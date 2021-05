"Chạy đua" để kết thúc sớm năm học

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành GD-ĐT đang chạy đua với thời gian để kết thúc sớm năm học 2020 - 2021.

Ngành GD-ĐT chạy đua vơi thời gian để kết thúc năm học. Ảnh: X.P

Tiểu học, THCS, THPT muộn nhất là 14.5

Những ngày gần đây toàn ngành GD-ĐT đang phải “vắt chân lên cổ” chạy đua với thời gian để giảng dạy, tổ chức kiểm tra học kỳ trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhằm sớm hoàn thành kế hoạch năm học 2020 - 2021.

Chiều Chủ nhật 9.5, Sở GD-ĐT có văn bản hỏa tốc hướng dẫn các địa phương Hội An, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên từ ngày 10.5 chuyển qua tổ chức cho học sinh (HS) tiểu học ôn tập, dạy học từ xa để hoàn thành chương trình theo quy định; chuẩn bị phương án kiểm tra học kỳ II và tiến hành kiểm tra ngay sau khi HS đi học trở lại để kết thúc năm học theo kế hoạch.

Đối với bậc học mầm non, nhà trường và giáo viên hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc trẻ tại nhà với những kỹ năng phòng chống dịch Covid-19 và không cho trẻ ra khỏi nhà khi không có việc.

Với các địa phương còn lại, HS đi học bình thường. Cấp tiểu học khẩn trương tổ chức kiểm tra học kỳ II và kết thúc trước ngày 14.5. Đối với bậc học mầm non, tổ chức thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tế địa phương; hướng dẫn giáo viên điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp nhằm giúp trẻ đạt mục tiêu, kết quả cuối độ tuổi theo chương trình giáo dục mầm non.

Trước đó, ngày 8.5, trước tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở GD-ĐT ban hành công văn tiếp tục điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ II cấp THCS và THPT theo hướng đẩy lên sớm hơn 3 ngày và kết thúc vào ngày 12.5 (thay vì vào ngày 15.5 như lịch ban hành ngày 5.5). Điều đó cho thấy, toàn ngành GD-ĐT những ngày qua phải đẩy nhanh tiến độ, liên tục thay đổi lịch dạy học, kiểm tra để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh.

Ông Nguyễn Mậu Hùng Kiệt - Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quế Sơn thông tin, trước đó lịch kiểm tra học kỳ II cấp tiểu học của địa phương là ngày 13.5 nhưng nay đổi lại vào ngày 12.5 cùng với lịch kiểm tra của cấp THCS.

Phòng cũng chỉ đạo, sau khi kết thúc kiểm tra học kỳ, trường học và giáo viên vẫn làm việc bình thường để hoàn thiện các loại hồ sơ, sổ sách, xét công nhận tốt nghiệp.

Riêng bậc học mầm non hiện có 2 trường nghỉ học vì liên quan đến yếu tố dịch tễ, các trường khác vẫn còn tiếp tục đi học và chờ chỉ đạo của Sở GD-ĐT để kết thúc năm học sớm nhất có thể.

Còn tại Tam Kỳ, một số trường tiểu học đã quyết định dừng tổ chức bán trú từ ngày 10.5 và xếp lịch kiểm tra học kỳ II môn Toán và Tiếng Việt vào ngày 11.5. Dù phụ huynh có đôi chút bất ngờ, song theo hiệu trưởng và giáo viên thì HS đã được ôn tập trước đó nên việc tổ chức kiểm tra sớm hơn vài ngày không ảnh hưởng gì nhiều.

Mầm non kết thúc sớm

Theo cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Mai - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hương Sen (Tam Kỳ), kế hoạch đến ngày 21.5 mới kết thúc năm học nhưng chương trình của bậc học mầm non nhẹ nhàng và hiện nay cũng sắp hết nên mong muốn của nhà trường cho kết thúc sớm năm học để đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, phải chờ chỉ đạo của thành phố và phòng GD-ĐT. Cô Mai cho biết thời gian qua do lo ngại dịch bệnh nên một số phụ huynh xin phép cho con nghỉ học.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ, lịch kiểm tra học kỳ II cấp THCS theo lịch chung của Sở GD-ĐT, cấp tiểu học do nhà trường tự quyết định nhưng chỉ đạo của phòng tất cả phải kết thúc trước ngày 13.5. Sau đó, các trường học có thể tiếp tục tổ chức giảng dạy trực tuyến cho xong những nội dung, chương trình chưa giảng dạy.

Về kế hoạch tổng kết năm học, bế giảng có thể tổ chức tại lớp, nhưng phải xen kẽ, tránh tập trung đông người. Đối với bậc học mầm non, nên cho kết thúc năm học sớm để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tạo an tâm cho phụ huynh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết, việc cho HS nghỉ học được giao quyền cho địa phương, trường học quyết định trên cơ sở phải thanh toán hết nội dung, chương trình theo quy định. Hiện nay, lịch kiểm tra học kỳ II cấp THCS và THPT đã được ấn định kết thúc vào ngày 12.5.

Riêng đối với bậc học mầm non, với tình hình diễn biến của dịch Covid-19 hiện nay, sở đang cân nhắc và sẽ sớm có văn bản hướng dẫn, có lẽ kết thúc năm học chậm nhất là cùng thời điểm với tiểu học và THCS để đảm bản công tác phòng chống dịch.