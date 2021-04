Thí điểm đón khách quốc tế: Chuyển động và cơ hội

Mở cửa trở lại thị trường khách du lịch quốc tế đang là câu chuyện bỏ ngỏ. Dẫu vậy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp cùng các đơn vị liên quan cố gắng tiếp cận, chuẩn bị điều kiện để đáp ứng các tiêu chí và sẵn sàng thí điểm đón khách một khi được các cấp có thẩm quyền cho phép.

Các khu phức hợp, nghỉ dưỡng có không gian rộng, biệt lập với cộng đồng là địa điểm phù hợp để thí điểm đón khách quốc tế trở lại khi được phép. Ảnh: P.Q

Không bị động

Vừa qua, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ VH-TT&DL trình phương án cụ thể lộ trình mở cửa du lịch đối với khách du lịch quốc tế.

Hướng ban đầu là từ các nước kiểm soát tốt dịch bệnh, đã triển khai tiêm vắc xin đạt miễn dịch cộng đồng và nơi đến là những khu du lịch, nghỉ dưỡng quản lý, kiểm soát được người vào đã an toàn, có quy định kiểm soát đi lại, tiếp xúc trong nước.

Tại Quảng Nam, một số đơn vị du lịch lớn, có các dịch vụ khép kín cũng đang tích cực hoàn thiện điều kiện để đăng ký đón khách quốc tế theo chuyến bay riêng một khi được cấp phép.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL thông tin, đến nay đã có 3 khu nghỉ dưỡng lớn trên địa bàn tỉnh đăng ký thí điểm đón khách quốc tế bao gồm Hoiana (Duy Xuyên), Four Seasons The Nam Hai Resort (Điện Bàn), TUI Blue Nam Hội An (Núi Thành).

Trong tháng 4, sở sẽ lập đoàn phối hợp cùng một số ngành liên quan như công an, y tế, chính quyền các địa phương để khảo sát thực tế xem các khu phức hợp, nghỉ dưỡng này đã đủ các tiêu chuẩn an toàn phục vụ khách quốc tế hay chưa.

Bên lề chương trình “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” diễn ra mới đây tại TP.Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, sắp đến Quảng Nam sẽ có chủ trương xin Chính phủ thí điểm đón khách quốc tế đối với những du khách đã tiêm phòng vắc xin Covid-19 và có giấy chứng nhận âm tính.

“Tỉnh sẽ báo cáo với các cơ quan Trung ương về vấn đề này, nếu được cho phép sẽ hợp tác với các đơn vị lữ hành thực hiện các chuyến bay theo chuyến (chuyến bay charter) để đưa du khách vào nghỉ dưỡng tại các khu du lịch đẳng cấp, biệt lập xa khu dân cư” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói.

Vừa qua, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cũng đã làm việc với Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc và Nhật Bản tại Đà Nẵng để thúc đẩy, tìm kiếm hợp tác và sự giúp đỡ tư vấn cho ngành du lịch Quảng Nam để thu hút khách du lịch sau Covid-19.

Băn khoăn việc đón chuyến bay charter

Một khó khăn lớn của Quảng Nam hiện nay là chưa thể độc lập đón các chuyến bay charter bởi sân bay Chu Lai hiện mới chỉ được Bộ Giao thông vận tải cấp phép là sân bay nội địa, để đón các chuyến bay quốc tế charter thì phải là sân bay quốc tế hoặc sân bay nội địa có phục vụ các chuyến bay quốc tế.

Tại buổi làm việc về giải pháp phục hồi du lịch do UBND tỉnh tổ chức mới đây, đại diện lãnh đạo Cảng Hàng không Chu Lai cho hay, các chuyến bay nội địa khi mở một tuyến bay mới, tăng thêm chuyến bay thì khá dễ dàng; riêng chuyến bay quốc tế khi mở chuyến bay phải có quy trình.

Ở đó, có sự tham gia của hải quan, công an cửa khẩu, kiểm dịch y tế và quy trình này riêng biệt với khách nội địa, có luồng, tuyến riêng, phòng chờ riêng. Vì vậy mở chuyến bay quốc tế ngay tức khắc sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Lê Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, chuyến bay charter xuất phát từ đơn vị lữ hành phối hợp với khách sạn để ra một số lượng khách nhất định thì mới tổ chức chuyến.

Do đó, những đơn vị lưu trú có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện ở Quảng Nam cần kết nối với một số hãng hàng không để đăng ký đủ số lượng khách và tiến hành đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, sau đó đưa về các khu resort thì sẽ dễ thực hiện hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết: “Lãnh đạo tỉnh đã thống nhất sẽ sớm có hội ý với phía Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng để có thêm tiếng nói, cũng có thể nói là đăng ký với Chính phủ để ba địa phương được chọn làm thí điểm đón khách quốc tế”.

Đại diện lãnh đạo Khu phức hợp, nghỉ dưỡng Hoiana cho rằng, việc liên kết với Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng là một phương án hay bởi tại hai địa phương này cũng có một số khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, nằm biệt lập ở khu vực Lăng Cô và Sơn Trà nên trước mắt việc liên kết ba tỉnh thành đăng ký đón khách quốc tế thí điểm cần sớm được chính quyền địa phương xúc tiến kết nối để hỗ trợ vực dậy ngành du lịch miền Trung.