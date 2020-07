Du lịch Quảng Nam chậm phục hồi

Dù triển khai nhiều gói kích cầu, khuyến mãi nhằm thu hút khách quay lại sau dịch Covid-19, nhưng bức tranh du lịch Quảng Nam vẫn khá ảm đạm.

Phố cổ Hội An vẫn vắng khách. Ảnh: V.L

Khách giảm sâu

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách tham quan lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt 1,26 triệu lượt, giảm 69,4% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế ước đạt 753 nghìn lượt, giảm 70,4%; khách nội địa ước đạt 507 nghìn lượt, giảm 67,8% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tham quan, lưu trú du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt 978 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 2.298 tỷ đồng. Riêng tháng 6, mặc dù là thời điểm đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, kích cầu nhưng lượng khách tham quan, lưu trú khá ít ỏi, ước đạt 235 nghìn lượt, giảm 69,6% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế khoảng 5.500 lượt, giảm 98,5%, khách nội địa ước đạt 230 nghìn lượt, giảm 45,2%. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 50 tỷ đồng, giảm 89,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Hai điểm du lịch chính của tỉnh là Hội An, Mỹ Sơn lượng khách đều giảm mạnh. Tại di sản Mỹ Sơn, 6 tháng đầu năm chỉ đón hơn 96 nghìn lượt khách, đạt hơn 21% so với kế hoạch (khách chủ yếu đến trong 3 tháng đầu năm khi dịch Covid-19 chưa bùng phát). Tương tự, các điểm tham quan chính của Hội An như khu phố cổ, làng gốm Thanh Hà, Cù Lao Chàm…, lượng khách đều giảm sâu từ 73% - 81% so với cùng kỳ.

Có nhiều lý do để lý giải sự hồi phục chậm chạp của du lịch như dịch bệnh Covid-19 trên thế giới còn phức tạp, khách quốc tế chưa quay lại, học sinh chưa nghỉ hè… thì một nguyên nhân không kém quan trọng đó là sự thiếu đồng bộ trong chính sách và chương trình kích cầu, khuyến mãi của Nhà nước, doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng VH-TT TP.Hội An, tình hình hiện nay du lịch thành phố khó thể đòi hỏi cao hơn, tuy nhiên tỉnh cũng cần có sự đồng hành, hỗ trợ, nhất là trong việc ban hành chính sách miễn, giảm vé tại các điểm tham quan do Nhà nước quản lý. Đây cũng là một trong các lý do khiến các đơn vị lữ hành chưa chọn Hội An để đưa vào chương trình phục vụ khách nội địa trong giai đoạn này.

“Khách Việt thường thích khuyến mãi giảm giá nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa có chủ trương miễn giảm vé các điểm tham quan khiến hoạt động đón khách cũng khó khăn hơn” - ông Lanh nói.

Lưu trú èo uột

Kể từ đầu tháng 5.2020, khi các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh mở cửa trở lại, lượng khách cũng bắt đầu đông dần, tuy vậy tỷ lệ khách lưu trú lại khá thấp. Tại Hội An, 6 tháng đầu năm chỉ đón hơn 358 nghìn lượt khách lưu trú, giảm 61,78% so với cùng kỳ, công suất sử dụng phòng đạt 22,71%. Đặc biệt, dù gần 90% cơ sơ lưu trú đã mở cửa đón khách trở lại nhưng lượng khách khá èo uột, phần lớn khách đăng ký vào các biệt thự, homestay hoặc các cơ sở lưu trú ven biển, những khách sạn có quy mô 20 phòng trở lên ít khách hơn, chủ yếu đón khách vào những ngày cuối tuần, doanh thu không đủ bù chi phí vận hành. Thậm chí, một số khách sạn có quy mô lớn đang xem xét đóng cửa trở lại hoặc tiến hành trả lương nhân viên theo công nhật.

Bà Ngô Thị Kim Anh – Giám đốc điều hành khách sạn EMM Hội An cho biết, trong hai tháng 5 và 6, tỷ lệ lấp phòng khách sạn EMM chỉ hơn 10%, phần lớn khách đăng ký vào cuối tuần, các ngày còn lại chỉ vài phòng có khách, không đủ trả lương nhân viên. Dù vậy, đơn vị vẫn phải mở cửa duy trì hoạt động để đảm bảo thiết bị phòng ốc không xuống cấp và tạo việc làm cho nhân viên. Khách sạn EMM hiện có tổng cộng 84 phòng.

“Lâu nay Hội An chủ yếu đón khách nước ngoài, bây giờ khách nội địa dù có nhiều hơn nhưng cũng không đủ bù lại khoảng trống khách quốc tế để lại. Hy vọng tháng 7 này khi học sinh nghỉ học tình hình sẽ khả quan hơn chứ như thời gian qua hiệu quả kinh doanh rất thấp, doanh nghiệp phải bù lỗ” - bà Anh chia sẻ.

Khảo sát của Phòng VH-TT TP.Hội An về tình hình khách lưu trú trên địa bàn trong tuần cho thấy, từ thứ Hai đến thứ Năm, bình quân mỗi đêm Hội An chỉ có 650 khách lưu trú; từ thứ Sáu đến Chủ nhật bình quân 2.500 khách lưu trú mỗi đêm, cao điểm nhất là tối thứ Bảy với 4.700 khách. Khách lưu trú chủ yếu đến từ Đà Nẵng, một ít đến từ TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội (du học sinh về nước). Với dự báo hết năm 2020, thậm chí qua năm 2021 bức tranh du lịch thế giới, Việt Nam vẫn khá u ám, đồng nghĩa sự phục hồi của du lịch Quảng Nam cũng sẽ khó khăn hơn...