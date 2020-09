Học sinh Quảng Nam khai giảng năm học mới 2020 - 2021

(QNO) - Sáng nay 5.9, cùng với học sinh (HS) cả nước, HS các cấp trên địa bàn Quảng Nam khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nên lễ khai giảng được tổ chức gọn nhẹ, chỉ có HS đầu cấp và một số em đại diện các lớp tham dự. Vì vậy, không khí của ngày khai trường có phần kém sôi nổi như các năm trước.

Tại lễ khai giảng của Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP.Hội An), đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự, tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Mở đầu lễ khai giảng, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông đón 276 HS trúng tuyển vào lớp 10 ở 9 khối lớp. Những HS này đã trải qua cuộc thi với gần 800 thí sinh ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia.

Năm học qua, chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững, trường vươn lên dẫn đầu về chất lượng đào tạo HS giỏi của Quảng Nam. Năm học mới này, trường có gần 800 HS. Thầy và trò tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và mang phong cách riêng.

Tại lễ khai giảng, nhà trường tuyên dương khen thưởng 9 HS vừa đỗ thủ khoa ở 9 môn chuyên khối lớp 10.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự lễ khai giảng của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ), tặng lẵng hoa của UBND tỉnh và đánh hồi trống khai trường.

Năm học 2020 - 2021, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đón 280 HS trúng tuyển vào lớp 10 của 8 lớp chuyên. Mục tiêu của thầy và trò trong năm học này là tiếp tục đổi mới tư duy, sáng tạo; nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng mũi nhọn, kỹ năng sống, góp phần khẳng định thương hiệu trường chất lượng cao không chỉ của tỉnh mà còn cả nước.

Năm học 2019 - 2020, nhà trường đã gặt hái được nhiều kết quả trong công tác dạy và học, đoạt 18 giải tại kỳ thi HS giỏi quốc gia, có 5 HS giỏi được Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh tặng bằng khen; cũng là năm lập thành tích cao nhất từ trước đến nay tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, thi tuyển sinh du học Nga. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1, HS nhà trường đạt 5 điểm 10.

Tại buổi lễ, nhà trường tặng giấy khen cho HS Cao Quang Đôn - lớp 10 chuyên Lý, đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020.

* Do nhiều HS không dự lễ khai giảng nên một số trường học tại TP.Tam Kỳ tổ chức trực tuyến hoặc gửi thư cho HS theo dõi, cảm nhận không khí khai giảng. Tại Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, nhà trường đã gửi qua zalo cho phụ huynh thư của cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hữu.

Trong thư có những đoạn khá xúc động: “Vào ngày này những năm trước, các em hân hoan đến trường với những bộ trang phục mới cùng sự háo hức, vui tươi trong không gian muôn màu của sân trường ngày khai giảng… Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 có sự khác biệt so với những năm học qua. Các em không dự trực tiếp ở trường mà theo dõi từ xa.

Cô mong các em đừng buồn vì điều đó. Không đến trường hôm nay là các em đã góp phần tạo sự giãn cách cần thiết, dành không gian thuận lợi cho thầy cô chăm lo cho các em lớp 1 - những học sinh lần đầu tiền được đón vào trường tiểu học. Như vậy là các em đã có việc làm ý nghĩa góp phần bảo vệ thành quả công cuộc phòng chống dịch Covid-19 của thành phố chúng ta…

Hy vọng ở tại nhà các em vẫn cảm nhận được không khí ấm áp, yêu thương và những điều cần quan tâm thực hiện trong năm học mới…”.

Năm học 2020 - 2021 Quảng Nam giảm 4 trường

Tin từ Sở GD-ĐT, năm học 2020 - 2021 toàn tỉnh có 356.763 HS. Trong đó giáo dục mầm non 84.224 cháu, tăng 657 cháu so với năm học trước; giáo dục phổ thông 272.539 HS, tăng 7.162 HS so với năm học trước. Cụ thể tiểu học 131.609 HS, THCS 92.379 HS, THPT 48.551 HS. Trong đó tuyển mới lớp 1: 26.310 HS, lớp 6: 23.664 HS, lớp 10: 16.731 HS.

Năm học này Quảng Nam có 799 trường, giảm 4 trường so với cuối năm học 2019 - 2020. Trong đó có 285 trường mẫu giáo - mầm non (công lập 226 trường, ngoài công lập 59 trường), tăng 1 trường so với cuối năm học 2019 - 2020; 239 trường tiểu học, giảm 7 trường (do ghép trường cấp 1 - 2); 218 trường THCS (trong đó 33 trường 2 cấp học); 57 trường THPT.

Tính đến nay toàn tỉnh có 23.555 cán bộ, giáo viên. Trong đó 1.751 cán bộ quản lý, 18.561 giáo viên, 3.39 nhân viên.

Để chuẩn bị cho năm học mới, ở khối các phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố đầu tư xây dựng mới 492 phòng và sửa chữa 951 phòng học với tổng kinh phí đầu tư gần 358 tỷ đồng; mua sắm bàn ghế HS, bàn ghế giáo viên, máy vi tính và các loại thiết bị khác với tổng kinh phí hơn 115,4 tỷ đồng.

Các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT xây dựng mới 12 phòng ở Trường THPT Thái Phiên, 24 phòng học Trường THPT Nguyễn Huệ, 12 phòng học Trường THPT Võ Chí Công với tổng kinh phí 86,5 tỷ đồng; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất với tổng kinh phí hơn 9,9 tỷ đồng; mua sắm trang thiết bị hơn 14,7 tỷ đồng.