cực cho bức tranh du lịch Hội An, Quảng Nam năm 2021.