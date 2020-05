Học đường sôi động trở lại

Hôm qua 4.5, nhịp sống học đường đã sôi động trở lại khi học sinh (HS) các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT trên địa bàn tỉnh đi học lại sau thời gian dài tạm nghỉ. Đáng chú ý là công tác phòng chống dịch bệnh được các trường thực hiện rất nghiêm túc.

Học sinh nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang khi đi học trong ngày 4.5. Ảnh: X.P

Sau gần 3 tháng nghỉ học tránh dịch Covid-19, sáng qua 4.5, hình ảnh áo trắng học trò đã xuất hiện trở lại trên khắp các nẻo đường. Có lẽ thời gian chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi nên rất nhiều HS đi học sớm hơn thường lệ. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Quảng Nam, mới 6 giờ sáng, các con đường, góc phố đã nhộn nhịp, đông vui hẳn lên khi khá đông HS đến trường sớm mong gặp lại bạn bè, thầy cô.

Nhiều trường học dự đoán khả năng HS đi học sớm và thời gian làm thủ tục kiểm tra y tế khá lâu nên chủ động kế hoạch mở cổng sớm hơn thường lệ để đón học trò. Trường THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ) mới 6 giờ sáng đã mở cùng lúc 3 cổng. Nhà trường tổ chức phân luồng khá bài bản ngay từ cổng để HS đến điểm đo thân nhiệt và bàn để dung dịch khử khuẩn bên trong sân trường. Cạnh đó, nhiều thầy cô trong ban giám hiệu, giáo viên đứng ngay tại khu vực cổng trường hướng dẫn HS xếp hàng ngăn nắp, thực hiện giãn cách để chờ đến lượt đo thân nhiệt. Nhờ đó, việc đo thân nhiệt diễn ra khá trật tự và nhanh chóng.

Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Lê Minh Thơ cho biết, trường đã chuẩn bị 8 máy đo thân nhiệt bố trí tại 3 cổng nên kịp thời thực hiện kiểm tra thân nhiệt cho hơn 700 HS ca sáng; ca học buổi chiều cũng tổ chức tương tự. Ngoài ra, nhà trường còn có 100 khẩu trang để hỗ trợ cho HS.

Trường THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ) thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: X.P

Nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra thân nhiệt cho HS kịp thời, tránh nắng nóng, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Tam Kỳ) cũng mở cổng từ lúc hơn 6 giờ. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân Hoa thông tin, do số lượng HS đông nên nhà trường bố trí 3 máy đo thân nhiệt tại 3 cổng và các giáo viên, nhân viên cũng tham gia giúp học trò rửa tay sát trùng ngay tại cổng. Điều này giúp cho việc đo thân nhiệt được nhanh chóng, không có tình trạng HS chờ đợi quá lâu trước cổng.

Ngoài ra, tại mỗi lớp đều trang bị thiết bị đo thân nhiệt điện tử để giáo viên có thể kiểm tra thêm nếu em nào có biểu hiện sốt. Trong buổi học đầu tiên, các giáo viên dành phần lớn thời gian hướng dẫn HS cách phòng tránh dịch bệnh, ôn tập kiến thức. Còn trong tuần học đầu tiên từ ngày 4 - 9.5, trường chỉ dạy một buổi và tổ chức cho HS ra về lệch giờ nhằm tránh tình trạng tập trung đông người.

Trẻ em bậc học mầm non cũng đã đến trường trở lại. Tùy theo điều kiện của địa phương, trường học, có nơi tổ chức bán trú, có nơi không. Tại Tam Kỳ, Duy Xuyên, do nhu cầu của phụ huynh, các trường học đều tổ chức bán trú. Theo cô Nguyễn Thị Hạnh Mai - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hương Sen (Tam Kỳ), ngày học đầu tiên đã có hơn 85% số HS đến lớp và được cô giáo, nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn trước khi vào lớp. Để tổ chức bán trú đảm bảo an toàn phòng dịch, nhà trường tiến hành vệ sinh khu nhà bếp, bố trí 2 cháu ngồi một bàn ăn (thay vì 4 cháu như trước) và thực hiện giãn cách khi học cũng như lúc ngủ. Nhà trường cũng lập sổ theo dõi sức khỏe của HS theo từng lớp trong suốt tuần học đầu tiên.

Sau thời gian nghỉ học quá dài, vì vậy, một trong những nỗi lo của ngành giáo dục là tình trạng HS nghỉ học nhiều cho dù thời gian qua tập trung cho việc huy động các em ra lớp rất lớn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng phòng GD-ĐT Tam Kỳ cho biết, trong ngày đầu tiên tỷ lệ HS đi học gần như ngày bình thường khi bậc THCS 99,7%, bậc tiểu học 99,2%; riêng bậc mầm non có thấp hơn với 76,5%.

Tại huyện Duy Xuyên, Trưởng phòng GD-ĐT - Phùng Hoàng thông tin, bậc THCS vắng 24 HS (0,34%), tiểu học vắng 76 HS (0,77%), mẫu giáo vắng 408 HS (26,7%) và mầm non vắng 631 HS (13,6%) và đây là những con số không ngoài dự đoán sau kỳ nghỉ dịch dài ngày.

Trong khi đó, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My - Võ Đăng Thuận cho hay, HS bậc tiểu học và THCS của huyện đi học khá đông đủ, tuy nhiên bậc mẫu giáo, mầm non vắng nhiều, nên tỷ lệ HS ra lớp trên toàn huyện chỉ đạt 87%. Hy vọng, trong vài ngày tới tỷ lệ HS ra lớp sẽ tăng lên và trở lại nhịp điệu bình thường.