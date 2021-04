Quảng Nam đáp ứng các điều kiện thí điểm đón khách quốc tế

(QNO) - Ngày 16.4, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn phúc đáp Bộ VH-TT&DL về việc sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành Trung ương thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam.

Quảng Nam đáp ứng các điều kiện để thí điểm đón khách quốc tế. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo công văn, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở VH-TT&DL và các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế khảo sát thực tế sân bay Chu Lai, các khu du lịch lớn gồm Khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An (Hoiana), Tui Blue Nam Hội An để xây dựng phương án đón khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay charter đến Quảng Nam.

Qua khảo sát nhận thấy Quảng Nam đáp ứng các điều kiện về hạ tầng giao thông, y tế, cơ sở dịch vụ du lịch, yêu cầu quản lý khách, không gian an toàn cho cộng đồng dân cư... để triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Vì vậy, đề nghị Bộ VH-TT&DL trình Thủ tướng Chính phủ thống nhất chọn Quảng Nam thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

Tuy nhiên, để việc triển khai đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đề nghị Bộ VH-TT&DL tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan phối hợp thực hiện các nội dung yêu cầu về y tế đối với khách du lịch quốc tế, nhất là phương án đảm bảo an toàn trong thời gian khách du lịch lưu trú tại Việt Nam.

Cụ thể, chỉ đạo Bộ Y tế hướng dẫn phương án xử lý tình huống có khách du lịch quốc tế bị nhiễm bệnh cũng như hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở dịch vụ du lịch, phương tiện vận tải, đảm bảo an toàn cho khách trong thời gian du lịch tại Việt Nam.

Quy định mức chi phí dịch vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong việc tổ chức đón khách du lịch quốc tế. Đặc biệt, hỗ trợ ưu tiên tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia đón khách du lịch quốc tế thuộc các cơ quan quản lý nhà nước.

Việc đón khách quốc tế trở lại đảm bảo nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: KHÁNH LINH

Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế cập nhật và công khai danh sách các cơ sở y tế có thẩm quyền thực hiện xét nghiệm cấp giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 và chứng nhận đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại các quốc gia có liên quan. Đàm phán với các thị trường dự kiến gửi khách đến Việt Nam về việc công nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế có thẩm quyền xét nghiệm và công nhận tính hiệu quả vắc xin ngừa Covid-19 để triển khai áp dụng trên cơ sở thỏa thuận song phương.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, Bộ VH-TT&DL đàm phán với các cơ quan liên quan của các nước về chế độ nhập cảnh thuận lợi khi khách du lịch đến Việt Nam trở về nước hoặc đi sang nước thứ ba sẽ được ưu tiên nhập cảnh. Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam.

Bộ GT-VT hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan để mở tuyến và đón các chuyến quốc tế đến sân bay Chu Lai. Phối hợp với các bộ ngành liên quan lựa chọn các hãng hàng không đủ điều kiện để thực hiện đón khách du lịch quốc tế.

Trước đó, ngày 15.4, Bộ VH-TT&DL có Văn bản số 1212 gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc thí điểm mở lại hoạt động du lịch quốc tế, thời gian bắt đầu từ tháng 7 - 9.2021, tập trung vào sản phẩm nghỉ dưỡng biển và du lịch golf dành cho khách đến từ thị trường Hàn Quốc.