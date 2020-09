Sau gần 2 tháng ngừng hoạt động do dịch Covid-19, hôm qua 24.9, TP.Hội An đã chính thức mở cửa trở lại tất cả điểm du lịch, dịch vụ phục vụ khách tham quan.

Hôm qua 24.9, TP.Hội An đã mở cửa trở lại các điểm du lịch, đón khách tham quan. Ảnh: V.LỘC

Giảm 50% giá vé tham quan

Tại phố cổ Hội An, có lẽ vì là ngày đầu mở cửa trở lại nên rất ít khách mua vé tham quan, thỉnh thoảng mới bắt gặp vài nhóm bạn trẻ đi dạo, chụp hình tại các điểm nhà cổ, hội quán, chùa Cầu... Một nhân viên bán vé tại kiệt đường Phan Châu Trinh cho biết, từ ngày 24.9, TP.Hội An chính thức triển khai trở lại đề án “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”, “Phố đêm”, các làng nghề truyền thống và hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ. Khách mua vé sẽ được trải nghiệm các hoạt động như hô hát bài chòi hàng đêm tại bùng binh An Hội; trò chơi dân gian bịt mắt đập nồi tại đường Châu Thượng Văn; nghe nhạc “Tiếng Dương Cầm”...

Ngoài ra, vào những ngày cuối tuần khách cũng được thưởng thức các chương trình nghệ thuật như: trình diễn trang phục Hội An - Ký ức thời gian, Chiếu dân ca, biểu diễn văn hóa dân gian… Cùng với mở cửa trở lại, Hội An triển khai chính sách ưu đãi giảm 50% giá vé tham quan phố cổ, kéo dài từ ngày 24.9 đến hết 31.10.

Theo ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An (đơn vị quản lý hoạt động tham quan phố cổ), việc mở cửa chủ yếu nhằm khởi động lại hoạt động du lịch trong phố cổ, qua đó theo dõi lượng khách thực tế để có những chuẩn bị cho thời gian tới. “Mình mở giữa tuần nên khách không nhiều, hy vọng cuối tuần sẽ có khách gia đình vào Hội An nghỉ dưỡng, khi đó hoạt động tham quan khởi sắc hơn” - ông Đông nói.

Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi thời điểm này đã qua mùa khách nội địa, trong khi khách quốc tế chưa quay lại Việt Nam. Chưa kể, tâm lý lo sợ dịch bệnh Covid-19 cũng khiến khá nhiều khách dè dặt khi quyết định đi du lịch.

Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP.Hội An cho biết, hiện tại đơn vị vẫn chưa xây dựng kế hoạch đón khách du lịch cho những tháng cuối năm 2020. Phải chờ sau buổi làm việc với Sở VH-TT&DL và UBND tỉnh, nhất là sau buổi tọa đàm với doanh nghiệp du lịch (dự kiến tổ chức ngày 13.10), trên cơ sở những chỉ đạo, đề xuất, hiến kế của ngành du lịch và doanh nghiệp, phòng mới xây dựng kế hoạch phát triển du lịch thời gian tới.

Phụ thuộc thị trường khách

Đến hết tuần này, ngoài một số cơ sở lưu trú, dịch vụ đã mở cửa đón khách, hầu hết điểm du lịch lớn trên địa bàn tỉnh như khu đền tháp Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm, rừng dừa Cẩm Thanh, công viên Ấn tượng, khu du lịch Vinpearl Nam Hội An, các làng nghề Hội An… cũng đã trở lại “trạng thái bình thường mới”. Khảo sát cho thấy, mặc dù lượng khách chưa nhiều nhưng bức tranh du lịch Quảng Nam đã có những tín hiệu tích cực. Tại Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Quảng Nam, những cuộc điện thoại tìm hiểu thông tin, nhờ tư vấn điểm đến du lịch Hội An của các công ty lữ hành, khách sạn, du khách… đang bắt đầu dày lên.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL - Lê Ngọc Tường cho biết, quan điểm của sở là rất mong muốn các địa phương, doanh nghiệp mở cửa, đưa du lịch trở lại “trạng thái bình thường mới”, tuy nhiên nếu mở cửa mà doanh nghiệp khó khăn thì cũng phải cân nhắc.

“Hiện nay một số doanh nghiệp chưa muốn mở cửa, nhất là doanh nghiệp quy mô lớn, do chi phí vận hành nhiều. Do đó, quyết định mở cửa hoạt động hay không phụ thuộc vào ý chí của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa đồng thuận thì sẽ tính đến chiến lược lâu dài cho năm 2021 và những năm tiếp theo” - ông Tường nói.

Cũng theo ông Tường, bối cảnh du lịch từ đây đến cuối năm chưa thuận lợi, nên một số nơi dù đã mở cửa nhưng chắc chắn khách chưa có. Dù vậy, sở vẫn đang làm việc với các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp để lấy ý kiến, nếu tỷ lệ doanh nghiệp đồng thuận cao với việc mở cửa thì tỉnh sẽ tổ chức một số hoạt động kích cầu vào những dịp lễ lớn sắp tới như giáng sinh, tết dương lịch, tết âm lịch… Ngoài khách nội tỉnh, thị trường khách hướng đến là những địa phương lân cận như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế… Trước mắt, sở đang theo dõi, phối hợp với các hiệp hội, địa phương bao gồm Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế nhằm đưa ra giải pháp đồng bộ.

“Tình hình bây giờ rất khó khăn vì mình không quyết định được thị trường khách. Đặc biệt, ngân sách dành cho du lịch ít, nên sở đang rà soát, sàng lọc những kế hoạch nào hiệu quả và cần thiết sẽ ưu tiên triển khai” - ông Tường chia sẻ.