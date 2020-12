Tổ chức "Chợ phiên Hội An" chào đón năm mới 2021

Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón năm mới 2021, từ ngày 28 đến 31.12, tại đường Nguyễn Phúc Chu (khối phố An Hội, phường Minh An, TP.Hội An), Phòng Kinh tế TP.Hội An tổ chức hoạt động “Chợ phiên Hội An”.

Rau hữu cơ Thanh Đông nhiều lần tham gia tại “Chợ phiên Hội An” tổ chức trước đây. Ảnh: Đ.H

Chợ phiên chủ yếu diễn ra vào ban đêm, có khoảng 40 - 50 gian hàng của các tổ chức, cá nhân tham gia trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, sản phẩm OCOP hạng 3 sao trở lên. Chợ phiên tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng kết nối cung cầu, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất cũng như hợp tác tiêu thụ sản phẩm.