Khách đến tham quan Mỹ Sơn giảm nhẹ

Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách đến tham quan Mỹ Sơn trong tháng 2 sụt giảm. Tổng lượng khách đạt 36.309 lượt, giảm 2,75% so với cùng kỳ. Trong đó khách nước ngoài 33.284 lượt, giảm 42,67%. Theo đánh giá của Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, so với các điểm du lịch khác thì lượng khách đến Mỹ Sơn sụt giảm không lớn.

Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, như tiếp tục phát khẩu trang miễn phí cho du khách, trang bị máy đo thân nhiệt tại cổng kiểm soát vé, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với nhân viên đơn vị và du khách; phun thuốc khử trùng tại các tuyến, điểm đông du khách, các dụng cụ thường xuyên có du khách sử dụng, tạo điểm đến an toàn trong mùa dịch, đồng thời chuẩn bị các phương án thu hút khách khi dịch bệnh kết thúc.