Nữ sinh viên Duy Tân đam mê khoa học

Từ những thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu và phong trào Đoàn, Hội, sinh viên Lê Thị Thu Ngân (Trường Đại học Duy Tân - DTU) được vinh danh là một trong 130 tấm gương học sinh, sinh viên điển hình xuất sắc nhất cả nước trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Lê Thị Thu Ngân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ngày 25.12.2020. Ảnh: N.V.C.C

Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng và giọng Quảng Nam ấm áp là ấn tượng ban đầu khi bắt gặp Lê Thị Thu Ngân (quê Hội An, sinh viên khóa 23 ngành quản trị kinh doanh, chương trình du học tại chỗ lấy bằng Đại học Keuka - Mỹ của DTU). Từng học ở Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông - Hội An, thủ khoa đầu vào DTU (28,5/30 điểm) năm 2017, nhận học bổng toàn phần khóa học, Thu Ngân vẫn giữ vững “phong độ” khi điểm trung bình học tập 4 năm đại học là 3,97/4.0.

Không chỉ thông minh, nhanh nhạy, học tập giỏi, Thu Ngân còn có niềm đam mê lớn với nghiên cứu khoa học. Ngân thích tìm tòi, khám phá những điều mình chưa biết, nhất là các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo để góp phần giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm như chăm sóc sức khỏe và môi trường.

Điển hình là dự án “Giường ngủ thông minh” do Thu Ngân và nhóm SV Duy Tân nghiên cứu, đã trở thành 1 trong 6 dự án xuất sắc nhất lọt vào vòng Chung kết cuộc thi khởi nghiệp Quốc gia 2020 (diễn ra vào chiều ngày 26.12.2020) và tiếp tục được đề cử tham dự Cup Khởi nghiệp toàn cầu - Entrepreneurship World Cup (EWC). Ý tưởng sáng chế sản phẩm này của nhóm SV Duy Tân là cung cấp hệ thống buông màn tự động để giảm số lượng ca sốt xuất huyết và kịp thời phát hiện nguy cơ đột tử, ngừng thở hay xảy ra khi ngủ.

Một dự án khác do Thu Ngân và các bạn SV Duy Tân cùng triển khai nghiên cứu là dự án “Tạo năng lượng điện từ các hố ga thoát nước” với mong muốn góp phần giảm gánh nặng, ảnh hưởng đến môi trường của ngành sản xuất điện cũng đã lọt vào Top 5 Vòng chung kết toàn quốc và Top 30 đội của khu vực châu Á - Thái Bình Dương cuộc thi “Go green in the city 2019” do Tập đoàn Schneider Electric tổ chức.

Thu Ngân chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và tự hào khi tất cả những nỗ lực của mình trong thời gian qua được mọi người công nhận. Và động lực giúp em phấn đấu đạt những thành quả đó chính là đam mê. Đam mê trong học tập, nghiên cứu và phong trào Đoàn - Hội, đặc biệt là luôn được sự dìu dắt, hướng dẫn tận tình của các thầy cô và sự hỗ trợ tích cực của các bạn đồng học DTU. Bản thân em sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập và nghiên cứu khoa học, rèn luyện ý chí và phát triển bản thân tốt hơn để xứng đáng là SV Trường Đại học Duy Tân”.