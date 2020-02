Trẻ em vùng cao được uống sữa học đường

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 6 huyện miền núi cao.

Đối tượng được thụ hưởng là trẻ mẫu giáo (từ đủ 3 - 6 tuổi) và học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (đã được cấp phép) trên địa bàn các huyện miền núi cao: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn. Mỗi ngày trẻ được uống 1 hộp sữa 180ml, uống 5 lần/tuần trong thời gian 9 tháng đi học/năm học. Thời gian thực hiện chương trình từ tháng 3.2020 đến 5.2022.

UBND tỉnh yêu cầu cấp phát sữa đúng đối tượng, đủ số lượng, đảm bảo đủ dinh dưỡng và các vi chất cần thiết cũng như an toàn thực phẩm theo đúng quy định, góp phần phát triển thể lực cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức cho trẻ uống sữa tại trường; có cách thức vận hành, ghi chép sổ sách, lưu mẫu sữa theo đúng quy định về an toàn thực phẩm…

Mục đích của chương trình nhằm bổ sung dinh dưỡng và các vi chất cần thiết góp phần phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi mầm non và tiểu học, thông qua đó góp phần cải thiện tầm vóc thế hệ tương lai của thanh thiếu niên. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ em.