Hội An giải quyết vướng mắc khi tạm dừng đón mới khách du lịch

(QNO) - Những ngày qua, việc thực hiện Quyết định 864 (ngày 28.3.2020) của UBND tỉnh về tạm dừng đón mới khách du lịch và hoạt động lữ hành khai thác khách từ 0 giờ ngày 29.3 đến hết 15.4.2020 tại TP.Hội An đã có nhiều vướng mắc, bất cập.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng VH-TT Hội An cho biết, đã có tình trạng khách du lịch không có chỗ lưu trú do hết thời gian đặt phòng, cơ sở lưu trú đóng cửa, ngừng hoạt động hoặc khách du lịch không đủ khả năng chi trả tiền thuê phòng tại cơ sở lưu trú cũ do kéo dài thời gian lưu trú tại Hội An theo quy định.

Phòng đã đề nghị UBND thành phố cho phép thực hiện hạn chế tối đa việc di chuyển khách giữa các cơ sở lưu trú. Trong trường hợp cần thiết cho phép luân chuyển khách, nhưng chủ cơ sở lưu trú phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đón khách mới đến ở tại cơ sở không phải đã là khách lưu trú tại Hội An từ trước 0 giờ ngày 29.3.

Đối với khách du lịch đến Hội An sau 0 giờ ngày 29.3, cho phép lưu trú tại biệt thự du lịch Hoa Cọ, là cơ sở y tế cách ly tập trung có thu phí. Đối với du khách đã hết thời hạn cách ly tập trung bắt buộc tại Trường Nông dân phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên hoặc Hội An Beach Resort, thì cho phép lưu trú tại các cơ sở lưu trú còn hoạt động kinh doanh phục vụ khách trên địa bàn thành phố.

“Khi đón những trường hợp này, chủ cơ sở lưu trú phải sao lưu quyết định kết thúc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đối với người tiếp xúc gần với trường hợp dương tính Covid-19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP.Hội An, xuất trình cho các ngành chức năng khi có yêu cầu” - ông Nguyễn Văn Lanh nói.