Du lịch Hội An chuyển hướng thị trường nội địa

Trong bối cảnh dịch bệnh, các đường bay thương mại quốc tế chưa hoạt động trở lại, Hội An đang dần chuyển hướng thị trường, thu hút khách nội địa.

Chuyển hướng

Với quyết tâm phục hồi du lịch, từ Tết Dương lịch 2021 đến nay, Hội An tổ chức nhiều chương trình công phu, song hành với các sản phẩm du lịch thường xuyên trong phố, làm cho sản phẩm du lịch ở Hội An thêm đặc sắc, phong phú. Một du khách đến từ TP.Đà Nẵng cho biết: “Tôi thực sự bất ngờ là tất cả sản phẩm ở Hội An được trau chuốt rất là tỉ mỉ. Tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chúng tôi rất hài lòng với trải nghiệm tuyệt vời vào đầu năm Tân Sửu”.

Hội An xác định trong lúc này cần có giải pháp chuyển hướng thị trường khách phù hợp với tình hình, các sản phẩm đều có nội dung, hình thức đáp ứng tâm lý, thị hiếu của dòng khách nội địa. Nổi bật là các hoạt động trang trí cảnh quan, cảnh sắc các điểm đến, thúc đẩy du lịch tâm linh, ưu tiên hoạt động của các cơ sở đình chùa, miếu mạo, giỗ tổ nghề, cầu ngư…

Với mật độ di tích dày đặc, đặc biệt là các đình chùa miếu mạo, Hội An rất phù hợp với người Việt trong du lịch tâm linh, cầu sức khỏe, bình yên, tài lộc đầu năm mới. Vì vậy, các điểm tham quan là các di tích hội quán đều được mở cửa phục vụ nhu cầu tham quan, vãn cảnh, thắp hương, cầu nguyện của người dân và du khách phù hợp với tình hình dịch bệnh…

Các doanh nghiệp hỗ trợ, chia sẻ cùng TP. Hội An tạo ra các sản phẩm đặc sắc. Ảnh: L.H

Nổi bật và ấn tượng là một số sản phẩm do Hội An phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức như “Chợ tết xưa”, các hoạt động trình diễn thời trang dáng phố, các chương trình hoạt cảnh, thực cảnh... Dù một số hoạt động có thời điểm phải tạm ngừng - như Hội An show, nhưng đến khi cả nước kiểm soát được dịch bệnh, Hội An sẽ tổ chức trở lại để phục vụ thị trường khách nội địa. Bởi các sản phẩm này đều mang đậm giá trị văn hóa, phù hợp với Hội An, được các doanh nghiệp và thành phố dày công hình thành ý tưởng, tổ chức thực hiện.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm VHTT – TTTH thành phố nhìn nhận: “Các doanh nghiệp đã đồng hành với thành phố. Các sản phẩm được đầu tư bằng cả tâm huyết, bằng cả tình yêu Hội An và với một tinh thần sáng tạo. Phải nói là đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cho nên các sản phẩm du lịch được khán giả, du khách đón nhận, đánh giá rất cao. Sau khi dịch bệnh qua đi, Hội An hứa hẹn những sản phẩm đặc sắc”.

Doanh nghiệp góp sức

Sự tham gia đắc lực của các doanh nghiệp đã tạo nên những sản phẩm mới, độc, lạ nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp với những giá trị đặc trưng riêng của Hội An, vừa đương đại, vừa cổ xưa, đồng hành với thành phố phục hồi thị trường du lịch. Trong dịp tết này, dù dịch bệnh nhưng các cơ sở kinh doanh ở Hội An vẫn mở cửa, hân hoan chào đón năm mới, áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian này, các doanh nghiệp cũng ngồi lại với nhau để tính phương thức cùng liên kết làm mới điểm đến.

Ông Phạm Vũ Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - du lịch Hoa Hồng cho biết: “Xác định là phải làm mới lại điểm đến. Thực sự đây là cơ hội để các doanh nghiệp ngồi lại với nhau, lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ cho thành phố. Điểm đến an toàn xác định phải tối ưu nhất. Du lịch Hội An trong năm 2021, 2022 xác định mục tiêu là thị trường nội địa. Vì vậy sản phẩm làm ra, giá cả, chất lượng đều phải phù hợp, hướng đến phục vụ cho mục tiêu này. Trước đây, chúng ta làm khách nước ngoài quen rồi. Nhưng lúc này các doanh nghiệp xác định nếu không đổi mới, không có sản phẩm phù hợp thì sẽ gặp khó trong năm tới. Vì vậy các doanh nghiệp xác định đánh thức Hội An, chuẩn bị mở cửa đón du khách trong năm 2021”.

Với sự đồng lòng góp sức của cộng đồng doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương, chắc chắn rằng, khi dịch bệnh qua đi, thành phố sẽ phát triển trở lại bằng những sản phẩm được chăm chút, sáng tạo, mới lạ mà phù hợp với chiều sâu văn hóa Hội An.