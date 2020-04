Cấp mới 4.156 giấy phép lái xe, xử phạt hơn 6,7 tỷ đồng

Trong 3 tháng đầu năm nay, ngành chức năng đã cấp mới 4.156 giấy phép lái xe (GPLX); trong đó 1.872 GPLX mô tô và 2.284 GPLX ô tô; cấp 4 giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; cấp 2 giấy phép đào tạo lái xe ô đúng theo quy định.

Lực lượng công an tham gia chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo ATGT tại ngã ba Đại Hiệp. Ảnh: CÔNG TÚ

Thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt toàn tỉnh phát hiện 10.396 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), xử phạt hơn 6,7 tỷ đồng, tước 496 GPLX có thời hạn, tạm giữ 2.054 phương tiện vi phạm để xử lý. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ đã kiểm tra phát hiện 141 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn với số tiền phạt 699,5 triệu đồng, tước 117 GPLX có thời hạn, tạm giữ 141 phương tiện vi phạm...

Xe 3 bánh (xe lôi) chở quá kích thước thành thùng lưu thông trên đường Nguyễn Hoàng (TP.Tam Kỳ). Ảnh: K.K

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, lực lượng công an ngay chiều ngày 31.3 đã triển khai phối hợp với các ngành khác thực thi nhiệm vụ tại 8 chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, ngã ba Đại Hiệp (Đại Lộc), giao giữa quốc lộ (QL) 14B và tuyến tỉnh lộ (ĐT) 609B; khu vực chân đèo Lò Xo, trên đường Hồ Chí Minh qua xã Phước Mỹ (Phước Sơn); trước bến xe Bắc Quảng Nam, trên QL1 qua phường Điện An (Điện Bàn); khu vực ngã ba Thống Nhất, tuyến ĐT603B qua phường Cẩm An (Hội An); khu vực vòng xuyến Tam Hiệp, trên QL1 qua xã Tam Hiệp (Núi Thành); nút giao thông nối QL40B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua xã Tam Thái (Phú Ninh); nút giao thông QL14E và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua xã Bình Quý (Thăng Bình); nút giao thông nối ĐT609 và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, ranh giới 2 xã Điện Thọ và Điện Hồng (Điện Bàn).

Một vị trí lối đi tự mở (bất hợp pháp) băng qua đường sắt thuộc địa bàn xã Tam Xuân 2 (Núi Thành). Ảnh: T.C.T