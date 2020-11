Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana nhận cú đúp giải thưởng của World Travel Awards và World Golf Awards 2020

(QNO) - Dù phải cạnh tranh với nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng và các dự án nổi tiếng trong khu vực, Hoiana - khu nghỉ dưỡng phức hợp hiện đại nhất miền Trung Việt Nam vừa mở cửa vào tháng 6.2020, đã giành hai giải thưởng danh giá tại Giải thưởng du lịch thế giới lần thứ 27 (World Travel Awards - WTA) và Giải thưởng Gôn thế giới (World Golf Awards) năm 2020. Tại đây, Hoiana đã được vinh danh là “Dự án phát triển du lịch hàng đầu châu Á” và cùng với đó Hoiana Shores Golf Club vinh hạnh nhận giải thưởng “Sân golf mới tốt nhất thế giới”.

Là giải thưởng uy tín nhất của trong ngành du lịch và nghỉ dưỡng, World Travel Awards ra đời từ năm 1993 nhằm vinh danh những dự án có chất lượng đẳng cấp quốc tế với nhiều đóng góp với sự phát triển của lĩnh vực này trên toàn cầu. Và đây là năm đầu tiên Hoiana, dự án nghỉ dưỡng phức hợp 4 tỷ USD, tự hào nhận được giải thưởng uy tín này giữa các đề cử nặng ký đến từ các quốc gia trong khu vực như Hong Kong hay Thái Lan.

“Là một khu nghỉ dưỡng mới, chỉ vừa ra mắt công chúng vào tháng 6 năm nay, chúng tôi rất vinh dự khi được các tổ chức uy tín thế giới trao tặng những danh hiệu này. Bên cạnh việc sở hữu một vị trí đắc địa bên bờ biển, Hoiana tự hào khi tạo nên một điểm đến mang lại nhiều trải nghiệm độc đáo cho du khách, một sự kết hợp giữa những hoạt động giải trí sôi động và dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời của Viêt Nam. Hai giải thưởng danh giá lần này đồng thời cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực mang đến những sản phẩm nghỉ dưỡng, giải trí đỉnh cao đến với du khách" - ông Steve Wolstenholme, Tổng Giám đốc khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana cho hay.

Với mục tiêu trở thành điểm đến giải trí hấp dẫn và phong cách hàng đầu Việt Nam, khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana là một dự án mang tầm vóc quốc tế và tham vọng mang lại sự chuyển mình mạnh mẽ cho ngành du lịch miền Trung Việt Nam. Được vinh danh là Dự án phát triển du lịch hàng đầu châu Á, Hoiana hội tụ đầy đủ các yếu tố để không chỉ là một dự án mang lại sự thay đổi cho du lịch địa phương mà còn là điểm đến với những trải nghiệm độc đáo khó quên cho du khách như thiên đường giải trí hiện đại, thế giới ẩm thực Âu – Á phong phú, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp với bờ biển tuyệt đẹp, và vị trí thuận tiện để tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại địa phương.

Trong giai đoạn đầu của dự án, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp và độc đáo của 4 thương hiệu khách sạn hàng đầu gồm có Hoiana Hotel & Suites, KHOS Hoiana, New World Hoiana Hotel Vietnam và Rosewood Hoi An, tổ hợp vui chơi giải trí có thưởng Hoiana Suncity và sân gôn tiêu chuẩn Championship 18 hố Hoiana Shores Golf Club.

Là tiện ích đầu tiên của khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana được ra mắt công chúng, Hoiana Shores Golf Club là sân gôn tiêu chuẩn Championship, tự hào được thiết kế bởi nhà thiết kế sân gôn huyền thoại Robert Trent Jones Jr. và mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các gôn thủ khi đến với Hoiana. Chính thức khai trương vào tháng 3.2020 sau 6 tháng vận hành thử nghiệm với doanh thu được đóng góp cho các hoạt động cộng đồng tại địa phương, sân gôn đã nhanh chóng tiếp tục giành thưởng danh giá của World Golf Award là sân gôn mới tốt nhất thế giới năm 2020 do các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực golf và du lịch, doanh nghiệp lữ hành và người chơi golf toàn cầu tham gia bình chọn.

“Chúng tôi thực sự tự hào khi được vinh danh là Sân gôn mới tốt nhất thế giới năm 2020. Việt Nam là một điểm đến tuyệt vời dành cho mọi gôn thủ trên thế giới. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến những giá trị mới, đẳng cấp mới cho bộ môn thể thao này tại Việt Nam và khu vực, cũng như những trải nghiệm chơi gôn tuyệt vời khiến mọi gôn thủ đều khao khát quay trở lại" - ông Ben Styles, Tổng quản lý sân gôn Hoiana Shores chia sẻ.

Trước đó, Hoiana Shores Golf Club được vinh danh với hạng mục “Sân gôn mới tốt nhất” năm 2019 tại Lễ trao giải gôn châu Á, tổ chức trong Hội nghị thượng đỉnh gôn châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra, Hoiana Shores Golf Club còn được vinh danh “Sân gôn tốt nhất Việt Nam” bởi Golf Digest – tạp chí Mỹ chuyên về gôn uy tín trên toàn thế giới. Hiệp hội Cloud Golf ở Trung Quốc cũng đề cử Hoiana Shores Golf Club thuộc top 100 sân gôn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Những giải thưởng danh giá nói trên đã phần nào ghi nhận những tâm huyết của các chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành dự án khi liên tục mang đến những sản phẩm du lịch, vui chơi, giải trí mới đẳng cấp, giúp Việt Nam ghi danh vào bản đồ du lịch thế giới với những trải nghiệm đẳng cấp nhất.

Giới thiệu về Hoiana

Hoiana, khu nghỉ dưỡng phức hợp hiện đại nhất khu vực châu Á, trải dài trên bờ biển dài hơn 3km và tọa lạc gần với Di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận – Phố cổ Hội An. Khu nghỉ dưỡng phức hợp bên bờ biển tuyệt đẹp bao gồm các dịch vụ giải trí hiện đại, vui chơi có thưởng được quản lý bởi Hoiana Suncity, sân gôn 18 hố được thiết kế bởi huyền thoại Robert Trent Jones Jr., bốn khách sạn hạng sang được quản lý bởi Tập đoàn Rosewood gồm có Rosewood Hoi An, New World Hoiana Hotel Vietnam, KHOS Hoiana và Hoiana Hotel & Suites. hoiana.com

Giới thiệu về Hoiana Shores Golf Club

Hoiana Shores Golf Club (HSGC) hân hạnh là dự án đầu tiên tại Việt Nam của kiến trúc sư huyền thoại làng golf thế giới Robert Trent Jones Jr. Tọa lạc dọc bờ biển Đông thuộc xã Duy Hải, chỉ cách Phố Cổ Hội An khoảng 8km về phía Nam, HSGC là một phần cốt lõi của dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, mang tham vọng trở thành địa điểm trải nghiệm gôn hấp dẫn nhất châu Á. hoianashores.com

