Đường sá hư hại do mưa lũ

Theo thống kê mới nhất, khối lượng đất, đá sạt lở mà các đợt mưa lũ vừa qua gây ra cho các tuyến quốc lộ (QL) do trung ương ủy thác cho tỉnh quản lý đã khoảng 200.000m3. Đó là chưa kể khối lượng sạt lở trên các tuyến đường thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Quản lý đường bộ III (Tổng Cục đường bộ Việt Nam), các tuyến đường tỉnh (ĐT) và đường sá, cầu cống ở các huyện.

Nước mưa thoát không kịp gây ngập sâu làm tắc giao thông đoạn qua Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Ảnh: SC

Ngoài gây sạt lở trầm trọng mái taluy, hậu quả mưa lũ để lại là nhiều tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết gây hư hỏng rãnh dọc, xói tứ nón cầu, cuốn trôi bề mặt đường, làm gãy đổ tường chắn và tường hộ lan mềm, cắt đường.

Mưa lũ đã khiến cho hạ tầng giao thông, nhất là các địa phương ở khu vực phía bắc của tỉnh bị tổn hại nặng nề. Phương tiện lưu thông qua những vị trí gặp sự cố sẽ rất khó khăn, không đảm bảo an toàn giao thông. Đơn cử như tuyến đường ĐT606 thuộc địa phận Tây Giang, đoạn lý trình km45+000 - km64+000 thường xuyên sạt lở, tắc đường. Đáng báo động, tính mạng của con người chắc chắn bị đe dọa nếu cứ liều lĩnh di chuyển lúc mưa to, lũ lớn. Hậu quả nhãn tiền là nhiều trường hợp bị lũ lụt cuốn trôi, hoặc bị trượt chân rơi vào con nước dữ. Giao thông ngưng trệ còn ảnh hưởng lớn đến công tác cứu hộ cứu nạn.

Dự báo thiên tai còn tiếp tục diễn biến xấu thời gian đến, chính vì vậy, thời điểm mưa to, gió lớn, người dân cần tránh di chuyển, nhất là vào ban đêm trên những tuyến đường thường xuyên bị sạt lở taluy dương như các QL 14G (qua Đông Giang), 14B (Đại Lộc - Nam Giang), 14D (Nam Giang), 14E (Thăng Bình - Phước Sơn), 14H (Duy Xuyên - Phước Sơn), 40B (Tam Kỳ - Nam Giang), 24C (Bắc Trà My); các tuyến ĐT 606 (Tây Giang), 611 (Quế Sơn - Nông Sơn), 614 (Tiên Phước - Hiệp Đức), 615 (Tam Kỳ - Tiên Phước), 617 (Núi Thành)… Ở các tuyến này, thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất đá xuống lòng, mặt đường. Mùa lụt, người tham gia giao thông phải cẩn trọng trước các vị trí nước băng qua nguy hiểm như trên các tuyến ĐT615, 608 (Hội An - Điện Bàn), 609 (Điện Bàn - Đại Lộc) hay 609B (Đại Lộc). Phụ huynh cũng cần quản lý chặt con em, tránh để chúng tự do đi lại rồi sẩy chân đuối nước.

Để nhân dân đi lại an toàn, các vị trí hư hỏng trên đường cần được khắc phục khẩn cấp. Tránh tình trạng nước rút, mưa gió ngớt nhưng mặt đường nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn. Đặc biệt, cần chú ý khắc phục ngay hạn chế mà qua đợt mưa lũ vừa qua đã nhận diện. Chẳng hạn tuyến ĐT609B, đoạn qua phía trước Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam mưa to kéo dài chưa lâu là nước thoát không kịp, ứ đọng sâu gây ách tắc giao thông hàng giờ liền.