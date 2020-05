Đà Nẵng vinh danh nhiều nhà khoa học của Trường Đại học Duy Tân

(QNO) - Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng (DTU) có nhiều nhà khoa học xuất sắc trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, vừa được UBND TP.Đà Nẵng vinh danh.

Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng trao bằng khen cho nhiều nhà khoa học của DTU. Ảnh: X.L

Ngày 30.5, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khen thưởng các cá nhân trên địa bàn thành phố có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019. Trong tổng số 121 tác giả, nhóm tác giả được trao thưởng đợt này, có 69 nhà khoa học của DTU.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, nhận thức được vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thời gian qua Đà Nẵng tạo mọi điều kiện để các nhà khoa học có thể triển khai các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. “Trên thực tế, các nhà khoa học từ Đại học Đà Nẵng, DTU... đã có sự nỗ lực nhất định, tạo ra các sản phẩm khoa học có hàm lượng chất xám rất cao” - ông Lê Trung Chinh nói.

Được biết, trong năm 2019, Sở Khoa học và công nghệ TP.Đà Nẵng tiếp nhận 543 hồ sơ tham gia xét khen thưởng ở tất cả lĩnh vực, tăng gấp 2,5 lần so với 2018. Sở tham mưu UBND thành phố tổ chức 2 đợt tuyên dương, khen thưởng với tổng số tiền thưởng xấp xỉ 330 triệu đồng.

TS. Adam F.Johnson - giảng viên DTU nhận bằng khen của UBND TP.Đà Nẵng. Ảnh: X.L

Đợt tuyên dương thứ nhất diễn ra ngày 15.1.2020, TS. Lê Văn Thuận - giảng viên DTU vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố với sáng chế “Method for obtaining the composite sorbent with magenetic properties - Phương pháp vật liệu hấp phụ có từ tính”.

Đây là sáng chế được Cơ quan Liên bang về sở hữu trí tuệ của Nga - RUPTO cấp, tương đương USPTO, nếu đăng ký ở Mỹ. Bằng sáng chế trình bày phương pháp sản xuất chất hấp phụ có từ tính hiệu suất cao dùng trong lĩnh vực xử lý nước thải, sử dụng nguyên liệu bã cà phê dạng bột. Sáng chế này có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ môi trường, cùng lúc mang đến lợi ích kép: xử lý được bã cà phê - một loại phế phẩm bỏ đi trong ngành thực phẩm và đồ uống; thu được một chất hấp thụ dùng cho xử lý nước thải công nghiệp với chi phí thấp.

Đợt tuyên dương thứ hai diễn ra ngày 21.5 vừa qua. Trong đợt này có khá nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc của các nhà khoa học DTU được vinh danh, được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, có chỉ số ảnh hưởng IF cao. Tiêu biểu như bài báo “Large-Scale Conductive Yarns Based on Twistable Korean Traditional Paper (Hanji) for Supercapacitors Applications: Toward Hight-Performance Paper supercapacitors” của TS. Lê Hoàng Sinh, đăng tải trên tạp chí Advanced Energy Materials (IF=24.884).

Hay 2 bài báo “Tungsten trioxide doped with CdSe quantum dots for smart windows” và “Lead-Free All Inorganic Cesium Tin Iodide Perovskite for Filamentary and Interface-Type Resistive Switching toward Environment-Frendly and Temperature-tlerant Nonvolatile memories” của TS. Lê Văn Quyết, đăng tải trên tạp chí ASC Applied Materials & Interfaces (IF=8.456).

Phòng thí nghiệm sinh học phân tử của DTU được trang bị máy móc hiện đại phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy. Ảnh: X. L

Điểm khác biệt, đợt trao thưởng năm nay có nhiều nhà khoa học nước ngoài đang làm việc tại DTU được vinh danh. Tiêu biểu có TS. Adam F. Johnson (Mỹ) được trao thưởng với bài báo “Causes and effects of haploinsfficiency” đăng trên tạp chí Biological Reviews (IF=10.288). TS. Adam F. Johnson nghiên cứu về lĩnh vực sinh học phân tử, làm việc tại DTU từ năm 2017 và có rất nhiều công trình công bố trên tạp chí hàng đầu nằm trong danh mục của Nature Index.

Hay TS. David M.A.Vercauteren (Bỉ) được trao thưởng với bài báo “Gauge copies in the Landau-deWitt gauge: a bachgrounnd invariant restriction”. TS. Dabid M.A.Vercauteren nghiên cứu về lĩnh vực vật lý, làm việc tại DTU từ năm 2014 và cũng có khá nhiều bài báo đăng trên tạp chí hàng đầu của Nature và tạp chí uy tín khác như Physical Review D (IF=4.368), Physics Letters B (IF=4.162)...

TS. Kazuhito Mizuyama (Nhật Bản) nghiên cứu về lĩnh vực vật lý, làm việc tại DTU từ 2018 và có nhiều công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí hàng đầu lĩnh vực vật lý nguyên tử như Physical Review C (IF =3.132)… TS. Kazuhito Mizuyama được UBND thành phố trao thưởng với bài báo “Jost funcion formalism based on the hartree-Fock-Bogoliubov formalism”.