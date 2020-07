Du lịch Hội An lại lao đao

Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, du lịch Hội An vừa mới rục rịch khởi sắc đã bắt đầu lao đao trở lại.

Phố cổ Hội An bắt đầu thưa thớt du khách từ cuối tuần qua. Ảnh: T.L

Dừng đón khách lưu trú mới

Do khoảng cách không xa Đà Nẵng và thường là điểm đến chung của du khách khi đến miền Trung nên hoạt động du lịch tại Hội An nhanh chóng hứng chịu tác động nặng nề khi Đà Nẵng xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Theo ước tính, từ đầu tháng 6 đến nay, Hội An thu hút khoảng 10 nghìn khách nội địa vào mỗi cuối tuần, tuy nhiên cuối tuần qua số lượng khách sụt giảm thấy rõ do tâm lý e ngại về nguy cơ dịch bệnh.

Theo thông báo của một số đơn vị lữ hành tại TP.Đà Nẵng, những đoàn khách đặt tour ba địa phương Huế - Đà Nẵng - Hội An và vẫn đến miền Trung thực hiện chuyến du lịch của mình thì lịch trình sẽ được cắt giảm để chậm nhất kết thúc trước ngày 30.7.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, từ tối 27.7 thành phố chỉ đạo các cơ sở lưu trú tạm dừng đón khách lưu trú mới, đồng thời phải tiến hành khai báo y tế với những du khách đã ở trước đó, đặc biệt thực hiện cách ly y tế tại chỗ ngay với các du khách đến từ Đà Nẵng.

Chủ động ứng phó

Theo ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, dù Nhà nước chưa khuyến cáo cụ thể nhưng hầu hết doanh nghiệp du lịch tại địa phương dần đóng cửa để bảo vệ sức khỏe nhân viên và du khách. “Đà Nẵng và Quảng Nam rất gần, người ra vô rất nhiều nên phải đóng cửa vì nguy cơ lây nhiễm cao, chưa kể hiện tại khách đã hủy hết tour đến Đà Nẵng, Hội An, vài tuần nữa nếu tình hình ổn thì sẽ mở lại” - ông Thanh nói.

Ngoài việc tạm dừng, hoãn các hoạt động sự kiện, lễ hội do chính quyền địa phương tổ chức, một số điểm đến vốn thu hút đông đảo khách nội địa thời gian qua như Công viên Ấn tượng Hội An, Khu sinh thái Rừng Hà Gia… đã thông báo dừng các hoạt động lễ hội, đón tiếp du khách cho đến khi có thông báo mới để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, du khách.

Ông Trần Thái Do – Chủ tịch HĐQT khách sạn Silk Sense Hội An cho hay, đơn vị đang có kế hoạch đóng cửa hoàn toàn do khách đã hủy hết tour đến Hội An. Đặc biệt, việc đóng cửa sẽ giúp hạn chế những nguy cơ từ dịch bệnh trong cộng đồng.

“Mình có 4 phương án, phương án 1 là hoạt động bình thường trong điều kiện bình thường. Phương án 2 vẫn hoạt động bình thường nhưng phải có biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt (bình thường mới). Phương án 3, mở cửa 50% đón khách nhưng bố trí phòng cách nhau, bàn ăn riêng, cung cấp khẩu trang cho khách, thuốc sát khuẩn và đo thân nhiệt khách hàng ngày, đây cũng là phương án tốt nhất, nhưng đó là lúc mức độ lây nhiễm chưa ở rủi ro lớn. Phương án 4 là đóng cửa để bảo vệ mọi người. Và, bây giờ tình hình này, phương án 4 là lựa chọn trong nay mai để tránh nguy cơ khách này mang rủi ro cho khách khác” - ông Do cho biết.