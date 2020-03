Du lịch Bắc Trà My: Tiềm năng và cơ hội phát triển

Khảo sát một số điểm có điều kiện để mở tour du lịch trên địa bàn huyện Bắc Trà My mới đây, nhiều công ty lữ hành ghi nhận tiềm năng phát triển du lịch của địa phương, đồng thời đề xuất nhiều hướng đầu tư trong thời gian đến.

Khảo sát mở tour du lịch tại thác 5 tầng (Trà Giang, Bắc Trà My). Ảnh: N.Đ.N

Thế mạnh

Trà My được mệnh danh là vùng “Cao sơn ngọc quế” với nguồn lâm đặc sản dồi dào và cây dược liệu quý hiếm, trong đó có cây quế không chỉ nức tiếng trong nước mà còn bay xa đến tận các nước châu Âu. Ngoài ra, huyện Bắc Trà My còn sở hữu nhiều thắng cảnh đẹp như núi Hòn Bà cao gần 1.500m so với mực nước biển, quanh năm chìm trong mây trắng; thác Năm tầng nằm trong quần thể suối Ồ Ồ (xã Trà Giang) nước tung trắng xóa in bóng vào những vách đá rêu phong đẹp đến mê hồn. Cùng với đó là vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, suối nguồn.

Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến, Trà My là chỗ dựa tin cậy và là nơi trú ẩn an toàn để cán bộ và bộ đội xây dựng hậu cứ. Trong đó, khu vực Nước Oa (xã Trà Tân) được chọn làm căn cứ của Khu ủy Khu 5, trực tiếp chỉ đạo quân và dân xây dựng lực lượng chiến đấu trên cả chiến trường Khu 5. Trà My cũng là nơi diễn ra trận đánh thắng giặc Mỹ vang dội tại đồn Trà Đốc vào rạng sáng ngày 27.3.1971, góp phần giải phóng hoàn toàn huyện Trà My (cũ). Tại các nơi diễn ra các sự kiện quan trọng này đã được xây dựng bia di tích lịch sử. Riêng Khu di tích Nước Oa đã được tôn tạo trở thành khu di tích cấp quốc gia. Những năm gần đây, khu di tích này đã đón hàng ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh về với cội nguồn, tri ân đồng đội và đoàn viên thanh niên đến tìm hiểu truyền thống cách mạng.

Cũng tại Bắc Trà My, thủy điện Sông Tranh 2 đã được đầu tư xây dựng, mở ra hướng phát triển mới cho các mô hình sản xuất nông nghiệp, dịch vụ du lịch. Hơn nữa, Nhà nước cũng đang triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng gồm đường Đông Trường Sơn huyền thoại nối liền giữa các huyện miền núi phía tây Quảng Nam, đường Nam Quảng Nam (Tam Kỳ - Trà My - Kon Tum)… Khi những tuyến đường huyết mạch này hoàn thành, hành trình du lịch của Quảng Nam sẽ không chỉ dừng lại ở khu vực đồng bằng, trung du, mà Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Khu du lịch sinh thái Sông Tranh, quần thể di tích Nước Oa… sẽ là mắc xích quan trọng trong chuỗi hoạt động du lịch. Huyện Bắc Trà My cũng đã đầu tư xây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng Cao Sơn (xã Trà Sơn) thu hút khá đông khách đến tham quan, tạo động lực để phát triển ngành công nghiệp không khói.

Cần đầu tư lớn, bài bản

Bà Trần Thị Bích Thủy – Phó Giám đốc Công ty Du lịch lữ hành Việt – Chi nhánh tại TP.Đà Nẵng cho biết, tiềm năng phát triển du lịch của huyện Bắc Trà My là rất lớn. Tuy nhiên, nếu đưa thủy điện Sông Tranh 2 vào khai thác tour thì trước hết phải nghĩ tới hoạt động du thuyền để tạo điểm khác biệt so với các điểm du lịch tương tự trong cả nước. Sau khi tham quan nhà máy phát điện, du khách sẽ xuống thuyền đi dọc hai bờ sông Tranh để cảm nhận được vẻ đẹp kỳ bí của dòng sông này. Còn thác Năm tầng nằm dưới chân Hòn Bà (xã Trà Giang) là một điểm du lịch đẹp, thích hợp với loại hình du lịch Group activities (sinh hoạt nhóm), song đường sá đi lại còn khó khăn, đầu tư lớn khó có thể thực hiện được trong một sớm một chiều. Đối với Làng văn hóa du lịch cộng đồng Cao Sơn thì còn quá đơn điệu, các sinh hoạt chưa có gì để “thuyết phục”, cần được đầu tư bài bản hơn. Riêng đối với Khu di tích lịch sử Nước Oa, nên tổ chức các tour mang tính chất về nguồn dành cho dòng khách du lịch là những người lớn tuổi, học sinh, sinh viên. Tuy nhiên người thuyết minh phải có sức truyền cảm, không chỉ đọc thuộc lòng các bài viết về thời khắc lịch sử mà phải kể những câu chuyện bi hùng có tính thuyết phục cao để người nghe thật sự xúc động, cảm nhận được sự thương đau của dân tộc, sự hy sinh to lớn của cha ông vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Trần Văn Tư - phụ trách Ban phát triển dự án Tập đoàn FVG cho biết, tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái rừng của huyện Bắc Trà My còn tương đối nhiều, dễ thu hút khách đến tham quan, du lịch. Tuy nhiên cần phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nếu được thì cần ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông ở khu vực thác Năm tầng để thu hút khách. Cần bảo tồn văn hóa, đầu tư bài bản về các điệu múa cồng chiêng; đầu tư trồng rừng bằng các loại cây chống ngập để tạo màu xanh che khoảng đất trống dọc hai bờ sông Tranh thuộc khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Muốn đưa du khách đến tham quan, du lịch thì phải có các cơ sở lưu trú, nhà hàng, ẩm thực, tổ chức giao lưu văn hóa và phải có lịch trình thật khoa học như giờ nào đi đâu, làm gì, ăn gì, ở đâu?... Đặc biệt, cần quản lý hiện trạng chặt chẽ, bởi giá trị đất hiện nay chưa cao nhưng một khi có dự án thì giá đất lại đội lên cao gây khó khăn cho các nhà đầu tư.

Qua chuyến đi, nhiều nhà làm du lịch đã ghi nhận tiềm năng phát triển du lịch ở một số điểm của Bắc Trà My. Tuy chưa đủ điều kiện để quảng bá trên diện rộng nhưng các đoàn sẽ phổ biến rộng rãi thông tin đến với những người làm công tác trong ngành lữ hành về hướng phát triển du lịch Bắc Trà My trong thời gian đến, để có định hướng kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như mở tour thu hút du khách. Hy vọng tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc Trà My sẽ được đánh thức trong thời gian không xa.