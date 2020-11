Kéo dài thời gian giảm mức thu phí tham quan đến 30.6.2021

(QNO) - Quảng Nam kéo dài thời gian giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh đến ngày 30.6.2021.

Du khách tham quan Mỹ Sơn. Ảnh: C.N

UBND tỉnh vừa quyết định kéo dài thời gian áp dụng mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 15.7.2020 của HĐND tỉnh (khóa IX) và Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 5.8.2020 của UBND tỉnh về giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh.

Thời gian áp dụng giảm mức phí kéo dài từ ngày 1.11.2020 đến 30.6.2021. Các quy định khác về thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 1.3.2017 và Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 21.8.2017 của UBND tỉnh.

Được biết, Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí tham quan sau khi giảm như sau: Đô thị cổ Hội An 10.000 đồng/người/công trình; tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa 10.000 đồng/người/lượt; tháp cổ Mỹ Sơn 20.000 đồng/người/lượt; Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm 35.000 đồng/người/lượt; di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh, TP.Hội An 15.000 đồng/người/lượt. Thời gian áp dụng từ ngày 1.8 đến 31.10.2020.