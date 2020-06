“Kích hoạt” chương trình khuyến mãi du lịch

Hôm qua (1.6), ngày đầu tiên các doanh nghiệp, điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh bắt đầu “kích hoạt” các gói khuyến mãi lớn với kỳ vọng thu hút nhiều du khách đến Quảng Nam, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa như mong muốn.

Sản phẩm biển đảo dù được làm mới hấp dẫn nhưng vẫn chưa thu hút được khách mua tour. Ảnh:K.L

Sau hơn 2 tháng đóng cửa, sáng 1.6, TP.Hội An chính thức triển khai trở lại hoạt động phố đi bộ và hướng dẫn tham quan khu phố cổ, làng rau Trà Quế và làng gốm Thanh Hà. Dù vậy, tính đến chiều ngày 1.6, số vé bán ra chưa đến 100 chiếc, lượng khách vẫn chưa đông như kỳ vọng. Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm – Giám đốc Trung tâm VH-TT&PT-TH TP.Hội An, do thời điểm mở cửa trúng ngày đầu tuần nên khách nội địa ít. Chưa kể, các gói khuyến mãi về miễn, giảm giá tham quan các điểm du lịch Hội An vẫn đang chờ tỉnh thông qua. Tương tự, một số nơi như Khu đền tháp Mỹ Sơn, Vinpearl Nam Hội An… dù nhiều gói khuyến mãi đã được “kích hoạt” như giảm vé vào cổng, giảm giá phòng lưu trú nhưng cũng chưa tạo sự thay đổi lớn.

Ông Trần Văn Khoa – Giám đốc Công ty TNHH Jack Trần Tours cho biết, tuy nhiều hoạt động đón khách đã bắt đầu từ ngày 1.6 nhưng chủ yếu mang tính khởi động vì lượng khách đi du lịch còn ít. Tại Công ty Jack Tran Tours (Hoi An Eco - Tour), dù ngày 1.6 chính thức triển khai tour du lịch cao cấp dành cho khách nhóm bạn và gia đình lần đầu được công ty tổ chức như đua thuyền thúng chai tiếp sức, ai giỏi hơn ngư dân, ai bắt cá nhiều nhất, câu mực đêm, câu cá biển, khám phá bình minh trên đỉnh núi cao ở Cù Lao Chàm... nhằm mang đến cho khách những trải nghiệm hấp dẫn, nhưng cũng chưa có đoàn nào đăng ký mua tour.

Tính đến ngày 1.6 đã có 62 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch với thông điệp “Quảng Nam an toàn, mến khách”; trong đó có 35 cơ sở lưu trú, 9 doanh nghiệp lữ hành, 3 đơn vị vận chuyển, 8 khu, điểm du lịch và 7 cơ sở ăn uống, mua sắm, quà tặng, chăm sóc sắc đẹp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, thời gian qua ngoài tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp du lịch hoạt động trở lại, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành du lịch, các địa phương tập trung làm tốt môi trường du lịch, đảm bảo an ninh trật tự để thúc đẩy du lịch Quảng Nam phát triển. Đặc biệt, xây dựng các gói kích cầu gắng với nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch mới; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về khôi phục thị trường du lịch, nhất là thị trường khách nội địa, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thúc đẩy, quảng bá, xúc tiến thị trường khách du lịch quốc tế cho Quảng Nam. Tỉnh đã và đang đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể như tung ra nhiều gói hỗ trợ kích cầu, nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng cao để thu hút du khách đến Quảng Nam, qua đó dần khôi phục lại các thị trường khách.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, trong tình hình cạnh tranh về kích cầu giữa các địa phương như hiện nay, Quảng Nam sẽ triển khai kích cầu du lịch bằng các sản phẩm dấu ấn, mang đậm bản sắc địa phương. Trong đó, ngoài làm mới các sản phẩm du lịch hiện có, Quảng Nam cũng sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của mình bằng sự thân thiện, mến khách, nhiệt tình, chu đáo, trọng thị của người dân gắn với các sản phẩm du lịch biển đảo; gắn du lịch Trường Sơn đại ngàn với du lịch vùng sâm; du lịch sinh thái văn hóa ẩm thực, du lịch dược liệu, du lịch nông nghiệp… nhằm đáp ứng được thị hiếu của nhiều du khách.