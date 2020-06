Nữ "thủ lĩnh" sinh viên tài năng

Sinh ra và lớn lên ở phường Cẩm An, TP.Hội An, ngay từ thời học THPT tại trường chuyên Lê Thánh Tông - Hội An, không chỉ học giỏi, Lê Thị Thu Ngân (SN 1999) còn bộc lộ tố chất “thủ lĩnh” khi làm lớp trưởng 3 năm liền. Trong kỳ thi THPT quốc gia, Ngân đạt 28,5 điểm cho 3 môn Toán - Lý - Hóa, trở thành thủ khoa đầu vào Trường Đại học Duy Tân (DTU) năm 2017 và được trao học bổng toàn phần khóa 23 ngành quản trị kinh doanh, Chương trình Du học tại chỗ lấy bằng đại học Keuka (Mỹ). Với thành tích xuất sắc đó, Thu Ngân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen.

Sinh viên Lê Thị Thu Ngân tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc tại Nghệ An 19.5.2020. Ảnh: T.L

Học tại DTU, tham gia hoạt động phong trào nhiệt tình, năng nổ và có nhiều sáng kiến nên Thu Ngân được bầu làm Bí thư Chi đoàn K23 KEU QTH. Ba năm qua, Thu Ngân đều có kết quả rèn luyện và học tập đạt loại xuất sắc. Không chỉ học giỏi, Thu Ngân còn luôn giúp đỡ bạn bè, tham gia hoạt động từ thiện, như “Thắp nắng A Ting - Mang ấm xuân về” tại xã A Ting, huyện Đông Giang.

Qua đó, Thu Ngân đã được DTU tặng giấy khen sinh viên (SV) có thành tích nổi bật và danh hiệu “SV 5 tốt” cấp trường; Thành đoàn Đà Nẵng tuyên dương “SV 5 tốt” cấp thành phố năm học 2018 - 2019. Đặc biệt, Thu Ngân là đại diện SV duy nhất của TP.Đà Nẵng tham dự “Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc 2020” vừa qua tại Nghệ An.

Có tính cách hướng ngoại, yêu thích những vấn đề về môi trường và sức khỏe cộng đồng, Thu Ngân đã kết nối với những người bạn cùng có chung sở thích, đam mê trong trường triển khai các dự án nghiên cứu khoa học mang ý nghĩa thực tiễn và khả thi nhất. Tiêu biểu là dự án “Giường ngủ thông minh” mà Thu Ngân tham gia thực hiện trong năm 2019.

Thu Ngân kể, lý do dự án này ra đời vì mục tiêu giảm thiểu số ca xuất huyết tại nước ta, thay đổi thói quen theo dõi sức khỏe, chăm sóc giấc ngủ hàng ngày của người Việt, đồng thời có thể phòng tránh các căn bệnh nguy hại hay các tình huống đột ngột, bất ngờ xảy ra lúc ngủ. Đây là dự án giúp cho nhóm của Thu Ngân lọt vào top 10 cuộc thi “DTU Startup 2019” do DTU tổ chức với số điểm cao thứ hai; top 50 tại cuộc thi “SV Startup 2019” do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Hà Nội; đạt giải Nhì cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo - khởi nghiệp TP.Đà Nẵng 2019” do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức; giải Nhì cuộc thi “Seeding your idea - Ươm mầm ý tưởng 2019” do VinTech City và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phối hợp tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh.

Một dự án nghiên cứu khác do Thu Ngân cùng các bạn triển khai thực hiện là “Tạo năng lượng điện từ các hố ga thoát nước” đã lọt vào top 5 Vòng chung kết toàn quốc và top 30 đội của khu vực châu Á - Thái Bình Dương cuộc thi “Go Green in the City 2019” do Tập đoàn Schneider Electric tổ chức.

Dự án này đưa ra ý tưởng xây dựng hệ thống thu năng lượng từ hố ga thoát nước, tận dụng áp lực lưu lượng nước đổ về các hố ga thoát nước để tạo ra nguồn năng lượng và tích lũy điện năng vào các trạm tích điện. Lượng điện tích lũy sẽ được sử dụng cho việc thắp sáng đèn đường, trạm sạc pin xe điện, điện thoại công cộng cho mọi người.

Hành trình từ một cựu nữ sinh Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông - Hội An đến “thủ lĩnh” SV tại DTU cùng những giải thưởng quý giá đang là nguồn năng lượng mới để Thu Ngân tiếp tục hiện thực hóa những giấc mơ tuổi trẻ.