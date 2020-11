Nỗ lực đưa hoạt động dạy - học trở lại

Đã hơn một tuần sau khi bị bão số 9 tàn phá, các trường học trên địa bàn tỉnh nhanh chóng khắc phục thiệt hại để đưa hoạt động dạy - học trở lại bình thường.

Bộ đội giúp trường học dọn dẹp bàn ghế sau bão tại Tam Kỳ. Ảnh: A.S

Bão số 9 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Quảng Nam gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trong đó riêng ngành GDĐT chịu nhiều tổn thất. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, toàn tỉnh có 7 học sinh chết và mất tích do sạt lở núi ở huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn, 2 học sinh bị thương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học bị thiệt hại nặng nề do bão gây ra.

Theo thống kê bước đầu, đã có 28 trường THPT và tất cả 18 phòng GDĐT báo cáo đều có nhiều cơ sở giáo dục bị thiệt hại, ước tính hơn 51 tỷ đồng. Nặng nhất có thể kể đến như Trường THPT Cao Bá Quát (Núi Thành), hầu hết các dãy phòng học và phòng làm việc bị tốc mái, hệ thống bình, đường ống nước phục vụ cho công trình nhà vệ sinh hư hỏng nặng, cửa kính một số phòng bị vỡ, la phông nhiều phòng học bị rớt đổ, phần lớn cây trong sân trường bị gãy, ngã đổ.

Trường THPT Núi Thành cũng bị thiệt hại nặng nề, gồm thư viện, dãy phòng thí nghiệm thực hành Lý Hóa Sinh, phòng tin học, nhà đa năng, nhà vệ sinh, thiết bị dạy học, số tiền lên đến khoảng 800 triệu đồng. Hay Trường THPT Thái Phiên (Thăng Bình) tốc mái phòng học, dãy phòng công vụ, căng tin, sập đổ hoàn toàn 90m tường rào. Hầu hết các địa phương, trong đó Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình và các huyện miền núi đều có nhiều trường học bị thiệt hại nặng nhất.

Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, ngay sau khi bão tan, sở đã chỉ đạo phòng GD-ĐT các địa phương, đơn vị trường học nhanh chóng khắc phục thiệt hại để sớm tổ chức dạy học. Tùy theo điều kiện tình hình, các trường học chủ động trong việc quyết định cho học sinh đi học trở lại. Tính đến ngày 3.11, ngoại trừ một số trường mầm non, tiểu học ở các vùng sạt lở nặng của huyện Nam Trà My (Trà Leng, Trà Mai, Trà Vân, Trà Tập), Bắc Trà My (Trà Giáp, Trà Ka, Trà Bui), Phước Sơn (Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc), còn lại hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện dạy và học bình thường.

Thầy Trần Ngọc Liệu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (xã Tam Thanh, Tam Kỳ) cho biết, do mái ngói tầng 3 bị vỡ nên nhà trường phải cho nghỉ học thêm 1 ngày để sửa chữa và đến ngày 3.11 đã cho học trò đi học trở lại. Cũng theo ông Quốc, đối với những trường chưa thể dạy học, sở cũng chỉ đạo phải có kế hoạch tổ chức dạy bù để đảm bảo chương trình, khung thời gian năm học.

Ngành GD-ĐT và các địa phương vẫn đang dồn toàn lực để tiếp tục khắc phục thiệt hại của bão số 9. Trong thời gian này, việc dạy - học vẫn còn khó khăn khi nhiều nơi vẫn còn học tại các phòng tạm thời, thiếu thốn trang thiết bị. Nhưng với nỗ lực của toàn ngành, hy vọng mọi khó khăn sẽ sớm trôi qua.