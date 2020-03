Sở GTVT cho biết, định hướng quy hoạch đến năm 2030, các trục giao thông phụ sẽ gắn kết hữu cơ với các trục giao thông chính là các quốc lộ (QL), đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Trường Sơn Đông, đường Võ Chí Công (đường 129) để tạo nên mạng lưới giao thông thông suốt, bảo đảm liên kết giữa các vùng, miền trong tỉnh.

Giai đoạn 2021 - 2025, Sở GTVT kiến nghị xây dựng cầu Điện Quang bắc qua sông Thu Bồn tại vị trí này để hình thành trục Đông - Tây 03. Ảnh: CÔNG TÚ

Giải pháp thực hiện cho nội dung vừa đề cập gồm nâng cấp, mở rộng các tuyến đường hiện có và bổ sung công trình cầu, các đoạn tuyến ngắn để liên kết hệ thống giao thông; mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường huyện (ĐH) quan trọng và chuyển thành đường tỉnh lộ (ĐT) để bổ sung vào mạng lưới. Định hướng đến năm 2030 sẽ hình thành 12 trục giao thông phụ, gồm 8 trục kết nối Đông - Tây và 4 trục kết nối Bắc - Nam.

Chọn xong nhà thầu thi công nâng cấp, mở rộng QL40B, đoạn từ Tam Thái (Phú Ninh) đến Tiên Kỳ (Tiên Phước). TRONG ẢNH: QL40B qua Tiên Thọ, Tiên Phước). Ảnh: T.C.T

Theo đó, các trục kết nối Đông - Tây gồm trục Đông - Tây 01 là đường ĐT606 nối từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu phụ Tây Giang; trục Đông - Tây 02: đường ĐT608 và ĐT609 nối từ Hội An (QL14H) đến đường Hồ Chí Minh; trục Đông - Tây 03: đường ĐT610B và ĐT609C (chuyển lên từ ĐH3.ĐL) nối từ QL1 (tại Nam Phước, Duy Xuyên) qua Gò Nổi đến Đại Lộc, tiếp giáp QL14B tại Đại Hồng; trục Đông - Tây 04: đường ĐT610 (quy hoạch) nối từ bờ biển tại khu đô thị Nam Hội An đến QL14H tại Nam Phước; trục Đông - Tây 05: đường ĐT613 và ĐT611 nối từ bờ biển (Bình Dương, Thăng Bình) đến QL14H (Trung Phước, Nông Sơn); trục Đông - Tây 06: đường ĐT615 nối từ đường Võ Chí Công (Tam Thăng, Tam Kỳ) đến QL14E (Quế Thọ, Hiệp Đức); trục Đông - Tây 07: đường ĐT616 (quy hoạch) nối Tam Kỳ qua trung tâm Phú Ninh đến trung tâm Tiên Phước; trục Đông - Tây 08: đường ĐT618 và ĐT617 nối từ bến Kỳ Hà (cảng biển Chu Lai) đến QL40B (Trà Dương, Bắc Trà My).

Ô tô đậu đỗ sai vị trí dưới lòng đường Phan Bội Châu (TP.Tam Kỳ), đoạn trước Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện. Ảnh: VINH ANH

Các trục Bắc - Nam gồm có: trục Bắc - Nam 01 là tuyến kết nối ở khu vực trung du đã được quy hoạch (tuyến BN1) để liên kết các QL40B, QL14E, ĐT611, QL14H, ĐT609C, ĐT609 và QL14B, định hướng kéo dài đến QL14G; trục Bắc - Nam 02 nối từ Trà My qua Phước Sơn kéo dài đến Tây Giang; trục Bắc - Nam 03 là đường Thanh niên ven biển (ĐT613B) và đường dọc bờ biển; trục Bắc - Nam 04 là đường nối từ QL40B (tại Tiên Hiệp, Tiên Phước) với QL14E (tại Quế Lưu, Hiệp Đức).