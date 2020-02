Quảng Nam: Điểm đến an toàn

Sáng qua 18.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gửi thư đến các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước khẳng định Quảng Nam vẫn là điểm đến an toàn. Một thông điệp hết sức kịp thời trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tác động tiêu cực đến ngành du lịch hiện nay.

Du khách được sát khuẩn trước khi vào tham quan Mỹ Sơn.Ảnh: V.L

Cam kết an toàn

Theo nội dung bức thư, tính đến ngày 18.2, Quảng Nam chưa có trường hợp nào bị dịch viêm phổi cấp do chủng vi rút corona mới (Covid-19), kể cả người dân và du khách. Hiện nay, công tác kiểm soát dịch bệnh được UBND tỉnh triển khai đồng bộ và quyết liệt, thường xuyên chỉ đạo các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách. Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khu, điểm tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đều được phổ biến, hướng dẫn đã và đang nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như phun thuốc khử trùng, phát khẩu trang, trang bị máy đo thân nhiệt và dung dịch vệ sinh sát khuẩn, theo dõi lịch trình khách du lịch để đảm bảo sức khỏe an toàn cho người dân và du khách. Ngành y tế tỉnh cũng đã công bố danh mục các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện để hỗ trợ, tiếp nhận, khám, theo dõi, cách ly và điều trị. Các trường hợp nghi nhiễm đều được kiểm soát và cách ly theo dõi theo đúng quy trình của Bộ Y tế. Hiện nay, mọi hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường; thị trường khách du lịch châu Âu đến Quảng Nam cũng rất đông; các khu điểm du lịch, ăn uống, vui chơi giải trí… trên địa bàn tỉnh vẫn mở cửa đón khách, phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng.

Ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, bức thư đã được phát hành đến Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, doanh nghiệp, các địa phương... Ngoài ra, bức thư cũng đang được dịch ra 6 thứ tiếng gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Thái để gửi cho các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao một số thị trường khách trọng điểm nhằm cung cấp thông tin chính thống về tình hình phòng chống dịch hiện nay của Quảng Nam, nhất là những nỗ lực của chính quyền, khối doanh nghiệp du lịch. Đồng thời khẳng định các cơ quan y tế Quảng Nam đang làm tốt công tác phòng chống dịch, điều này được minh chứng qua thực tế chưa có dịch bệnh trong dân và du khách.

Điểm sáng Mỹ Sơn

Có thể thấy, việc gửi thư đến các đối tác doanh nghiệp du lịch của lãnh đạo tỉnh là việc làm cần thiết và kịp thời trong tình hình ngành du lịch đang bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cho rằng, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn đóng vai trò rất quan trọng, qua đó sẽ giúp du khách yên tâm hơn trong quá trình tham quan du lịch. Tại khu đền tháp Mỹ Sơn, đến thời điểm hiện tại lượng khách tham quan vẫn ổn định. Cụ thể, mỗi ngày nơi đây đón khoảng 1.200 khách mua vé tham quan, chủ yếu khách Âu, Mỹ. “Mặc dù có ngày khách giảm, có ngày khách tăng nhưng so tổng thể với cùng kỳ thì lượng khách vẫn cơ bản ổn định” - ông Hộ nói.

Theo ông Phan Hộ, bên cạnh việc tổ chức phòng chống dịch bệnh như dán poster cảnh báo, phát miễn phí khẩu trang, trang bị dung dịch diệt khuẩn, đo thân nhiệt cho khách… thì từ đầu năm đến nay, đơn vị cũng đã triển khai nhiều giải pháp thu hút khách như cải tạo hệ thống website; phối hợp với TP.Đà Nẵng, TP.Hội An tổ chức quảng bá trực quan hình ảnh di sản tại Bảo tàng Chăm Đà Nẵng, Quảng trường Sông Hoài (Hội An); kết hợp với quảng bá, giới thiệu trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước hình ảnh Mỹ Sơn là điểm đến an toàn, hấp dẫn. “Đơn vị đã thực hiện đăng ký mạng wifi tại Đà Nẵng, theo đó du khách khi đến Đà Nẵng chỉ cần kết nối mạng wifi các thông tin, hình ảnh về Mỹ Sơn sẽ hiện lên giúp khách dễ dàng nắm bắt thông tin về khu di sản. Dù mới được triển khai nhưng các giải pháp trên đã bắt đầu phát huy hiệu quả, điều này được minh chứng qua số lượng khách đến Mỹ Sơn vẫn ổn định” - ông Hộ chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch An Thư nhìn nhận, dù lượng khách lên Mỹ Sơn vẫn giữ ở mức cao nhưng trong thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều biến động, vì vậy việc lãnh đạo tỉnh gửi thư chính thức khẳng định điểm đến Quảng Nam an toàn là rất quan trọng. “Khách châu Âu lưu trú tham quan hiện nay ở Quảng Nam chủ yếu đặt tour từ trước khi có dịch nên họ phải tiếp tục đi, nhưng dự báo qua tháng 3, 4, 5 khách sẽ giảm mạnh vì nhiều đoàn đã hủy tour. Do đó, việc Quảng Nam công bố điểm đến an toàn sẽ giúp khách an tâm. Từ thông tin này, chúng tôi sẽ gửi đến đối tác để họ yên tâm” - ông Dũng cho biết.