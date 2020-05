Đưa khách về Quảng Nam

Hàng loạt chương trình khuyến mãi đã được các địa phương, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai nhằm nhanh chóng kéo khách du lịch về Quảng Nam sau đại dịch Covid-19.

Chính sách khuyến mãi giúp du khách dần trở lại Hội An. Ảnh:K.L

Tưng bừng khuyến mãi

Sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 1.6 tới đây Công viên Ấn tượng Hội An sẽ mở cửa đón khách trở lại với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, Công viên Ấn tượng Hội An sẽ thực hiện giảm 30% giá vé chương trình biểu diễn “Ký ức Hội An” cho toàn bộ du khách trong nước; miễn phí cho trẻ em có chiều cao dưới 1,4m. Ngoài ra, một số hạng vé sẽ được tặng voucher đồ uống, ẩm thực tại khu Làng Việt Nam. Riêng với người dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, chương trình sẽ giảm giá đặc biệt 50% cho vé xem “Ký ức Hội An”.

Theo Bà Vũ Thị Phương - Tổng Giám đốc Gami Hospitality (đơn vị vận hành Công viên Ấn tượng Hội An), ngoài mở cửa tự do cho khách tham quan công viên và xem chương trình biểu diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” trong ngày 1.6, đơn vị cũng tổ chức chương trình “Thank You” miễn phí hàng nghìn vé cho các y, bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế tại các cơ sở tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng đến tham quan và thưởng thức chương trình biểu diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” như là lời tri ân tới những người đã trực tiếp tham gia chống dịch suốt thời gian qua.

Trước đó, khu đền tháp Mỹ Sơn cũng thông báo giảm 30% số vé cho khách đoàn đi từ 3 người trở lên; giảm 50% vé đối với khách đoàn có hộ khẩu tại Quảng Nam; giảm 50% vé trên tổng đoàn đối với học sinh, sinh viên khi tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn. Riêng học sinh dưới 16 tuổi được miễn phí hoàn toàn. Ngoài ra, với đoàn có từ 10 khách trở lên còn được một hướng dẫn viên phục vụ miễn phí, được chụp hình với diễn viên múa Chăm tại không gian nhà biểu diễn sau mỗi suất diễn. Khuyến mãi 10% các mặt hàng lưu niệm tại các quầy bán hàng lưu niệm thuộc Khu di tích Mỹ Sơn.

Tuy nhiên, khuyến mãi mạnh nhất là các dịch vụ lưu trú, lữ hành. Hàng loạt gói khuyến mãi đã được các doanh nghiệp tung ra như giảm 60% giá tour; giảm giá phòng từ 30 - 60%; đưa đón tận sân bay; miễn phí ăn trưa, giảm giá món ăn nhà hàng, giảm giá spa làm đẹp; miễn phí nhận phòng sớm, trả phòng muộn…, tất cả đều hướng đến mục tiêu đưa khách quay lại Quảng Nam trong thời gian sớm nhất.

Khởi động lại

Mặc dù các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá khiêm tốn so với thời điểm trước dịch Covid-19 nhưng dễ dàng nhận thấy từ sau lễ 30.4 đến nay, du khách đã bắt đầu quay lại Hội An, chủ yếu khách Việt đến từ các địa phương gần như Huế, Đà Nẵng và nội tỉnh. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, một trong các yếu tố khiến hoạt động du lịch trở nên “sôi động” chính là những chính sách khuyến mãi, giảm giá được tung ra dồn dập hiện nay. Tại một số cơ sở lưu trú, nhờ giảm giá, tỷ lệ phòng đã nâng lên đáng kể.

Tuy nhiên, theo ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, việc khuyến mãi nếu không khéo sẽ phản tác dụng. Do đó, thay vì giảm giá phòng doanh nghiệp nên giữ giá, tăng khuyến mãi dịch vụ ưu đãi thêm cho khách, bởi nếu giảm giá sau này sẽ khó tăng giá trở lại.

“Quảng Nam không chỉ có khách nội địa mà còn nhiều thị trường khách quốc tế khác nên nếu bây giờ mình đưa ra một mức giá giảm, các công ty lữ hành trên toàn quốc sẽ nhìn vào giá đó làm tour chào bán cho khách, sau này sẽ khó tăng giá lên được, vì nâng giá trong ngành du lịch cực kỳ khó. Quan điểm của hiệp hội là khuyến khích hội viên hạn chế giảm giá, thay vào đó hãy tặng thêm dịch vụ” - ông Thanh chia sẻ.

Hiện tại 32/200 thành viên của Hiệp hội Du lịch Quảng Nam gồm khách sạn, lữ hành, nhà hàng, vận tải… đã ký cam kết khuyến mãi theo hướng tăng dịch vụ cho khách. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn đang lựa chọn giữa mở cửa tham gia vào gói khuyến mãi và đóng cửa chờ khi khách đông lại mới hoạt động, bởi với tình hình như hiện tại nếu mở cửa đón khách, nguồn thu sẽ khó bù cho chi phí vận hành.

Ông Đỗ Như Châu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Như (đơn vị quản lý khách sạn Le Pavillon Hoi An) nhìn nhận, trong tình hình hiện nay, việc mở cửa đón khách khó có lợi nhuận, chủ yếu khởi động lại các hoạt động kinh doanh, đặc biệt tạo công ăn việc làm cho người lao động. Hiện tại, mức ưu đãi tại khách sạn Le Pavillon khá cao như giảm 50% giá phòng; ở 3 đêm tính tiền 2 đêm… nhưng lượng khách cũng rất ít, chủ yếu dịp cuối tuần. Do đó, hiện tại công ty cũng mới chỉ mở lại 1/3 khách sạn như là cách khởi động lại trong khi chờ những diễn biến tiếp theo từ các thị trường khách du lịch trong và ngoài nước.