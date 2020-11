Hôm nay 18.11, Hội An mở lại các hoạt động tham quan du lịch

Từ hôm nay 18.11, thành phố Hội An triển khai trở lại các hoạt động tham quan du lịch trên địa bàn.

Các chương trình “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”, “Phố đêm”, hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An và các làng nghề truyền thống đồng loạt mở lại sau thời gian bão lụt. Thành phố cũng đưa ra chính sách ưu đãi giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ Hội An, áp dụng từ ngày 18.11.2020 đến hết 31.3.2021. Các điểm tham quan, giải trí, dịch vụ lưu trú, nhà hàng,… cũng tung ra các gói kích cầu hấp dẫn để thu hút du khách đến với Hội An trong dịp này.