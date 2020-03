Bất hợp lý giá vật liệu xây dựng

Việc xây dựng giá các loại vật liệu xây dựng của liên sở, ngành hàng năm của tỉnh thấp hơn đơn giá thực tế của thị trường, khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này gặp khó khăn.

Chậm điều chỉnh

Thời diểm này, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có đầu tư xây dựng. Nhu cầu thị trường vật liệu xây dựng để thi công nhà ở, công trình xây dựng cơ bản đang giảm, nhưng đơn giá vật liệu và nhân công bằng, thậm chí cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Đơn giá nhân công xây dựng do UBND tỉnh công bố theo Quyết định số 3123, ngày 18.10.2018 thấp hơn đơn giá nhân công trên thị trường.

Đơn cử, nhân công xây dựng bậc 3/7 (lao động phổ thông) ở vùng III, thực tế chi trả khoảng 350 nghìn đồng/ngày, trong khi theo Quyết định số 3123 của UBND tỉnh chỉ 178 nghìn đồng/ngày. Như vậy, quy định đơn giá nhân công của Nhà nước chỉ bằng khoảng một nửa so với thực tế.

Tại buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 3 của lãnh đạo tỉnh, phần lớn ý kiến doanh nghiệp nêu sự chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông Trần Thiên Châu, đại diện Công ty Đô thị An Bàng (TP.Hội An) cho rằng, dự án chậm tiến độ do vướng mặt bằng, cần sự hỗ trợ của UBND tỉnh. Còn Công ty TNHH Lụa Mã Châu (Duy Xuyên) kiến nghị, lãnh đạo tỉnh cần kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn trong thủ tục đất đai để doanh nghiệp triển khai mở rộng diện tích sản xuất.