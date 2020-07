Thi tốt nghiệp THPT 2020: Tập trung chuẩn bị chu đáo

Còn một tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ diễn ra. Vẫn giữ nguyên tính chất “2 trong 1” nhưng có thêm nhiều điểm mới, kỳ thi năm nay đang được cả tỉnh tập trung chuẩn bị chu đáo nhằm hướng tới một kỳ thi an toàn, đúng quy chế.

Sở GD-ĐT hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho cán bộ làm công tác thi của các trường.

Chủ động sớm

Chưa bao giờ, ngành GD-ĐT Quảng Nam lại có sự chuẩn bị sớm như năm nay. Ngay từ cuối tháng 5, dù Bộ GD-ĐT chưa ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Sở GD-ĐT vẫn chủ động chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi và báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Nhờ đó, đến khi Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020 thì mọi công tác chuẩn bị đối với Quảng Nam gần như “đâu đã vào đó”.

Thông tin từ Sở GD-ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, cả tỉnh có 16.515 thí sinh (TS) đăng ký dự thi (TS lớp 12 THPT năm học 2019 - 2020 là 15.527, lớp 12 giáo dục thường xuyên 233, TS tự do 755).

Trong đó, thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học là 11.553, chỉ thi tốt nghiệp 4.457 và chỉ thi để tuyển sinh đại học 505. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc đi lại cho TS, cả tỉnh bố trí 52 điểm thi với 705 phòng thi đặt tại cả 18 huyện, thị xã, thành phố.

Về nhân sự phục vụ kỳ thi, có tổng cộng 2.866 người được điều động nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi; trong đó lãnh đạo trưởng, phó điểm thi có 208 người; thư ký 170; cán bộ coi thi - giám sát 1.602; cán bộ coi thi dự phòng 150; thanh tra 150; trật tự viên 104; công an 222 (mỗi điểm thi 4 - 6 công an); phục vụ 208 và 52 nhân viên y tế.

Ngành GD-ĐT phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức tư vấn tuyển sinh thu hút khá đông học sinh các trường tại Tam Kỳ và các địa phương lân cận. Ảnh: X.P

Theo quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Sở GD-ĐT quyết định thành lập hội đồng thi và 9 ban trực thuộc, gồm: ban thư ký, in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi - bài thi, coi thi, làm phách bài thi tự luận, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, phúc khảo bài thi tự luận, phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

Sau khi kết thúc kỳ thi (diễn ra ngày 9 và 10.8), công tác chấm thi bắt đầu và kéo dài đến ngày 22.8. Địa điểm chấm thi quen thuộc trong vài năm gần đây là Trường THPT Duy Tân (Tam Kỳ) - nơi có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, camera giám sát chặt chẽ công tác chấm thi. Sở sẽ điều động 384 người làm công tác chấm thi, trong đó có 234 cán bộ chấm thi tự luận.

Phương án sao in, vận chuyển đề thi, thu bài thi đã được xây dựng. Từ 27.7 đến 10.8, cách ly 48 cán bộ làm công tác sao in đề, địa điểm do Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh lựa chọn với yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong quá trình vận chuyển đề thi, bài thi từ địa điểm sao in đến 52 điểm thi và ngược lại đều có sự giám sát, bảo vệ của lực lượng công an. Nơi lưu trữ đề thi, bài thi tại các điểm thi được gắn camera và có người giám sát 24/24 giờ.

Tăng cường ôn tập

Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, thời gian qua ngành tập trung chỉ đạo các trường tổ chức tốt việc ôn tập, phụ đạo cho học sinh chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT; đồng thời tổ chức thi thử nhằm tạo điều kiện để học sinh làm quen với cấu trúc đề thi năm nay của Bộ GD-ĐT, phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn tuyển sinh.

Đối với miền núi, sở tiếp tục cử các đoàn giáo viên đi đến trường THPT để hỗ trợ chuyên môn, chỉ đạo sau khi bế giảng năm học vào 15.7 tới vẫn duy trì ôn tập, phụ đạo cho đến ngày thi tốt nghiệp. Để thực hiện việc này, ngành tham mưu tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh và giáo viên các trường vùng cao trong thời gian ôn tập.

Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho ban giám hiệu, cán bộ làm công tác thi của các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, từ ngày 12.7 các đơn vị sẽ bàn giao danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT về Sở GD-ĐT. Cùng thời gian này, sở tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, hỗ trợ học sinh ôn tập, phụ đạo tại các trường.

“Đây là thời điểm vừa tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, vừa tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh rồi sau đó chấm thi nên khá vất vả. Tuy nhiên, toàn ngành nỗ lực hết sức để các kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn, đúng quy chế, hiệu quả” - ông Hà Thanh Quốc khẳng định.