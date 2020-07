Dấu son 10 năm thành lập Hệ thống giáo dục Sky-Line

(QNO) - Ngày 18.7, tại Khu đô thị Hà My - Đông A (phường Điện Dương, Điện Bàn) diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm hình thành, phát triển Hệ thống giáo dục Sky-Line (2010 - 2020) và khánh thành Trường Sky-Line Hill - Hội An.

Học sinh dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hệ thống giáo dục Sky-Line. Ảnh: N.T.B

Cô Nguyễn Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Sky-Line cho biết, khởi nguồn từ ước mơ của một người mẹ muốn dành cho con ngôi trường có những điều kiện và cơ hội học tập tốt nhất, hơn 10 năm trước, ngày 29.3.2010, Sky-Line Riverside - công trình chào mừng 35 năm giải phóng TP.Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động bên bờ sông Hàn, đánh dấu sự xuất hiện của Hệ thống giáo dục Sky-Line trên bản đồ giáo dục Việt Nam.

“Nơi đây, mỗi học sinh chính là dấu ấn sinh động nhất, thuyết phục nhất của tinh thần và khát vọng Sky-Line” - cô Nguyễn Thu Hà nói.

Bà Lê Thị Nam Phương - Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục Sky-Line phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: N.T.B

Bà Lê Thị Nam Phương - Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục Sky-Line chia sẻ: “Dấu son 10 năm thành lập Sky-Line và khánh thành Trường Sky-Line Hill - Hội An là sự giao hòa giữa quá khứ - hiện tại và tương lai, là sự tôn vinh, ghi nhận một chặng đường đã qua, đồng thời truyền động lực trên hành trình 10 năm tới. Cùng với gia đình và cộng đồng xã hội, Sky-Line sẽ ra sức chung tay xây dựng thế hệ công dân mới, chủ động hội nhập với giá trị cốt lõi: có trách nhiệm, biết yêu thương, tự lập và hợp tác”.

Từ năm học đầu tiên với 178 học sinh thuộc Trường Tiểu học và THCS Sky-Line, đến nay Sky-Line đã trở thành một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh từ bậc mầm non đến THPT.

Trải qua 10 năm hoạt động, Sky-Line không ngừng phát triển lớn mạnh. Tháng 3.2015, Sky-Line kỷ niệm 5 năm thành lập và khánh thành cơ sở 2 Sky-Line Central - công trình chào mừng 40 năm giải phóng TP.Đà Nẵng (tại số 48 Nguyễn Du, TP.Đà Nẵng). Năm 2016, thành lập Trung tâm Sống thành công - SLS, mang lại cơ hội học tập tại môi trường tiêu chuẩn quốc tế cho học sinh bên ngoài Hệ thống giáo dục Sky-Line sau giờ lên lớp.

Đến tháng 7.2018, cơ sở 3 Sky-Line International đi vào hoạt động, đánh dấu việc Sky-Line chính thức mở rộng mô hình đào tạo quốc tế bên cạnh chương trình Việt Nam chất lượng cao. Với bước ngoặt này, Hệ thống giáo dục Sky-Line đã mang thêm cơ hội học tập và quyền được tiếp cận với giáo dục quốc tế cho học sinh, góp phần hạn chế tình trạng nhập siêu giáo dục với chi phí phù hợp với người Việt Nam.

Tiếp bước hành trình đầy dấu ấn, năm 2020, hệ thống đồng thời ra mắt Sky-Line Beach - Liên Chiểu (số 199 Trần Anh Tông, TP.Đà Nẵng) và Sky-Line Hill - Hội An trên cơ sở kết hợp giữa những đột phá về công nghệ quản lý trường học thông minh và mô hình sinh thái.

UBND TP.Đà Nẵng trao tặng Cờ truyền thống 10 năm xây dựng và phát triển (2010 - 2020) cho Sky-Line. Ảnh: N.T.B

Trong ngày khánh thành hệ thống Trường Sky-Line Hill - Hội An, các đại biểu đã tham quan nơi này với những ấn tượng sâu sắc. Tọa lạc tại Khu đô thị Hà My - Đông A trên cung đường du lịch nghỉ dưỡng ven biển bậc nhất miền Trung, Sky-Line Hill - Hội An được ví như “bản hòa ca giữa con người và thiên nhiên”. Nơi đây được xây dựng theo mô hình hệ thống sinh thái ECO nhân tạo “Trường trong rừng, rừng trong trường” cùng hạ tầng kỹ thuật vượt trội, hội tụ đủ các hệ đào tạo tiên tiến của Sky-Line, mang đến cho học sinh từ bậc mầm non đến THPT môi trường học tập hiện đại, thân thiện và hiệu quả cho sự phát triển toàn diện. Sky-Line Hill - Hội An ghi dấu ấn mở đầu cho giai đoạn phát triển 10 năm tới (2020 - 2030).

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đánh giá, sau 10 năm hình thành và phát triển, đến nay Hệ thống giáo dục Sky-Line đã trở thành một tổ chức giáo dục uy tín của Việt Nam, tiên phong trong các hoạt động đổi mới giáo dục toàn diện tại TP.Đà Nẵng.

“Mong rằng, Hệ thống giáo dục Sky-Line bước vào giai đoạn mới với 5 cơ sở hiện đại, 500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 2.000 học sinh, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ mục tiêu giáo dục khai phóng, hiện đại và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh sớm hội nhập toàn cầu” - ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.