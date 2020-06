Cẩn trọng khi lái ô tô

Trong thực tế, người điều khiển phương tiện ô tô thực hiện những hành động đã vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhưng dường như không được họ chú tâm để ý. Hình ảnh dễ nhận thấy nhất là người ngồi sau vô lăng vừa cầm lái vừa nghe điện thoại; các vị trí ghế ngồi đều có dây an toàn nhưng nhiều người không chịu thắt, kể cả người điều khiển phương tiện. Đêm khuya, tài xế chạy xe vào trong đô thị, khu đông dân cư còn bấm còi inh ỏi gây ảnh hưởng đến người dân chung quanh. Cho rằng đi ô tô nên có quyền, có bác tài chuyển hướng không nhường đường cho các xe đi ngược chiều, người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ. Nhiều trường hợp không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính lập tức gây xung đột bất ngờ, va chạm nghiêm trọng với dòng phương tiện đang lưu thông trên đường chính.

Tác hại của rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã được chứng minh, như làm chậm thời gian phản xạ, giảm khả năng phối hợp giữa mắt, tay và chân, giảm sự tập trung, giảm tầm nhìn, giảm khả năng phán đoán dẫn đến tai nạn. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, một người sử dụng điện thoại khi lái xe có nguy cơ gây tai nạn cao gấp 4 lần so với bình thường. Khoa học đã chứng minh, não bộ con người khó có thể cùng lúc tập trung chú ý vào nhiều công việc. Lúc lái xe, việc sử dụng điện thoại khiến tài xế bị xao lãng bởi rất nhiều yếu tố: sự chênh lệch màu sắc, hình ảnh giữa màn hình điện thoại và màu sắc, hình ảnh trên đường; âm thanh của chiếc điện thoại tác động lên não bộ người lái xe; hoạt động cầm điện thoại, lướt màn hình của nó khiến việc xử lý không đạt đến độ nhanh, chính xác cần thiết trước các tình huống phát sinh… Chính vì vậy, họ không kịp xử lý tình huống bất ngờ, thậm chí gây nguy hiểm cho bạn đồng hành.

Theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi lái ô tô chuyển hướng không nhường đường cho các xe đi ngược chiều, người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ; hoặc bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau bị phạt tiền 200 - 400 nghìn đồng. Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính; hay không thắt dây an toàn khi điều khiển xe, chở người trên xe không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy thì mỗi hành vi bị phạt tiền 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Đáng chú ý, dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển ô tô chạy trên đường sẽ bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng. Lái xe ô tô có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/1 lít khí thở bị phạt tiền 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở bị phạt tiền 30 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng…