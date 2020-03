"Điểm nghẽn" công trình giao thông

Thi công theo kiểu nhảy cóc do mặt bằng bàn giao không liên tục xuất hiện chủ yếu tại các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh, là “điểm nghẽn” khiến dự án chậm tiến độ.

QL40B, đoạn vào nút giao Tam Kỳ của dự án đường cao tốc chưa thi công do vướng mặt bằng. Ảnh: C.TÚ

Công trình trọng điểm

Xác định hạ tầng giao thông phải đi trước một bước, thời gian qua Quảng Nam đã kiến nghị Trung ương và từ nội lực quyết định đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trọng điểm. Tại Tam Kỳ và Phú Ninh, Bộ GTVT đang cho triển khai nâng cấp, mở rộng quốc lộ (QL) 40B, đoạn từ đường 129 đến nút giao Tam Kỳ của đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (lý trình km1+700-km13+765).

Ngoài ra, Bộ GTVT còn bố trí vốn xây dựng cầu Bình Đào (Thăng Bình) và cầu Cẩm Kim (Hội An). Về phần mình, Quảng Nam ưu tiên dành riêng nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng QL40B, vị trí từ phía tây nút giao Tam Kỳ thuộc địa phận xã Tam Thái (Phú Ninh) lên đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước).

Mới đây, chủ đầu tư đã lựa chọn xong nhà thầu và đang làm việc với Phú Ninh, Tiên Phước về bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện công trình, tổng mức đầu tư khoảng 420 tỷ đồng này (kể cả chi phí giải phóng mặt bằng).

Sau khi dự án đường 129 giai đoạn 1 đưa vào sử dụng, tỉnh cũng đã làm tiếp giai đoạn 2 với tên gọi đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai với chiều dài 26,5km qua Tam Kỳ và Núi Thành. Đi ra Thăng Bình, 3 dự án khác đã được tỉnh cho tiến hành thi công.

“Các dự án này gồm đường nối từ ven biển xã Bình Minh với đường 129, đường nối từ đường 129 đến QL1 (ngã 3 Cây Cốc), đường nối từ QL1 (ngã ba Cây Cốc) đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (nút giao Hà Lam) với QL14E khi hoàn thành sẽ tạo nên một trục giao thông thông suốt, kết nối liên hoàn với đường 129, QL1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trong đó, đoạn nút giao QL1 (ngã 3 Cây Cốc) xuống ven biển xã Bình Minh hướng tuyến hoàn toàn mới” - ông Trần Cảnh Hà - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện chủ đầu tư) chia sẻ.

Nằm ở cửa ngõ ra - vào Đà Nẵng phía đông, đường tỉnh lộ (ĐT) 607 thuộc địa phận Điện Bàn và Hội An đã và đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng gồm 5 giai đoạn. Đến thời điểm này, 4 giai đoạn qua Điện Bàn và một ít Hội An (nút giao Thương Tín) chỉ mới hoàn thành 3 giai đoạn đầu. Giai đoạn 5 của dự án nằm trên địa bàn Hội An, nhà thầu đang thi công tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch. Tại vùng A của Đại Lộc, đường ĐT609, đoạn qua các xã Đại Lãnh và Đại Hưng cũng bước vào giai đoạn cuối của việc nâng cấp, mở rộng.

Hàng loạt “điểm nghẽn”

Một thời gian dài củng cố các hồ sơ thủ tục liên quan, đồng thời kiên trì tuyên truyền vận động và giải thích, ngày 24.2 vừa qua, ách tắc mặt bằng lý trình km17+230-km17+250 bên trái tuyến ĐT607 cũng được tháo gỡ, khi hộ ông Văn Thế (phường Điện Nam Đông, Điện Bàn) đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công.

Được biết, vị trí đất bị ảnh hưởng của hộ ông Văn Thế thuộc giai đoạn 4 dự án nâng cấp, mở rộng ĐT607. Nhưng theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (đại diện chủ đầu tư), giai đoạn này còn vướng mặt bằng hộ ông Đặng Hữu Thê bên phải tuyến lý trình km15+440 - km15+490 (phường Điện Nam Trung) và các hộ ngay nút giao Thương Tín (phường Điện Nam Đông, Điện Bàn).

Thực trạng vừa đề cập khiến nhà thầu giai đoạn 5 gặp khó trong thi công khớp nối với giai đoạn 4 tại nút giao Thương Tín. Tiến độ thực hiện giai đoạn 5 tuy đảm bảo, nhưng do mặt bằng sạch bàn giao theo kiểu “da beo” nên vẫn phải thi công “nhảy cóc”. Nối liền 3 đô thị Hội An - Điện Bàn - Đà Nẵng, tuyến ĐT607 đóng vai trò huyết mạch, vì vậy nếu việc thi công mở rộng bị kéo dài gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến giao thương đi lại và môi trường sống.

Ách tắc về mặt bằng thi công các dự án kết nối liên thông từ ven biển xã Bình Minh lên gần nút giao Hà Lam kéo dài dai dẳng mấy năm qua, nhất là đoạn từ 129 lên gần nút giao cao tốc. Địa phương gặp bế tắc trong giải tỏa “điểm nghẽn” gồm đoạn dài 0,3km thuộc xã Bình Đào, hộ bà Nuôi và 4 gia đình khác ở thị trấn Hà Lam.

Ngược lại, một số đoạn đã làm xong qua các xã Bình Triều, Bình Phục được người dân sử dụng lưu thông hơn một năm qua. Tình trạng này khiến nguồn vốn đầu tư không thể phát huy tối đa hiệu quả. Cùng với đó, kỳ vọng tuyến đường mới sẽ san sẻ bớt lưu lượng phương tiện lưu thông trên QL14E, đoạn đầu tuyến đến ngã tư Hà Lam chưa đạt mục tiêu đặt ra.

Với đường 129 giai đoạn 2, các địa phương của Núi Thành đều vướng mặt bằng, nhiều chỗ nằm tại vị trí rất quan trọng trong khớp nối. Nếu các bên liên quan không tăng cường tháo gỡ vướng mắc, công trình khó về đích để kịp gắn biển thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL40B do Ban Quản lý dự án 5 (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư mới được Tam Kỳ, Phú Ninh bàn giao mặt bằng hơn một nửa chiều dài. Việc di dời hạ tầng điện, nước, viễn thông bị ảnh hưởng bởi dự án cũng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Cần biết rằng, QL40B, đoạn từ QL1 lên nút giao Tam Kỳ đã quá tải nghiêm trọng, mất an toàn giao thông cao. Tình trạng ách tắc mặt bằng còn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên cung đường vừa khai thác vừa đang thi công này.