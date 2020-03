Đường nối từ ven biển đến nút giao cao tốc qua Thăng Bình: Vẫn ách tắc mặt bằng

Các dự án đường nối từ ven biển xã Bình Minh đến gần nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua Thăng Bình chưa thể tiếp tục thi công do thiếu mặt bằng sạch.

“Cụm mặt bằng” chưa khai thông tại xã Bình Đào, khiến dự án chưa thể kết nối với đường 129. Ảnh: C.T

Ách tắc kéo dài

Nhiều tháng qua, tiến độ các dự án bị ảnh hưởng gồm đường nối từ đường 129 đến quốc lộ (QL) 1 (tại ngã ba Cây Cốc) và đường nối từ QL1 (ngã ba Cây Cốc) đến gần nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với QL14E. Trong đó, đường nối từ đường 129 đến QL1 có 2 đoạn, đoạn khu dân cư ven biển xã Bình Minh đến đường 129 dài 1,63km và đoạn từ đường 129 đến QL1 dài 6,67km.

Theo ông Phan Ánh - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thăng Bình, giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn ven biển đến đường 129 cơ bản hoàn thành, bởi hộ ông Nguyễn Quang Minh đã thống nhất cho san ủi vị trí đất bị ảnh hưởng để thực hiện dự án. Đoạn từ đường 129 đến QL1, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (đại diện chủ đầu tư) cho biết, các vướng mắc về GPMB vẫn chưa được giải quyết so với năm 2019.

Chẳng hạn xã Bình Đào, một đoạn dài 0,3km vướng 16 hộ và 1 nhà thờ nhiều tháng qua chưa được khơi thông. Thị trấn Hà Lam ách tắc dai dẳng 5 trường hợp, ngoài ra làn chuyển tốc tại nút Cây Cốc dọc tuyến QL1 chưa có mặt bằng sạch. Trong khi đó, đường nối từ QL1 đến gần nút giao cao tốc với QL14E dài 4,3km cũng chưa tháo gỡ xong mặt bằng thuộc vị trí thi công làn tăng tốc dọc QL1 tại nút giao Cây Cốc.

Đại diện chủ đầu tư cho hay, mặt đường dự án nút Cây Cốc trở xuống đường 129 còn 5 hộ ở thị trấn Hà Lam chưa đồng thuận nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Dự án đường nối từ đường 129 đến QL1 dài 8,33km (cầu Trường Giang chiếm 185m) có tổng mức đầu tư 193,72 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 102,78 tỷ đồng. Dự án đường nối từ QL1 đến nút giao đường cao tốc với QL14E dài 4,3km, trong đó có đoạn tuyến đi theo đường cũ QL14E dài 1,2km, còn lại đi theo tuyến mới và đoạn 500m cuối tuyến chỉ sửa chữa mặt đường theo hiện trạng; tổng mức đầu tư 80,16 tỷ đồng (chi phí xây dựng chiếm 42,51 tỷ đồng). Các dự án khi hoàn thành sẽ tạo thành một trục ngang liên thông, kết nối thông suốt với đường 129, QL1, QL14E và nút giao vào đường cao tốc.

Cụ thể, hộ Bùi Thị Nuôi do chưa thống nhất với kết luận của bản án do Tòa án Nhân dân tỉnh ban hành tại buổi xét xử ngày 2.8.2019, gia đình bà đã gửi đơn khiếu nại ra Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Địa phương đang chờ xét xử để triển khai các thủ tục tiếp theo. Phương án bồi thường cho ông Trương Đi đã phê duyệt và mời chi trả nhưng hộ chưa thống nhất. Đồng ý bố trí đất ở lại cho ông Trà Hữu Tâm tại khu phố 3 (Hà Lam), Thăng Bình đã trình Sở Tài nguyên - môi trường thẩm định giá cụ thể làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường. Hộ ông Mua đang tranh chấp đất, đất này do địa phương quản lý nhưng chủ hộ cản trở không cho làm, vì vậy phải bảo vệ thi công (sẽ thực hiện khi có kết quả giải quyết hộ bà Nuôi). Hộ bà Nhung và làn chuyển tốc hiện nay chưa thực hiện.

Qua xã Bình Đào, địa phương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư (TĐC) cho 11 hộ; 1 hộ khác bốc thăm khu TĐC; 4 hộ chưa thống nhất bốc thăm. Với nhà thờ tộc, các bên thống nhất vị trí và đang làm thủ tục chuyển đổi mục đích đất để bố trí.

Khẩn trương khai thông

Khi kiểm tra hiện trạng thi công 2 dự án (trừ đoạn ven biển Bình Minh lên giáp đường 129 (bổ sung sau này), lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Thăng Bình đẩy nhanh tiến độ GPMB, bàn giao chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải và nhà thầu thi công hoàn thành dịp 30.4.2018.

Nhưng một số “cụm mặt bằng” chưa thể khai phóng kéo dài cho đến nay. Điều đáng nói, “cụm mặt bằng” đều nằm ngay tại vị trí nút giao với QL1, đường 129 khiến đoạn đã làm xong không thể liên thông vì bị “cô lập”, chủ đầu tư phải nhiều lần xin gia hạn hoàn thành công trình.

Trước tình trạng trên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh - ông Nguyễn Thanh Tâm kiến nghị Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Thăng Bình quan tâm chỉ đạo các phòng ban, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã Bình Minh, Bình Đào và thị trấn Hà Lam tập trung quyết liệt để giải quyết những trường hợp vướng mắc còn lại.

Theo đề xuất của đại diện chủ đầu tư, đối với đoạn qua xã Bình Đào, huyện chỉ đạo các bộ phận liên quan sớm hoàn thành áp giá công khai, bốc thăm TĐC trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC đối với 4 trường hợp còn lại; tiếp tục tổ chức mời chi trả, vận động, đối thoại đối với hộ đã phê duyệt nhưng chưa nhận tiền. Đồng thời thành lập ban chỉ đạo nhằm tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ này sau khi nhận tiền sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Riêng đoạn qua Hà Lam, huyện cần kiến nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng sớm tổ chức buổi đối thoại, xét xử về trường hợp hộ bà Nuôi. Bên cạnh đó, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Thăng Bình, Hà Lam vận động, tổ chức chi trả theo phương án đã phê duyệt hộ Trương Đi. Với hộ Trà Hữu Tâm, địa phương hoàn thành công tác xác định, trình phê duyệt giá đất TĐC, phê duyệt phương án bồi thường, TĐC trong tháng 3 này. Ngoài ra, địa phương khẩn trương khơi thông vướng mắc mặt bằng thuộc phạm vi làn chuyển tốc, tăng tốc dọc QL1 tại nút giao Cây Cốc.