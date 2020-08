Sky-Line sẻ chia ưu đãi học phí

Trong tháng 8.2020, hai cơ sở mới của Hệ thống giáo dục Sky-Line, gồm Sky-Line Hill - Hội An (Quảng Nam) và Sky-Line Beach - Liên Chiểu (Đà Nẵng) chính thức đi vào hoạt động. Chào đón hai cơ sở mới, đồng thời hỗ trợ các gia đình vượt qua khó khăn về kinh tế do dịch bệnh, Hệ thống giáo dục Sky-Line ban hành nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt trong năm học 2020 - 2021.

Hệ thống giáo dục Sky-Line với cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại là môi trường học tập và rèn luyện lý tưởng cho học sinh từ mầm non đến THPT. Ảnh: Sky-Line cung cấp

Học bổng giá trị và chương trình xét tuyển thẳng lớp 10

Tại cơ sở Sky-Line Hill - Hội An, nhà trường dành nhiều ưu đãi nhập học cho học sinh lớp 10 bao gồm: Tặng học bổng 30% học phí đến hết cấp học, miễn khảo sát đầu vào đối với học sinh đạt học sinh giỏi 3 năm liền; hỗ trợ 50% phí cơ sở vật chất nội trú năm học 2020 - 2021 và hỗ trợ 30% phí dịch vụ xe đưa đón với các tuyến từ TP.Đà Nẵng, TP.Hội An, TP.Tam Kỳ đến Sky-Line Hill - Hội An (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) đến hết cấp học.

Ngoài ra, với mong muốn tạo điều kiện cho học sinh Quảng Nam sớm tiếp cận môi trường học tập mới, Sky-Line Hill - Hội An tuyển thẳng vào lớp 10 đối với học sinh đạt học sinh tiên tiến trở lên trong 4 năm THCS.

Đồng hành với các gia đình khó khăn

Hệ thống giáo dục Sky-Line tuyển sinh năm học 2020 - 2021: - Đối tượng: Học sinh mầm non, tiểu học, THCS và THPT. - Đăng ký ghi danh tại văn phòng tư vấn các cơ sở thuộc Hệ thống giáo dục Sky-Line hoặc qua số điện thoại 02363.378.7777.

Thấu hiểu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19 đến đời sống cộng đồng, Hệ thống giáo dục Sky-Line sẽ dành tặng 20% học phí năm học 2020 - 2021 cho học sinh mới nhập học lớp 10 và 20% học phí hết cấp THPT cho học sinh đã hoàn thành lớp 9 tại Sky-Line tiếp tục học lên lớp 10 tại cơ sở Sky-Line Riverside. Học sinh đạt học sinh tiên tiến trở lên trong 4 năm THCS cũng được tuyển thẳng vào lớp 10 tại cơ sở này. Bên cạnh đó, nhà trường còn triển khai ưu đãi cho các cấp học khác như giảm 10% học phí tới hết cấp học cho học sinh mầm non nhập học tại cơ sở Sky-Line Hill - Hội An năm học 2020 - 2021 cùng những ưu đãi chuyển cấp cho học sinh đang theo học tại Sky-Line.

Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Sky-Line thông tin: “Hệ thống giáo dục Sky-Line là mô hình giáo dục đầu tiên tại TP.Đà Nẵng và khu vực miền Trung cung cấp mô hình đào tạo liên cấp từ mầm non đến THPT. Nơi đây mang đến cho trẻ em các điều kiện cần thiết cũng như năng lực tìm kiếm và tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, cả trong hiện tại lẫn tương lai”.

Với mục tiêu giúp học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng xu hướng hội nhập, trong nhiều năm qua, Hệ thống giáo dục Sky-Line là một trong các trường dẫn đầu tại Đà Nẵng về tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và đạt các chứng chỉ quốc tế. Tiếp nối những thành công mà ba cơ sở hiện tại đạt được, năm học 2020 - 2021, Sky-Line ra mắt hai cơ sở mới: Hệ sinh thái giáo dục Sky-Line Hill - Hội An (khối Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và “Trường học xanh” Sky-Line Beach - Liên Chiểu (số 199 Trần Anh Tông, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Hai công trình đều được xây dựng theo xu hướng trường học xanh với những tiện ích về cơ sở hạ tầng vượt trội theo tiêu chuẩn quốc tế.