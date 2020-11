Hai "thái cực" của du lịch biển

Tiềm năng phát triển du lịch biển của Quảng Nam rất lớn và dần tạo được thương hiệu trong thời gian qua. Điều đáng tiếc là trong khi dải bờ biển phía nam đang chuyển mình mạnh mẽ thì khu vực bờ biển phía bắc lại đang gặp không ít khó khăn.

Bãi An Bàng đang đối mặt với tình trạng xâm thực, ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng phát triển du lịch biển.

Nỗi buồn biển phía bắc

Nổi lên trong vài năm gần đây và đang là bãi biển du lịch sôi động nhất trên địa bàn tỉnh, thế nhưng bãi biển An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An) lại hứng chịu nhiều đợt sạt lở nghiêm trọng dẫn đến nguy cơ xâm thực bờ cát hoang sơ. Đến nay, toàn bộ dãy nhà hàng ở khu vực này vẫn ngổn ngang, chưa thể hoạt động trở lại.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An nhìn nhận, tình trạng sạt lở bờ biển đang đe dọa nghiêm trọng đến ngành du lịch - dịch vụ của địa phương. “Du lịch biển cũng là một nhân tố quan trọng trong việc thu hút khách đến Hội An thời gian qua. Nếu chỉ giữ được bờ mà không có giải pháp bảo vệ bãi, phục hồi bãi tạo điểm đến cho khách thì rất khó cho ngành du lịch” - ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Trước mắt, TP.Hội An vẫn xác định cố gắng bảo vệ bãi biển An Bàng và tập trung phối hợp với doanh nghiệp nâng cấp hệ thống sự kiện, festival biển tại đây trong năm 2021.

Trước đó, Cửa Đại - bãi biển khai thác du lịch đầu tiên trên địa bàn tỉnh từ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước cũng hứng chịu cảnh sạt lở triền miên. Hầu hết khách sạn, nhà hàng dọc theo bãi biển này đều lâm vào tình trạng khó khăn. Thống kê của một số ứng dụng đặt phòng trực tuyến phổ biến cho thấy, lượng khách có xu hướng đặt tour, đặt dịch vụ dần dịch chuyển về phía Cẩm Thanh hoặc Cẩm An do Cửa Đại không còn là điểm đến hấp dẫn. Đại diện nhà hàng Tấn Lộc (phường Cửa Đại) chia sẻ, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp nên hoạt động kinh doanh của chúng tôi ế ẩm ngay cả trong mùa khô.

Sự xuất hiện của một số điểm đến cao cấp tạo tiền đề cho du lịch biển khu vực nam Hội An phát triển mạnh. Ảnh: H.S

Xa hơn một chút về phía bắc là các bãi biển của Điện Bàn, đến nay ngoài khách lưu trú tại một số resort cao cấp tại chỗ thì hầu như các bãi biển Viêm Đông, Hà My, Thống Nhất chưa thể thu hút khách vãng lai dẫu cho biển Hà My chỉ cách biển An Bàng hơn 500m.

Ông Nguyễn Sơn Thủy - Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho rằng, dấu ấn của các bãi biển Điện Bàn trên bản đồ du lịch là quá mờ nhạt, cần có giải pháp định vị lại thương hiệu cho những điểm đến này và nghiên cứu, tranh thủ cơ chế thúc đẩy kinh tế đêm là một giải pháp.

Khởi sắc dải biển nam Hội An

Năm ngoái, lượng khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng ở khu vực vùng đông chiếm gần 10% trong tổng số gần 8 triệu lượt khách đến Quảng Nam. Một con số ấn tượng và đáng khích lệ bởi chỉ vài năm trước đó hoạt động du lịch ở khu vực này hầu như bị bỏ ngỏ.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL nhận định: “Nếu không bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 thì trong năm nay khu vực này sẽ có bước chuyển mạnh mẽ hơn khi các điểm đến cao cấp như Hoiana hay TUI Blue Nam Hội An đồng loạt đi vào hoạt động”.

Dẫu vậy, theo thông tin từ Hoiana thì khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí này vẫn đón một lượng khách tương đối ổn, nhất là dịp cuối tuần và khách có xu hướng đặt chỗ từ rất sớm. Cũng trong dịp cuối tuần này, hai sự kiện lớn bao gồm diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cùng hội nghị du lịch toàn quốc đều được tổ chức tại Hoiana minh chứng cho thương hiệu đã được định vị của đơn vị này và cả dải bờ biển nam Hội An đầy quyến rũ.

Với lợi thế dải bờ biển rất dài, ít chịu tác động của xâm thực, được khai thác muộn với quy hoạch tương đối bài bản, khu vực nam Hội An kéo dài đến Tam Tiến (Núi Thành) đang nổi lên là điểm đến mới cao cấp về du lịch biển bao gồm cả dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp đan xen với các bãi biển công cộng như Bình Minh, Tam Thanh cùng mạng lưới di sản làng nghề. Một tín hiệu vui nữa khi điểm đến làng nghề cũng đang cố gắng tiếp cận, khai thác cơ hội theo xu hướng du lịch mới.

Làng du lịch nước mắm Cửa Khe sẽ là 1 trong 31 đơn vị tham gia giới thiệu trong sự kiện “Không gian kết nối doanh nghiệp du lịch” tại Hoiana cuối tuần này bên cạnh hàng loạt doanh nghiệp du lịch tiếng tăm. Với sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực này, du lịch biển Quảng Nam đã và đang đa dạng hơn, lan tỏa dàn trải hơn thay vì gói gọn trong một phạm vi hẹp.