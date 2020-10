Trung thu rộn ràng và nhân ái

Mang Trung thu đến với trẻ em vùng lũ quét

MINH QUÂN | 01/10/2020 - 11:03

(QNO) - Sẻ chia phần nào khó khăn với học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi (Tây Giang), Câu lạc bộ thiện nguyện Tươi Sáng, Hội xe du lịch Travell, Đoàn thanh niên Công an TP.Hội An, gia đình hoa hậu Trần Tiểu Vy và mạnh thường quân ở TP.Hội An vừa vượt đường sá xa xôi đến tổ chức Trung thu, tặng quà.