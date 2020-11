Giữ hình ảnh du lịch Quảng Nam

Hình ảnh điểm đến rất quan trọng trong phát triển du lịch, nhất là trong tình hình dịch bệnh và bão lụt diễn ra liên tục hiện nay khiến hoạt động du lịch gần như “đóng băng”. Tuy nhiên, thực tế không hề đơn giản.

Việc chia sẻ những hình ảnh đẹp sẽ giúp lan tỏa điểm đến tới du khách hiệu quả. Ảnh: V.L

Cuối tuần qua, nhóm khách gia đình từ TP.Hồ Chí Minh đã điện thoại thông báo hủy đăng ký phòng một khách sạn tại Hội An. Lý do, phố cổ còn ngập lụt và bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng.

“Khách sạn tôi nằm trung tâm phố không ảnh hưởng gì bởi sạt lở, nhưng do báo chí, mạng xã hội đưa tin ghê quá nên khách xem xong sợ, hủy tour. Mặc dù mình đã thuyết phục Hội An luôn an toàn nhưng họ vẫn e dè, đành chịu thôi” - đại diện khách sạn chia sẻ.

Hơn 3 tháng qua, Hội An là điểm “nóng” của dịch bệnh và lũ lụt, đặc biệt chỉ hơn 1 tháng nay phố cổ phải đón 6 cơn lũ liên tiếp, khiến một số tuyến đường ngập úng dài ngày. Nhiều ý kiến doanh nghiệp du lịch thừa nhận, bây giờ hình ảnh Hội An trên mạng xã hội và báo chí phần lớn là ngập lụt, là bãi biển “tan hoang”, điều này vô tình tạo hiệu ứng xấu cho hoạt động du lịch của địa phương. Thậm chí, có doanh nghiệp đã phải lên facebook “cầu xin” bạn bè mình – cũng là doanh nghiệp lữ hành đừng chia sẻ những hình ảnh xấu về Hội An.

Bà Phạm Thị Hải Nguyên - chủ khách sạn Sea’Lavie cho rằng, thay vì thông tin điều tiêu cực cộng đồng doanh nghiệp hãy cùng nhau khắc phục, cải tạo lại điểm đến cho đẹp hơn rồi hãy chia sẻ cũng không muộn. “Hãy tập trung vào những thứ bạn đang còn thay vì luôn nhìn vào những thứ bạn đã mất” - bà Hải Nguyên nhắn nhủ.

Khách sạn Sea’Lavie nằm khu vực bờ biển An Bàng, nơi bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 13. Biển An Bàng sạt lở đã trở thành chủ đề “nóng” những ngày qua, trong đó không ít doanh nghiệp du lịch đã sốt sắng chia sẻ hình ảnh bãi biển sạt lở lên mạng xã hội, vô tình gợi sự lo lắng, bất an cho khách khi muốn du lịch đến Hội An.

Theo ông Võ Phùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ gìn hình ảnh điểm đến, bởi tâm lý của du khách khi chọn điểm tham quan yếu tố đầu tiên phải là an toàn và xinh đẹp.

“Thật ra, người ta thương, quý Hội An mới đưa những hình ảnh thiệt hại lên cho cộng đồng mạng biết để sẻ chia, cảm thông, nếu việc chia sẻ này diễn ra trong lúc bão lụt là tốt, tuy nhiên về lâu dài không khéo sẽ vô tình gợi cho khách tâm lý lo lắng và có ấn tượng không tốt. Hội An vẫn còn những hình ảnh đẹp, tươi sáng, đặc biệt là hình ảnh của cộng đồng, doanh nghiệp, chính quyền… đang nỗ lực dọn dẹp, khắc phục thiên tai, dịch bệnh để đưa du lịch Hội An, Quảng Nam trở lại bình thường chứ không chỉ là tan hoang, hiu quạnh. Hãy nên chia sẻ những điều tích cực, đó cũng là cách giúp du lịch Quảng Nam nhanh chóng phục hồi” - ông Phùng nói.

Xây dựng hình ảnh điểm đến không phải là điều mới lạ mà đã trở thành mục tiêu, thông điệp xuyên suốt của ngành du lịch Quảng Nam hơn 20 năm qua. Trong đó, Hội An với gần 30 danh hiệu được bình chọn về vẻ đẹp, sự lãng mạn, quyến rũ, bình yên… đã góp phần tạo nên thương hiệu nổi bật cho vùng đất di sản khó nơi nào có được.

Mới đây, Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và Sở VH-TT&DL tổ chức tọa đàm “Đi tìm diện mạo du lịch an toàn - Hành động nào cho du lịch an toàn tại Quảng Nam” với mục đích lan tỏa hình ảnh điểm đến an toàn, qua đó tạo tâm lý thoải mái, yên tâm cho khách du lịch.

Ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định, trong tình hình hiện nay du lịch an toàn là một trong những giải pháp ưu tiên, cấp bách thu hút khách quay lại. Nếu không an toàn thì du lịch sẽ không thể phục hồi, phát triển được. Để làm được điều này, cần sự vào cuộc đồng bộ của tất cả đơn vị, doanh nghiệp, sở ngành liên quan nhằm truyền tải hình ảnh, thông điệp Quảng Nam an toàn, xinh đẹp, mến khách, hướng đến mục tiêu nhanh chóng thu hút khách trở lại trong thời gian sớm nhất.