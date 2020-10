Tìm giải pháp "phá băng" du lịch Hội An

(QNO) - Trong bối cảnh hoạt động du lịch vẫn còn khá ảm đạm, lãnh đạo TP.Hội An cùng cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã ngồi lại tại buổi gặp gỡ đối thoại vào cuối tuần qua để tìm ý tưởng phục hồi ngành du lịch địa phương.

Khó khăn lớn hiện nay là mùa cao điểm khách nội địa trong năm đã trôi qua. Ảnh: H.S

Trông chờ khách nội địa

Trong 9 tháng đầu năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, Hội An chỉ đón 841 nghìn lượt khách. Tất cả tiêu chí như khách mua vé tham quan khu di sản, tổng lượt khách lưu trú, công suất sử dụng phòng, tổng doanh thu ngành du lịch đều chỉ bằng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An thông tin, tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch suy giảm ở tất cả thị trường. Ngay cả khách nội địa ra Cù Lao Chàm và các điểm đến khác cũng sụt giảm mạnh. Hiện nay, nhiều cơ sở lưu trú đã mở cửa, đón khách nội địa vào cuối tuần trở lại, tuy nhiên lượng khách rất ít ỏi do tâm lý e ngại sau đợt dịch tái bùng phát vừa rồi.

Theo ông Phạm Văn Dũng - Phó Giám đốc Điều hành khách sạn Victoria Hội An, dựa vào ước tính của đơn vị, phải mất 3 năm nữa lượng khách quốc tế mới phục hồi cơ bản như trước, nên thời gian tới du lịch Hội An vẫn chủ yếu dựa vào khách nội địa.

Còn ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Duy nhất Đông Dương thông tin thêm, hiện nay hầu hết công ty lữ hành chủ lực đưa dòng khách truyền thống châu Âu đến Hội An đang rất chật vật để duy trì hoạt động. Chỉ có nhóm thị trường Đông Bắc Á là tương đối khởi sắc và có thể quay lại Hội An sớm nhất. Với việc mở cửa trở lại một số đường bay quốc tế, Hội An có thể thu hút những chuyên gia, doanh nhân đến địa phương để nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần.

Cả chính quyền địa phương lẫn các doanh nghiệp du lịch đều chung nhận định, trước mắt Hội An sẽ đẩy mạnh thu hút khách nội địa bao gồm cả nhóm khách ở các địa phương lân cận; tuy nhiên, cái khó nhất hiện nay là mùa khách nội địa cao điểm đã qua.

Cần thông điệp chung

Với một số chính sách kích cầu trong thời gian qua gần như không phát huy tác dụng vì lý do bất khả kháng, ông Nguyễn Văn Lanh cho biết, thành phố đã xây dựng chính sách ưu đãi về việc miễn phí tham quan phố cổ đối với khách lưu trú tại Hội An đến hết năm 2020; miễn phí tham quan các điểm đến trên địa bàn thành phố vào các ngày lễ, tết đến hết ngày 26.5.2021; giảm 50% phí tham quan các điểm đến đối với khách vãng lai không lưu trú đến hết tháng 6.2021.

“Hiện các đơn vị liên quan đã tiếp nhận và rất ủng hộ chủ trương này, dự kiến sắp tới sẽ trình cấp trên cho phép thực hiện” - ông Nguyễn Văn Lanh chia sẻ.

Tạo ra thông điệp chung về việc Hội An hướng đến du lịch an toàn là điều cần thiết để thu hút du khách. Ảnh: H.S

Bà Lương Thúy Hà - đại diện Beachside Boutique Resort Hội An cho rằng, với tình hình khó khăn hiện nay, du lịch Hội An cần chuẩn bị kịch bản kích cầu bài bản cho cả ngắn hạn và dài hạn thống nhất chứ không thể mỗi đơn vị làm mỗi kiểu.

“Chúng ta nên tạo ra thông điệp chung về sản phẩm chất lượng, an toàn của Hội An sau đại dịch mà các hãng lữ hành cần, với đầu mối có thể là Hiệp hội Du lịch Quảng Nam. Từ đó Hiệp hội Du lịch Quảng Nam sẽ có hỗ trợ cụ thể tùy theo đặc thù đến từng nhóm dịch vụ thì mới tạo niềm tin nơi du khách” - bà Lương Thúy Hà nói.

Theo ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, đã đến lúc ngành du lịch cần phương án sống chung an toàn với dịch trong dài hạn; phải tạo ra một thông điệp chung về việc Hội An đã vào cuộc hiệu quả trong vấn đề hướng đến du lịch an toàn. Điều này sẽ marketing rất tốt cho thương hiệu du lịch địa phương và cần phải làm ngay từ bây giờ.