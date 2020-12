Hội An hướng đến “du lịch không rác thải”

Một hệ sinh thái tuần hoàn rác thải tại Hội An “chớm” hình thành. Chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng đang nỗ lực kết nối để chung tay xây dựng Hội An trở thành điểm đến xanh trong thời gian tới.

Trưng bày sản phẩm tái chế bên lề tọa đàm. Ảnh: T.L

Ngày 12.12, tại TP.Hội An diễn ra tọa đàm “Khung kế hoạch doanh nghiệp giảm rác thải hướng tới Hội An – Điểm đến xanh giai đoạn 2021 – 2023”. Tham dự tọa đàm có gần 100 đại biểu đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, UBND TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp.

Lối đi thích hợp

Theo số liệu thống kê của Phòng TN-MT TP.Hội An, năm 2019, khối lượng rác thải của thành phố hơn 37 nghìn tấn. Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên con số trên giảm còn khoảng 29 nghìn tấn.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó phòng TN-MT TP.Hội An cho hay: “Đến năm 2025, nếu không có các giải pháp kiểm soát rác thải hiệu quả thì dự báo khối lượng rác thải của Hội An có thể lên đến 50 nghìn tấn. Chỉ riêng số tiền để xử lý lượng rác đó đã mất đến 32 tỷ đồng, vừa tiêu hao nguồn lực vừa manh nha khả năng dẫn đến cuộc khủng hoảng rác thải”.

Còn ông Nguyễn Quốc Tiến – Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An cho hay, lượng rác thải du lịch chiếm đến 1/3 tổng lượng rác của Hội An mỗi năm cộng thêm chất lượng phân loại rác tại nguồn trong cộng đồng đang có chiều hướng giảm sút sau nhiều năm khởi sắc, nên rất cần một giải pháp tổng thể để kiềm chế rác thải.

Ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho rằng, giải pháp bền vững để giải quyết phần nào vấn đề trên chính là du lịch không rác thải. “Việc đưa Hội An hướng đến điểm đến xanh vừa là giải pháp cho hiện tại vừa là tính toán cho tương lai. Bởi thương hiệu du lịch Hội An hiện đã rất nổi tiếng rồi và việc chúng ta tạo ra sự khác biệt đi một chút cho Hội An sẽ giúp kích cầu du lịch sau dịch bệnh trở nên hiệu quả hơn” - ông Phan Xuân Thanh nói.

Năm 2019, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã chủ động thành lập mạng lưới kết nối du lịch không rác thải nhựa, du lịch xanh trong cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời định hướng lan tỏa thông điệp du lịch không rác thải nhựa. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp du lịch địa phương cũng tích cực tham vấn chính sách, góp những tiếng nói cho hướng đi du lịch xanh, du lịch bền vững, được UBND tỉnh hết sức ủng hộ.

Ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho rằng, việc cộng đồng doanh nghiệp Hội An hành động cho chủ đề này là lựa chọn thông minh, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh và biến đổi khí hậu đang tác động nặng nề đến ngành du lịch như hiện nay. Ông Tường nói: “Sắp đến, cộng đồng doanh nghiệp cần có ý kiến cụ thể về Bộ tiêu chí du lịch xanh của Chương trình du lịch bền vững Thụy Sĩ vừa chuyển giao cho Hiệp hội Du lịch Quảng Nam để chúng tôi phê chuẩn trên địa bàn tỉnh, trong đó chọn Hội An là đơn vị thực thi thí điểm”.

Tạo bước ngoặt cho du lịch địa phương

Từ đầu năm đến nay, dù gặp vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cũng như các doanh nghiệp tâm huyết với du lịch có trách nhiệm vẫn kiên định lối đi với du lịch xanh. Gần 40 doanh nghiệp ký cam kết không rác thải; ký kết về xử lý rác thải nhựa tại khu vực chợ Tân Thành; xây dựng chương trình hành động du lịch Hội An không rác thải, nhãn du lịch xanh và tiếp nhận Bộ tiêu chí du lịch xanh... là những hành động cụ thể để bước đầu tiếp cận hành trình đưa Hội An trở thành điểm đến xanh.

Ông Phan Xuân Thanh cho rằng, “chúng ta từng dựa vào di sản, nông nghiệp để định vị du lịch địa phương thì hoàn toàn cũng có thể khai thác yếu tố môi trường để làm du lịch, nâng cao giá trị du lịch bằng việc chạm đến sự tử tế của du khách”.

Còn ông Nguyễn Quốc Tiến thông tin, Công ty CP Công trình công cộng Hội An vừa liên kết với một đơn vị chuyên xử lý rác thải hữu cơ, rác cây xanh nên thời gian tới sẽ có thêm nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch hướng đến du lịch bền vững. Bên cạnh đó, đơn vị sẵn sàng phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đẩy mạnh các chương trình truyền thông liên quan đến vấn đề này để lan tỏa mạnh mẽ.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Minh Lý – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, lộ trình giai đoạn 2021 - 2023 sẽ được thực hiện đồng bộ với 3 hoạt động chính gồm xây dựng mạng lưới tuần hoàn rác thải tại Hội An, thực hành đánh giá kết quả tại doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu Hội An - điểm đến xanh. Lộ trình này cũng đóng góp cho mục tiêu chung hướng đến thương hiệu Hội An - thành phố xanh vào năm 2025.