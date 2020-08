Ngày thi tốt nghiệp THPT thứ 2: Tiếp tục không có trường hợp vi phạm

(QNO) - Sáng nay 10.8, thí sinh (TS) bước vào ngày thi thứ 2 cũng là ngày thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Thời tiết tiếp tục nắng nóng phần nào ảnh hưởng đến TS làm bài.

TS bàn luận sôi nổi về đề thi sáng 10.8. Ảnh: X.P

Trong buổi sáng, TS làm bài thi các môn thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm Lý, Hóa, Sinh) hoặc tổ hợp khoa học xã hội (gồm Sử, Địa, Giáo dục công dân). Thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Riêng đối với một số TS tự do chỉ thi 1 hoặc 2 môn trong tổ hợp để lấy điểm xét tuyển đại học.

Hai TS tự do là bộ đội tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Tam Kỳ). Ảnh: X.P

Nhận định chung của các TS tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Tam Kỳ), đề thi các môn sáng nay không khó, nội dung nằm trong chương trình đã ôn tập nên có thể đạt 7 - 8 điểm, an tâm để đỗ tốt nghiệp và xét tuyển đại học.

Kết thúc buổi thi sáng nay, Sở GD-ĐT cho biết không có sự cố bất thường nào xảy ra và cũng không có trường hợp vi phạm quy chế thi. Về trường hợp vắng thi, môn Lý có 68 TS vắng, trong đó 51 TS đang ở vùng cách ly theo Chỉ thị 16, còn lại không rõ lý do; môn Hóa có 68 TS vắng, trong đó 53 TS đang ở vùng cách ly, còn lại không rõ lý do; môn Sinh có 65 TS vắng, trong đó 53 TS đang ở vùng cách ly, còn lại không rõ lý do.

Các TS tự do được xe Cảnh sát cơ động Công an tỉnh chở đi thi. Ảnh:X.P

Ở tổ hợp khoa học xã hội, môn Sử có 188 vắng thi, trong đó 1 TS bị bệnh, 117 TS đang ở vùng cách ly, còn lại không lý do; môn Địa có 174 TS vắng, trong đó 1 TS bị bệnh, 116 TS đang ở vùng cách ly, còn lại vắng không lý do; môn Giáo dục công dân có 87 TS vắng, trong đó 56 TS đang ở vùng cách ly, còn lại không rõ lý do.

Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, sau 3 buổi thi, có thể đánh giá kỳ thi trên địa bàn tỉnh được tổ chức khá tốt, tất cả điểm thi đều triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế, đảm bảo an toàn sức khỏe cho TS và cán bộ coi thi. Vào lúc 14 giờ 30 chiều nay, TS thi môn cuối cùng là ngoại ngữ, thời gian 60 phút. Hy vọng, các TS sẽ tiếp tục làm bài đạt kết tốt, thực hiện đúng quy chế để kỳ thi thành công tốt đẹp.

TS coi lại bài sau giờ thi các môn tổ hợp sáng 10.8. Ảnh: X.P

Thời tiết nắng nóng trong 2 ngày qua ảnh hưởng không nhỏ đến TS dự thi. Ảnh: X.P