Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc: Sẵn sàng phương án dạy và học trong tình hình dịch bệnh

Trước thềm năm học mới 2020 - 2021, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc đã chia sẻ với PV. Báo Quảng Nam phương án của ngành về tổ chức lễ khai giảng, việc dạy và học trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trong các tuần đầu của năm học mới, học sinh tiểu học Tam Kỳ chỉ học 1 buổi/ngày. Ảnh: X.P

Ông Hà Thanh Quốc cho biết, công tác chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020 - 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đương nhiên gặp nhiều khó khăn, nhất là hiện nay vừa tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Toàn ngành cũng phải tiếp tục thực hiện quyết liệt việc phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo môi trường trường học an toàn đặt lên hàng đầu. Vì vậy, việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới năm nay phải thay đổi, khác với trước đây. Sở GD-ĐT đã có hướng dẫn chi tiết kế hoạch và phương án lễ khai giảng, nội dung chương trình ngắn gọn không quá 1 tiết học song vẫn trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo được các giải pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Với nỗ lực của ngành, sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, các địa phương, chắc chắn lễ khai giảng năm nay sẽ đạt kết quả như mong đợi, tạo khí thế cho học sinh (HS) khi trở lại trường, nhất là các em lớp đầu cấp. Phụ huynh cũng hoàn toàn an tâm khi đưa con em đến trường học tập trong môi trường đảm bảo an toàn sức khỏe.

P.V: Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới và công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 hiện nay ra sao, có gặp khó khăn không, thưa ông?

Đo thân nhiệt, sát khuẩn nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

* Ông Hà Thanh Quốc: Thời gian qua, tỉnh có sự quan tâm đầu tư kinh phí khá lớn để xây dựng, cải tạo trường học, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh ở nhóm đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho thấy sự phát triển của giáo dục Quảng Nam và là điều kiện để nâng cao chất lượng. Cho đến thời điểm này, có thể nói việc chuẩn bị cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo nhu cầu cho các hoạt động giáo dục năm học mới diễn ra bình thường. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa lớp 1. Có thể nói, Quảng Nam tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Cụ thể, đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về chương trình giáo dục phổ thông mới; lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo đúng hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị xuất bản cung ứng sách kịp thời, đầy đủ cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Cạnh đó, tài liệu giảng dạy đã được thẩm định lần cuối, đảm bảo tiến độ triển khai chương trình giáo dục địa phương.

Theo văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các trường học tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch như phun thuốc khử trùng trường, lớp học trước ngày khai giảng; chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, tổ chức đo thân nhiệt tất cả học sinh (HS), giáo viên, nhân viên trước khi vào trường; có phương án đón HS, bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học hợp lý, tránh tập trung đông người. Tại Tam Kỳ, để đảm bảo giãn cách xã hội, các trường tiểu học, THCS tổ chức lễ khai giảng ngày 5.9 và chỉ dành cho HS lớp đầu cấp. Từ ngày 7.9, các trường tiểu học bắt đầu dạy học 1 buổi/ngày từ thứ hai đến thứ bảy. Theo Phòng GD-ĐT Tam Kỳ, việc tổ chức dạy học bán trú 2 buổi/ngày sẽ do nhà trường quyết định tùy theo tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị trên cơ sở thống nhất với phụ huynh.

P.V: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, ngành có chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến không, và nếu có thì việc đầu tư trang thiết bị như thế nào, nhất là các địa phương miền núi để đáp ứng yêu cầu dạy học?

* Ông Hà Thanh Quốc: Có thể nói, năm học 2019 - 2020 lần đầu tiên dạy học trực tuyến trên truyền hình song các cơ sở trường học đã có sự chủ động và triển khai các hoạt động giảng dạy khá tốt. Năm học này, tùy vào điều kiện và diễn biến dịch bệnh có thể tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến, E-learning và Sở GD-ĐT đã có hướng dẫn cụ thể. Tất nhiên, việc dạy học trực tuyến liên quan nhiều đến trang thiết bị nên một số địa phương, trường học, nhất là miền núi gặp khó khăn. Sắp tới ngành sẽ có báo cáo đánh giá thực trạng và xây dựng đề án báo cáo UBND tỉnh để kịp thời đầu tư bổ sung, nâng cấp thiết bị, đường truyền, tạo thuận lợi nhất cho việc dạy - học trực tuyến, coi đây là loại hình dạy học phổ biến, thường xuyên, bình thường không chỉ trong thời kỳ chống dịch. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy - học, góp phần nâng cao chất lượng.

P.V: Ông có thể nói rõ hơn về định hướng tinh giản nội dung, chương trình dạy - học trong năm học này?

* Ông Hà Thanh Quốc: Bộ GD-ĐT, không chỉ trong năm học này, đã có chỉ đạo tinh giản và tinh giảm nội dung, chương trình ở các cấp học theo hướng phát triển người học một cách toàn diện. Theo đó, đảm bảo chuẩn kiến thức của từng lớp học, chú trọng giao quyền tự chủ cho người dạy để lựa chọn chuẩn kiến thức cơ bản giảng dạy cho học sinh, phát triển kỹ năng thông qua bài học. Nói cách khác, người thầy không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tổ chức hướng dẫn học sinh tự học, hình thành kỹ năng, phương pháp học tập. Chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD-ĐT tinh giản, xác định một năm học 35 tuần, giao ngành GD-ĐT địa phương chủ động quyết định kế hoạch dạy học phù hợp, trong đó vừa dạy kiến thức, vừa chú trọng đến kỹ năng, dạy người cho học trò.

P.V: Xin cám ơn ông