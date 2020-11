Thiếu giáo viên tiểu học và mầm non: Được phép hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế

Tình trạng thiếu giáo viên (GV) ở cấp tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh hiện nay khá “nóng”, cần tháo gỡ cấp thời trong khi chờ thi tuyển bổ sung.

Nhiều địa phương thiếu giáo viên mầm non, tiểu học song không có nguồn để hợp đồng, nhất là miền núi. Ảnh: X.P

Địa phương nào cũng thiếu

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, hiện toàn tỉnh có 3.847 GV mầm non (549 hợp đồng), 5.761 GV tiểu học (1.131 hợp đồng). Tỉnh đang chuẩn bị tổ chức thi tuyển viên chức GV, trong đó chỉ tiêu tuyển dụng mầm non 426, tiểu học 947. Tuy nhiên, số lượng đăng ký dự thi thiếu khá nhiều so với chỉ tiêu tuyển. Nhiều địa phương cho biết biên chế giao còn thấp so với định mức của Đề án sắp xếp trường lớp, đội ngũ ngành GD-ĐT tỉnh đến năm 2024 - 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2428 (ngày 4.9.2020). Cạnh đó, nhu cầu GV tiểu học tăng lên do tăng cường dạy 2 buổi/ngày khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ông Trương Công Nên - Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Điện Bàn cho biết địa phương hiện thiếu 553 người so với chỉ tiêu biên chế giao do GV nghỉ hưu, trước đây thi tuyển song không tuyển đủ chỉ tiêu. Không chỉ vậy, trong thời gian qua số lượng học sinh vùng đông tăng cơ học khá nhiều. Mới đây thị xã làm việc với Sở Nội vụ và được đồng ý tăng thêm 287 biên chế. Tương tự, huyện Nam Trà My cũng thiếu GV mà theo thông tin từ ông Võ Đăng Thuận - Trưởng phòng GD-ĐT, biên chế giao 632, nhưng thực tế địa phương đang sử dụng hơn 700 người và nhu cầu lên đến 857 người.

Theo ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, khó khăn hiện nay là nguồn GV hợp đồng quá thiếu, nhất là vùng sâu vùng xa. Nguyên nhân, do Luật Giáo dục 2019 quy định về trình độ đào tạo GV mầm non, tiểu học thay đổi so với trước đây, cụ thể là GV mầm non phải có trình độ cao đẳng trở lên, GV tiểu học, THCS phải có trình độ đại học. Ông Thành đề nghị cho hợp đồng GV theo Nghị quyết 102 (ngày 3.7.2020) của Chính phủ song được phép không theo quy định về trình độ đào tạo GV của Luật Giáo dục 2019. Riêng bậc mầm non ở các huyện miền núi cao chỉ cần trình độ trung cấp.

Hợp đồng dưới chuẩn

Bà Võ Thị Lệ - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phước Sơn thông tin, để giải quyết tình trạng thiếu GV, địa phương đang hợp đồng GV dưới chuẩn vì nguồn đủ chuẩn quy định theo Luật Giáo dục 2019 không có. Ngoài ra, cũng mời một số GV đến tuổi nghỉ hưu tiếp tục giảng dạy. “Thời gian tới, đề nghị tỉnh tăng biên chế cho Phước Sơn. Đồng thời để giữ chân GV ở miền núi nên có cơ chế đặc biệt. Chẳng hạn sau thời gian công tác nếu tốt có thể xét tuyển vào biên chế chứ chính sách hỗ trợ vài triệu đồng cũng không thu hút được” - bà Lệ kiến nghị.

Không chỉ Phước Sơn, để có đội ngũ giảng dạy, nhiều địa phương cũng chấp nhận “xé rào” khi hợp đồng GV không đủ chuẩn trình độ đào tạo theo quy định. Theo ông Võ Đăng Thuận, Nam Trà My hiện hợp đồng GV dưới chuẩn, thậm chí tiểu học dạy mầm non. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đại Lộc cũng cho biết, huyện đang hợp đồng GV dưới chuẩn trình độ, kể cả điều động GV THCS xuống dạy tiểu học để khắc phục tình trạng thiếu - thừa GV. Theo thống kê của Sở GD-ĐT, tỷ lệ GV hợp đồng dưới chuẩn mới cả tỉnh ở tiểu học chiếm đến gần 40% còn mầm non gần 50%.

Từ thực tế đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang - Arất Blúi đề nghị tỉnh thống nhất chủ trương cho các địa phương tiếp tục được hợp đồng GV trình độ dưới chuẩn quy định hiện nay để tháo gỡ khó khăn. Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng GD-ĐT TP.Hội An cho rằng, trong khi tinh thần ở đâu có học sinh ở đó có GV nhưng chỉ được hợp đồng theo chỉ tiêu biên chế giao trong khi giữa chỉ tiêu giao và thực tế hoàn toàn khác nhau nên rất khó tính toán để hợp đồng GV.